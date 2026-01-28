Nipah Virus: ભારતમાં પણ નોંધાઈ રહ્યા છે નિપાહ વાયરસના કેસ, આ વાયરસનો નથી કોઈ ઈલાજ, આ લક્ષણો જણાય તો ચેતી જવું
Nipah Virus Causes Symptoms: ભારતમાં વધુ એક ખતરનાક વાયરસે દેખા દીધી છે જે ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. આ વાયરસ અત્યંત ઘાતક છે અને તેમાં મૃત્યુ દર 40 થી 75 ટકા સુધી હોય શકે છે. આ વાયરસ ચિંતાનું કારણ એટલા માટે છે કે તેના માટે કોઈ દવા, ઈલાજ કે વેક્સીન નથી. તેવામાં દરેક વ્યક્તિએ આ બીમારીને લઈને સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.
Nipah Virus Causes Symptoms: નિપાહ વાયરસ ઘાતક જુનોટિક સંક્રમણ છે. આ વાયરસે હવે ભારતમાં પણ દસ્તક દીધી છે. લોકો ભારત તરફ વધેલા આ જોખમથી અજાણ છે પરંતુ આ એવી બીમારી છે જેનાથી સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. નિપાહ વાયરસ કોરોના વાયરસ કરતાં પણ વધારે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે. ચિંતાની વાત એ છે કે ભારતમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં આ જીવલેણ વાયરસના કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર પશ્ચિમ બંગાળમાં 5 લોકો નિપાહ વાયરસથી સંક્રમિત મળ્યા હતા જેમાંથી એક ની હાલત ગંભીર હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. સંક્રમિત લોકોમાં ડોક્ટર અને નર્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. પાંચ કેસ નોંધાયા પછી અંદાજે 100 જેટલા લોકોને હોમ કોરોટીન કરવામાં આવ્યા છે. નિપાહ વાયરસથી સંક્રમિત દર્દીની સારવાર કલકત્તા અને આસપાસના હોસ્પિટલોમાં ચાલી રહી છે. ભારતમાં પણ આ જીવલેણ રોગના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે ત્યારે નિપાહ વાયરસ શું છે, તે કેવી રીતે ફેલાય છે અને તેના શરૂઆતથી લક્ષણ શું છે તે જાણવું જરૂરી થઈ ગયું છે.
નિપાહ વાયરસ શું છે ?
નિપાહ વાયરસ એક જુનોટિક સંક્રમણ છે જેમાં મૃત્યુદર 75% સુધીનો હોવાનું કહેવાય છે. આ વાયરસને લઈને સાવધાન રહેવાની જરૂર એટલા માટે પણ છે કે હાલની સ્થિતિમાં તેની કોઈ ચોક્કસ સારવાર કે વેક્સિન ઉપલબ્ધ નથી. નિપાહ વાયરસ પ્રાણીઓમાંથી માણસમાં ફેલાય છે. અને કેટલીક પરિસ્થિતિમાં આ વાયરસ માણસથી માણસમાં પણ ફેલાઈ શકે છે. નિપાહ વાયરસની શરૂઆતમાં પણ કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને હાલની સ્થિતિમાં ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
નિપાહ વાયરસના શરૂઆતથી લક્ષણ
નિપાહ વાયરસથી સંક્રમિત વ્યક્તિને તાવ, માથામાં દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો, થાક અને નબળાઈ આવી શકે છે. કેટલાક મામલામાં દર્દીને ઉધરસ અને શ્વાસ લેવાની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. કેટલાક કેસમાં નિપાહ વાયરસમાં નિમોનિયા જેવા લક્ષણ પણ જોવા મળે છે. નિપાહ વાયરસનું સૌથી ગંભીર લક્ષણ મગજમાં સોજો આવવો છે. જેના કારણે દર્દીને ભ્રમ, બેભાન અવસ્થા, વારંવાર એટેક આવવા અને વ્યક્તિ કોમામાં જાય તેવી શક્યતા પણ વધી જાય છે. આ લક્ષણો વાયરસથી સંક્રમિત થયાના થોડા દિવસથી લઈ અઠવાડિયા સુધીમાં જોવા મળે છે.
નિપાહ વાયરસ કેટલો ખતરનાક ?
નિપાહ વાયરસ ને who એ હાઈ રિસ્ક પૈથોજન કહ્યો છે. નિપાહ વાયરસ ઘાતક સંક્રમણ છે. જેમાં દર્દીને કોઈપણ પ્રકારના લક્ષણ વિના પણ સંક્રમણથી લઈને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ જેવી બીમારીઓ થઈ શકે છે. આ વાયરસની સૌથી ખતરનાક અસર મગજ પર પડે છે. જેને એન્સેફલાઈટિસ કહેવાય છે. આ બીમારીની હાલ કોઈ દવા કે વેક્સિન ઉપલબ્ધ નથી.. આ વાયરસ પ્રાણીઓમાંથી માણસમાં ફેલાય છે.
નિપાહ વાયરસથી બચવાના ઉપાય
નિપાહ વાયરસની કોઈ વેકસીન, દવા કે કોઈ ઈલાજ નથી. આ સ્થિતિમાં તેનાથી બચીને રહેવું જ સૌથી મોટો ઉપાય છે. નિપાહ વાયરસના મુખ્ય વાહક ફળ ખાનારા ચામાચીડિયા હોય છે. સંક્રમિત ચામાચીડિયા કે ડુક્કરના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તેમની લાળ, મૂત્ર કે મળથી દૂષિત થયેલા ફળ કે ભોજનથી આ વાયરસ વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે છે. તેથી આ સમયમાં એવા ફળ ખાવા નહીં જે જમીન પર પડેલા હોય અથવા કોઈ પક્ષી દ્વારા ખાધેલા હોય. સારા ફળ હોય તેને પણ હંમેશા સારી રીતે ધોયા પછી તેની છાલ ઉતારીને જ ખાવા. બીમાર પ્રાણીઓના સંપર્કમાં આવવાથી બચો.. જો આસપાસ કોઈ વ્યક્તિ સંક્રમિત હોય તો તેના ડાયરેક્ટ સંપર્કમાં આવવાથી બચવું અને તેના સંપર્કમાં આવ્યા પછી પણ હાથની સાફ-સફાઈ નું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
નિપાહ વાયરસથી બચવા માટે પાણી હંમેશા ઉકાળીને પીવું. એવી જગ્યાઓએ જવાનું ટાળવું જ્યાં ચામાચીડીયા રહેતા હોય. ખુલ્લી જગ્યાએ પડેલી વસ્તુઓ ખાવાપીવાનું ટાળવું. આ સિવાય ઉપર જણાવ્યાનુસારના કોઈપણ લક્ષણ જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
