/Blood Cancer: રાત્રે થતી આ સમસ્યા હોય શકે છે બ્લડ કેન્સરની શરુઆતનો સંકેત, ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરતાં નહીં

Blood Cancer Warning Signs: જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર જાણીતા બોલીવુડ એક્ટર પ્રદીપ રાવતનું મોત બ્લડ કેન્સરના કારણે થયું છે. તેમને 5 વર્ષ પહેલા કેન્સર થયું હતું જેની સારવાર લીધા પછી તબીયતમાં સુધારો થયો હતો. પરંતુ તેમને થોડા મહિના પહેલા ફરીવાર બ્લડ કેન્સર થયું જેમાં તેમનો જીવ બચી શક્યો નહીં. બ્લડ કેન્સર ઘાતક છે જેના દર્દીની સંખ્યા દુનિયાભરમાં ઝડપથી વધી રહી છે. બ્લડ કેન્સરમાં જોવા મળતાં શરુઆતી લક્ષણોને લોકો સામાન્ય સમજી ઈગ્નોર કરે છે જેના કારણે ઘણીવાર દર્દીને જીવ ગુમાવવાનો વારો આવે છે.
બ્લડ કેન્સર અંગે જાગૃત થવું જરૂરી
બ્લડ કેન્સર કેન્સરના ઘાતક પ્રકારોમાંથી એક છે. બ્લડ કેન્સરને લઈને જાગૃત થવું એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે આ કેન્સર શરીરમાં વધતું હોય ત્યારે શરુઆતમાં શરીરમાં જે ફેરફાર જોવા મળે તો ગંભીર હોતા નથી. તેથી લોકો તેના પર લાંબા સમય સુધી ધ્યાન આપતા નથી અને પરિણામે કેન્સર શરીરમાં ફેલાઈ જાય છે. આજે તમને બ્લડ કેન્સરની શરુઆતમાં જોવા મળતા લક્ષણો વિશે જણાવીએ. જેમાં એક લક્ષણ રાત્રે જોવા મળે છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર આવા લક્ષણો લાંબા સમય સુધી જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરવી નહીં.
બ્લડ કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો
રાત્રે પરસેવો થવો
બ્લડ કેન્સરના રાત્રે દેખાતા લક્ષણોમાં સૌથી પહેલું લક્ષણ છે રાત્રે અચાનક પરસેવો થવો. જો કોઈને રાત્રે સૂતા સૂતા અચાનક પરસેવો થવા લાગતો હોય તો આ વાતને સામાન્ય ન સમજો. આ સિવાય રાત્રે અવારનવાર તાવ આવતો હોય તો તેને પણ ઈગ્નોર ન કરો. આ લક્ષણ બ્લડ કેન્સરની શરુઆતનો સંકેત હોય શકે છે.
ભૂખ મરી જવી અને વજન ઉતરી જવું
જો કોઈ વ્યક્તિને ભૂખ લાગતી બંધ થઈ જાય અને તેના શરીરનું વજન ઝડપથી ઓછું થઈ જાય તો તેને સામાન્ય ન સમજો. સ્ટ્રેસ ન હોય, ડાયટ ન કરતા હોય અને અચાનક વજન ઓછું થવા લાગે તો તે લિંફોમાની શરુઆતનું લક્ષણ હોય શકે છે.
કારણ વિના થાક લાગવો
કારણ વિના શરીરમાં સતત થાકનો અનુભવ થાય. મહેનતનું કામ ન કર્યું હોય તો પણ શ્વાસ ફુલે તો તે પણ શરીરમાં બ્લડ કેન્સર વધતું હોવાનું લક્ષણ હોય શકે છે. બ્લડ કેન્સર થાય ત્યારે નોર્મલ બ્લડ ફોર્મેશનમાં સમસ્યા થાય છે જેના કારણે શરીરમાં લોહીની ઊણપ સર્જાય છે અને સતત થાકનો અનુભવ થાય છે.
હાડકામાં દુખાવો
જો કોઈ વ્યક્તિને હાડકામાં કે પીઠમાં દુખાવો રહેતો હોય અને તે મટવાનું નામ ન લેતો હોય તો તે બ્લડ કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે. શરીરમાં આ પ્રકારનો દુખાવો લાંબા સમયથી હોય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
ચામડી પર ખંજવાળ અને લોહી નીકળવું
સ્કિન પર રૈશ કે અન્ય કોઈ સમસ્યા ન હોય તેમ છતાં ખંજવાળ આવતી રહે તો તે પણ બ્લડ કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે. જો કોઈને સતત ખંજવાળ આવતી હોય તો તેણે સમય બગાડ્યા વિના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
બ્લડ કેન્સર થાય તો શરીરમાંથી ઝડપથી લોહી વહી જાય છે. જેમકે સામાન્ય ઈજા થાય તો પણ લોહી નીકળવા લાગે, નાકમાંથી લોહી નીકળે, દાંત કે પેઢામાંથી લોહી નીકળવા લાગે. અચાનક આ રીતે બ્લીડિંગ થતું હોય તો તેને ઈગ્નોર કરતાં નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)