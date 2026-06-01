/No Sugar: 10 થી વધુ દિવસ માટે ખાંડ ખાવાનું છોડો એટલે શરીરમાં આવા ફેરફાર દેખાવા લાગે

No Sugar: મોટાભાગે જ્યારે ખાંડ ખાવાનું છોડવાની વાત આવે તો તેને વજન ઓછું કરવાની વાત સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. પરંતુ ખાંડ ખાવાનું છોડવામાં આવે તો વજન ઓછું થવા સહિત સ્કિનમાં અને એનર્જી લેવલમાં ફાયદો જોવા મળી શકે છે. મીઠાઈ સહિતની વધારે ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરને નુકસાન થાય છે. ખાંડ શરીરને ધીરે ધીરે નુકસાન કરે છે તેથી તેને સ્લો પોઈઝન પણ કહેવામાં આવે છે. ખાંડ કેટલી હાનિકારક છે તે જાણવું હોય તો 10 દિવસ ખાંડ ખાવાનું છોડી દો. તમને જે ફાયદા દેખાશે તેનાથી પરથી સમજી શકાશે કે ખાંડ કેટલું નુકસાન કરે છે.
આપણે મોટાભાગની વસ્તુઓમાં ખાંડનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે એટલે એકદમથી જ્યારે ખાંડ ખાવાનું બંધ કરવામાં આવે તો શરીરમાં કેટલીક સમસ્યાઓ પણ અનુભવાય છે. પણ જો આ સમસ્યાને સહન કરી 10 દિવસ પસાર કરી લીધા તો પછી શરીરમાં ફાયદા દેખાવા લાગશે. આ ફાયદા એવા છે જે તુરંત દેખાય શકે છે.
ખાંડ ખાવાનું છોડવાથી થતા ફાયદા
સ્કિન પર ગ્લો વધશે
ખાંડ ખાવાનું છોડો એટલે સૌથી પહેલો ફેરફાર સ્કિન પર દેખાય છે. સ્કિન પરથી ખીલ સહિતની સમસ્યા દુર થવા લાગે છે. સ્કિનની સુંદરતા વધતી દેખાય છે. આંખ નીચેના સોજા સહિતની તકલીફો ઓછી થવા લાગે છે અને સ્કિન પર ગ્લો આવી જાય છે. ખાંડ ખાવાનું છોડો એટલે સ્કિન સાફ દેખાય છે.
વજન ઓછું થવા લાગે
ખાંડ ખાવાનું છોડો એટલે વજનમાં ઘટાડો થવાની શરુઆત થઈ જાય. પણ આ ઘટાડો એટલો બધો ન હોય પણ હા શરીરમાંથી ફેટ ઓછું થવા લાગે. શરીરમાં તમને હળવાશનો અનુભવ થાય. ખાંડ ન ખાવ એટલે શરુઆતી દિવસોમાં જ ફેટ ઓછું થવા લાગે. ખાસ તો પેટનું બ્લોટિંગ ઓછું થઈ જાય. વજનમાં દેખીતો ઘટાડો 1 મહિના પછી દેખાવાનું શરુ થાય.
એનર્જી લેવલ વધે
ખાંડ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે તો એનર્જી સ્થિર રહેવા લાગે છે. તમે અનુભવ્યું હશે કે જમ્યા પછી અચાનક સુસ્તી લાગે, ઊંઘ કરીને જાગ્યા પછી પણ શરીરમાં થાક લાગે. આવી તકલીફો ખાંડ બંધ કરો એટલે દુર થવા લાગશે. શરુઆતના 2, 3 દિવસો શરીરમાં સમસ્યા જેવું લાગશે પણ પછી શરીર હળવું ફુલ જેવું લાગશે અને દરેક કામ સ્ફુર્તિથી કરી શકશો.
મૂડ અને પાચન સુધરશે
ખાંડ ખાવાનું છોડી દીધા પછી તમે વધારે ફ્રેશ ફીલ કરશો અને મૂડમાં થતા અપડાઉન ઓછા થઈ જશે. ઘણીવાર મૂડ સ્વિંગનું કારણ શરીરમાં વધઘટ થતું શુગર લેવલ હોય છે. જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું છોડી દેશો તો આ તકલીફ ઓછી થઈ જશે. મૂડ સારો રહેશે અને પાચનની તકલીફો પણ ઘટવા લાગશે.
ખાંડ છોડ્યા પછીના 10 દિવસની મુશ્કેલીઓ
જો કે ખાંડ ખાવાનું છોડવું એટલું સરળ નથી. ખાંડ ખાવાનું છોડો એટલે શરુઆતમાં તકલીફો પડવા લાગે છે. 10 દિવસ પસાર થઈ જાય તો પછી તમને જાતે જ ખાંડ ખાવાનું છોડી દેશો. કારણ કે પછી તમને ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ જ નહીં થાય. પણ શરુઆતના 10 દિવસ દરમિયાન માથું ભારે લાગે, અચાનક ગળ્યું ખાઈ લેવાની તલબ લાગે, મૂડમાં ચીડિયાપણું અનુભવાય. કામમાં ફોકસ કરવામાં સમસ્યા થાય. 10 દિવસ પછી આ તકલીફો પણ ઘટી જાય છે અને શરીરમાં ફાયદા થવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)