Heart Attack Risk Factors: હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ ફક્ત બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે વધે છે એવું નથી. શરીરમાં વધેલી 5 સમસ્યામાં પણ હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ અનેકગણું વધી શકે છે. આ સમસ્યાઓ કઈ કઈ છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:35 PM IST
  • કઈ બીમારીઓમાં હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધે.
  • કોલેસ્ટ્રોલ સિવાયના હાર્ટ એટેકના કારણો.
  • હાર્ટ એટેક આવવાનું રિસ્ક વધારતી 4 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ.
     

Heart Attack: કોલેસ્ટ્રોલના કારણે જ નહીં શરીરમાં છુપાયેલી આ સમસ્યાઓના કારણે પણ આવી શકે હાર્ટ એટેક

Heart Attack Risk Factors: મોટાભાગના લોકો બેડ કોલેસ્ટ્રોલને જ હાર્ટ એટેક આવવાનું કારણ માને છે. પરંતુ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોવાની સમસ્યા સિવાય પણ કેટલીક સમસ્યાઓ છે જેના કારણે હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ અનેક ઘણું વધી જાય છે. લોકોની સ્ટ્રેસફૂલ લાઈફસ્ટાઈલમાં નાની ઉંમરમાં પણ લોકોને હાર્ટ અટેક આવી જતા હોય છે. દરેક વ્યક્તિને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય તેવું જરૂરી નથી. ઘણા લોકોને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે હોય અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું હોય તેમ છતાં હાર્ટ એટેક આવી જતો હોય છે. આજે તમને હાર્ટ એટેકના આવા જ કેટલાક કારણો વિશે જણાવીએ. 

હાર્ટ એટેક માટે ફક્ત બેડ કોલેસ્ટ્રોલના કારણે જ નહીં પરંતુ આપણી રોજની કેટલીક ખરાબ આદતો, આનુવંશિક કારણો અને બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓ પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ એવું પણ માને છે કે હાર્ટ અટેક એવી સ્થિતિ છે જેને વ્યક્તિ ધારે તો મેનેજ પણ કરી શકે છે. જેમકે વ્યક્તિ હાર્ટ એટેક આવવાના કારણોથી અવગત હોય તો પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરીને હાર્ટ અટેકથી બચી શકે છે. 

હાઈ બ્લડ પ્રેશર 

વર્ષોથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલને જ હાર્ટ એટેકનું સૌથી મોટું રિસ્ક ફેક્ટર માનવામાં આવે છે. ઘણા દર્દીની બાબતમાં કોલેસ્ટ્રોલ નોર્મલ હોય તેમ છતાં હાર્ટ અટેક આવે છે. તેનું કારણ હાઈ બ્લડપ્રેશર હોઈ શકે છે. ભારતમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશરના દર્દીઓની સંખ્યા પણ સતત વધી રહી છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરના કારણે હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ વધી જતું હોય છે. કારણ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશરમાં હૃદયના સ્નાયુ અને નશો કઠોર થઈ જાય છે જેના કારણે હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધે છે. 

ડાયાબિટીસ 

ડાયાબિટીસ હોય તેમને પણ હાર્ટ એટેક આવવાનો રિસ્ક અનેક ઘણું વધી જાય છે. ભારતમાં ડાયાબિટીસના રોગીઓની સંખ્યા કુદકે ને ભૂસકે વધી રહી છે જે સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય છે. ડાયાબિટીસમાં પણ બ્લડ વેન્સ નબળી પડી જાય છે અને બ્લડ ફ્લો અટકવા લાગે છે તેના કારણે હાર્ટ એટેક થવાની શક્યતા વધી જાય છે. બ્લડ શુગરના કારણે હૃદયની નાની નાની નશોને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. 

વ્યસન અને સ્ટ્રેસ 

વ્યસન અને સ્ટ્રેસ આ બંને વસ્તુ એવી છે જે હાર્ટ અટેકને નોતરે છે. શરીરમાં ક્રોનિક સ્ટ્રેસટ વધે તો કોર્ટિસોલનું લેવલ વધી જાય છે જેના કારણે હૃદયની ધમનીઓ કસાવા લાગે છે અને અચાનક હાર્ટ અટેક આવે તેવું જોખમ વધી જાય છે. જે લોકોને પહેલાથી જ હાર્ટની સમસ્યા હોય તેમના માટે સ્ટ્રેસ સૌથી ખરાબ છે. આ સિવાય સ્મોકિંગની આદત પણ હૃદયને નુકસાન કરે છે. સ્મોકિંગ કરવાથી લોહીની નશો સંકોચાઈ જાય છે અને લોહી જાડું થઈ જાય છે જેના કારણે હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થાય છે. 

ફેમિલી હિસ્ટ્રી 

જો પરિવારમાં કોઈ વ્યક્તિને હૃદય રોગની હિસ્ટ્રી છે તો આગળની પેઢીમાં હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધી શકે છે. જે લોકોના પરિવારમાં હાર્ટ અટેક સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમને હાર્ટ અટેક આવવાનું રિસ્ક વધુ રહે છે. 

ઉપર જણાવ્યા અનુસારની કોઈપણ પ્રકારની બીમારી કોઈ વ્યક્તિને હોય તો તેણે સમયે સમયે હૃદયની તપાસ કરાવતા રહેવું જોઈએ. આ સિવાય જ્યારે પણ હૃદય સંબંધિત કોઈ સમસ્યાનો અનુભવ થાય તો તુરંત જ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

