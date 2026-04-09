લગ્ન ન કરવાથી વધે છે કેન્સરનું જોખમ, 40 લાખ કેસ જોયા પછી રિસર્ચર્સ માન્યા, સૌથી વધારે કયા અંગનું થાય છે કેન્સર થાય છે?
Cancer Risk: વર્ષોથી, વિશ્વભરના સંશોધકો કેન્સરમાં અસામાન્ય કોષોના વિકાસના કારણોને સમજવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સિલ્વેસ્ટર કોમ્પ્રીહેન્સિવ કેન્સર સેન્ટરના સંશોધકોએ લગ્ન અને કેન્સરના જોખમ વચ્ચે મજબૂત જોડાણ શોધી કાઢ્યું છે. તેમના સંશોધન મુજબ, ઓછામાં ઓછા એક વખત લગ્ન કરનારા પુખ્ત વયના લોકો કરતાં અપરિણીત પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં આ જીવલેણ રોગ થવાનું જોખમ વધુ હોય છે.
- કેન્સરના કારણો અને જોખમ પરિબળોને સમજવા માટે સતત સંશોધન ચાલી રહ્યું છે.
- ક્યારેય લગ્ન ન કરનારા વ્યક્તિઓમાં પરિણીત વ્યક્તિઓ કરતાં કેન્સરનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે હોય છે.
- સંશોધન હાથ ધરનાર કેન્દ્ર, મિયામી મિલર સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનના યુનિવર્સિટીનો ભાગ છે.
Trending Photos
Cancer Risk: કેન્સરના કારણો અને જોખમ પરિબળોને સમજવા માટે સતત સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. હવે, કેન્સર રિસર્ચ કોમ્યુનિકેશન્સમાં પ્રકાશિત સિલ્વેસ્ટર કોમ્પ્રીહેન્સિવ કેન્સર સેન્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં એક ચોંકાવનારી શોધ કરવામાં આવી છે, ક્યારેય લગ્ન ન કરનારા વ્યક્તિઓમાં પરિણીત વ્યક્તિઓ કરતાં કેન્સરનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે હોય છે. સંશોધન હાથ ધરનાર કેન્દ્ર, મિયામી મિલર સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનના યુનિવર્સિટીનો ભાગ છે.
ગુદા અને સર્વાઇકલ કેન્સર યાદીમાં ટોપ પર
અપરિણીત વ્યક્તિઓમાં HPV-પ્રેરિત કેન્સરનું સૌથી વધુ જોખમ જોવા મળ્યું. આના પરિણામે અપરિણીત પુરુષોમાં ગુદા કેન્સરની ઘટનાઓમાં પાંચ ગણો વધારો થયો અને અપરિણીત સ્ત્રીઓમાં સર્વાઇકલ કેન્સરમાં ત્રણ ગણો વધારો થયો.
વધુમાં, આ વ્યક્તિઓમાં પરિણીત વ્યક્તિઓ કરતાં તમાકુ સંબંધિત ફેફસાં અને અન્નનળીના કેન્સરનું પ્રમાણ વધુ હતું, જે દારૂ અને ધૂમ્રપાનની આદતોને કારણે હોઈ શકે છે. પેટ, કોલોરેક્ટલ, હેપેટોસેલ્યુલર કાર્સિનોમા (યકૃતનું કેન્સર), અંડાશય અને એન્ડોમેટ્રાયલ કેન્સરના કિસ્સાઓમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો હતો.
...તો, શું લગ્ન જરૂરી છે?
આ અભ્યાસના પરિણામો એવા લોકો માટે થોડા ચિંતાજનક હોઈ શકે છે જેઓ સામાજિક માળખાથી અલગ થઈને સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર રીતે જીવવા માંગે છે. પરંતુ શું કેન્સરને રોકવા માટે લગ્ન જરૂરી છે? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા, યુનિવર્સિટી ઓફ મિયામી મિલર સ્કૂલ ઓફ મેડિસિને જણાવ્યું હતું કે આ અભ્યાસનો અર્થ એ નથી કે લગ્ન કેન્સરને અટકાવી શકે છે અથવા લોકોએ લગ્ન કરવા જ જોઈએ.
સિલ્વેસ્ટર સર્વાઈવરશિપ એન્ડ સપોર્ટિવ કેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (SSCI)ના ડિરેક્ટર અને સિલ્વેસ્ટર DCC લિવિંગ પ્રૂફ એન્ડોવ્ડ ઇન કેન્સર સર્વાઈવરશિપના એસોસિયેટ ડિરેક્ટર, ડૉ. ફ્રેન્ક પેનેડોએ જણાવ્યું હતું કે, આ સંશોધન સૂચવે છે કે જો તમે પરિણીત નથી, તો તમારે કેન્સરના જોખમ પરિબળો વિશે વધુ જાગૃત રહેવાની, તપાસ કરાવવાની અને તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે અપડેટ રહેવાની જરૂર છે.
આ અભ્યાસને કેટલી ગંભીરતાથી લેવો જોઈએ?
દિલ્હીની એક્શન કેન્સર હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓન્કોલોજીના ડિરેક્ટર ડૉ. સમિત પુરોહિતે આ અભ્યાસને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો, પરંતુ તેને નિર્ણાયક માનવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ એક અવલોકન અભ્યાસ છે જે લગ્ન અને કેન્સર વચ્ચેની કડી દર્શાવે છે, સીધી કારણ અને અસર નહીં. જૈવિક રીતે, લગ્ન કેન્સરને અટકાવતું નથી, તેના બદલે, તે વર્તણૂકીય, સામાજિક અને આર્થિક પરિબળોનું એક પ્રોક્સી સૂચક છે.
લગ્નને રક્ષણાત્મક ઉપચાર ગણવાને બદલે, આ અભ્યાસમાં કેન્સરના જોખમમાં જીવનશૈલી અને સામાજિક પરિબળોનું મહત્વ સમજવું જોઈએ. આ અભ્યાસમાં ઘણી મર્યાદાઓ છે, જેમાં કાયદેસર રીતે લગ્ન ન હોવા છતાં જીવનસાથી સાથે લાંબા ગાળાના સહવાસનો અભાવ શામેલ છે. કેન્સરનું નિદાન થાય તે પહેલાં તેણે દર્દીઓની જીવનશૈલીની પણ તપાસ કરી ન હતી. જો કે, એ પણ સાચું છે કે સ્વસ્થ વ્યક્તિઓમાં લગ્ન થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
પરિણીત લોકોમાં કેન્સરનું જોખમ ઓછું હોવાના સંભવિત કારણો
ડૉ. સમિત પુરોહિતના મતે, પરિણીત વ્યક્તિઓમાં વધુ પડતું ધૂમ્રપાન, દારૂનું વ્યસન અથવા ખરાબ આહાર હોવાની શક્યતા ઓછી હોય છે.
જીવનસાથીને ઘણીવાર એવા વ્યક્તિ તરીકે જોવામાં આવે છે જે નિયમિત આરોગ્ય તપાસ અને સ્ક્રીનીંગને પ્રોત્સાહિત કરે છે.
જીવનસાથી હોવાને કારણે ભાવનાત્મક અને સામાજિક ટેકો મળે છે, એકલતા, તણાવ અને હતાશા ઓછી થાય છે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બને છે. આ પરિબળો કેન્સરનું જોખમ ઘટાડે છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
પરિણીત વ્યક્તિઓ ઘણીવાર આર્થિક સ્થિરતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેનાથી સ્વસ્થ પોષણ, આરોગ્યસંભાળ અને સમયસર સારવાર મેળવવી સરળ બને છે.
ગુદા અને સર્વાઇકલ કેન્સરનું કારણ બને છે તેવા HPV થવાનું જોખમ ઓછું થાય છે.
કેન્સર અટકાવવા માટેની મૂળભૂત સાવચેતીઓ
- ઓન્કોલોજિસ્ટ ડૉ. સમિત પુરોહિતના મતે, કેન્સરના લગભગ 40 ટકા કેસ અટકાવી શકાય તેવા જોખમી પરિબળો સાથે જોડાયેલા છે, જેમ કે:
- તમામ પ્રકારના તમાકુથી દૂર રહેવું.
- દારૂનું સેવન ઘટાડવું.
- વજન જાળવી રાખવું અને નિયમિત શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં જોડાવું.
- તાજા ફળો, શાકભાજી અને આખા અનાજનો સમાવેશ કરતો સંતુલિત આહાર લેવો.
- કેન્સર સ્ક્રીનીંગ પર અપડેટ રહેવું.
- જરૂર પડે ત્યારે રસી લેવી.
- સલામત સેક્સનો અભ્યાસ કરવો.
- તણાવનું સંચાલન કરવું અને સામાજિક જોડાણોને મજબૂત બનાવવું.
- પર્યાવરણીય કાર્સિનોજેન્સના લાંબા સમય સુધી સંપર્કમાં રહેવાનું જોખમ ઘટાડવું.
- જો તમને ચેતવણીના ચિહ્નો દેખાય તો તાત્કાલિક તબીબી સહાય લેવી.
ડૉ. સમિત પુરોહિત કહે છે કે આ અભ્યાસમાં કેન્સર નિવારણ માટે લગ્નને પૂર્વશરત ન બનાવવી જોઈએ. તમે લગ્ન કરો કે ન કરો, પ્રિવેટિવ આરોગ્યસંભાળ પર ધ્યાન આપવાથી, સ્વસ્થ ટેવો જાળવી રાખવાથી અને સામાજિક રીતે જોડાયેલા રહેવાથી કેન્સરનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે.
Disclaimer: એક્સપર્ટે આપેલા મંતવ્યો તેમના અંગત વિચારો છે, ZEE 24 કલાક તેમની સાથે સંમત છે, તેમ માનવું નહીં, આ રોકાણની સલાહ નથી.
