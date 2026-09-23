/માત્ર મહિલાઓને જ નહીં, પુરુષોને પણ થઈ શકે છે બ્રેસ્ટ કેન્સર! આ લક્ષણોને ભૂલથી પણ ન કરો નજરઅંદાજ

કેન્સર એક એવી ખતરનાક બીમારી છે, જેનાથી જીવ પણ જઈ શકે છે. કેન્સર ઘણા પ્રકારના હોય છે. આ એક એવી બીમારી છે, જે એકવાર થઈ જાય તો વ્યક્તિનું બચવું મુશ્કેલ બની જાય છે. મહિલાઓમાં હંમેશા બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસ વધુ જોવા મળે છે, તો મોટા ભાગના લોકોને એવું લાગે છે કે બ્રેસ્ટમાં કેન્સર માત્ર મહિલાઓને થાય છે, પરંતુ તેવું નથી. પુરૂષોને પણ બ્રેસ્ટ કેન્સર થઈ શકે છે. તેથી તમારે કેટલીક સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જો તમને નિપલમાં દુખાવો થાય કે વિચિત્ર ગાંઠ બની જાય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ, કારણ કે એક નાનો સોજો કે ગાંઠ, ફોલ્લી સમજીને નજરઅંદાજ કરશો તો બની શકે તે તમારા માટે ખતરો હોય. આવો જાણીએ તેના લક્ષણ, બચાવ અને તે વાતો વિશે જાણીએ જેને તમારે નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ.
પુરૂષોમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના લક્ષણ
બ્રેસ્ટમાં દુખાવો અને ગાંઠ
કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષમમાં ગાંઠ થાય છે. પુરૂષોમાં બ્રેસ્ટ કે નિપલ પર આ ગાંઠ થઈ શકે છે. હંમેશા લોકોને લાગે છે કે આ સામાન્ય ગાંઠ છે અને આપમેળે ખતમ થઈ જશે. લોકો તેને ઈજા, સોજો કે ફોલ્લી સમજી નજરઅંદાજ કરે છે.
નિપલ અંદરની તરફ ખેંચાવા
પુરૂષોના બ્રેસ્ટમાં કેન્સર નિપલના અસામાન્ય થવા પર પણ થઈ શકે છે. જેમ કે નિપલ પહેલા સામાન્ય હતા અને તે ધીમે-ધીમે અંદરની તરફ ખેંચાઈ રહ્યાં છે કે પછી ધસી રહ્યાં છે.
નિપલમાં ડિસ્ચાર્જ થવું
ઘણીવાર જોવામાં આવે છે કે સામાન્ય બ્રેસ્ટના નિપલમાંથી ડિસ્ચાર્જ થવા લાગે છે કે પછી લોહી, પરુ, પાણી જેવો પદાર્થ બહાર નીકળવા લાગે છે.
અચાનક સોજા
પુરૂષોના બ્રેસ્ટમાં કેન્સર થઈ જાય છે, પરંતુ તેને ખ્યાલ આવતો નથી. જેમ કે અચાનક છાતી પર સોજા આવી જવા કે પછી કોઈ ઘાવ થવો, અન્ડરઆર્મની પાસે લિમ્ફ નોડ્સના સોજા કે ભારેપણું લાગવું.
આ વાતને નજરઅંદાજ ન કરો
જો તમને પણ બ્રેસ્ટના નિપલમાં ગાંઠ જેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, તો તેને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરવાની ભૂલ ન કરો. તમે તત્કાલ ડોક્ટર કે ઓન્કોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરો અને સારવાર શરૂ કરાવો. ઘણા કેસમાં નિપલને કાપી દેવામાં આવે છે, જેથી કેન્સર આખા શરીરમાં ન ફેલાઈ. કેન્સરથી બચવા માટે તમારે નશાથી દૂર રહેવું જોઈએ. દરરોજ કસરત કરવી જોઈએ. પૌષ્ટિક ભોજન કરવું જોઈએ. સમય-સમય પર હેલ્થ ચેકઅપ કરાવતા રહો, જેથી કોઈ બીમારી હોય તો સમય રહેતા પકડમાં આવી શકે અને તમારો જીવ બચી શકે. મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સરના કેસો વધુ સામે આવે છે. જો તમને કોઈ લક્ષણનો અનુભવ થાય તો ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર તમને જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. અમે તેને લખવામાં સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા હોય તો નિષ્ણાંતની સલાહ લો.