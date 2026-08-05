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Blood Cancer: રાત્રે થતી આ સમસ્યા હોય શકે છે બ્લડ કેન્સરની શરુઆતનો સંકેત, ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરતાં નહીં

Blood Cancer Warning Signs: બ્લડ કેન્સર ઘાતક બીમારી છે. જેમાં શરુઆતી લક્ષણોને લાંબા સમય સુધી ઈગ્નોર કરવામાં આવે તો દર્દીને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે. બોલીવુડ એક્ટર પ્રદીપ રાવતે પણ બ્લડ કેન્સરમાં જીવ ગુમાવ્યો છે. આજે તમને બ્લડ કેન્સરની શરુઆતમાં જોવા મળતાં લક્ષણો વિશે જણાવીએ. તેમાંથી રાત્રે જોવા મળતી આ સમસ્યાને તો ક્યારેય ઈગ્નોર કરવી નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:27 PM IST
Blood Cancer: રાત્રે થતી આ સમસ્યા હોય શકે છે બ્લડ કેન્સરની શરુઆતનો સંકેત, ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરતાં નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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