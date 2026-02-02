માત્ર છાતીમાં દુખાવો નહીં, આ પણ હોય છે હાર્ટ એટેકના લક્ષણ, જાણી લેશો તો બચી જશે જીવ
મોટા ભાગના લોકો હાર્ટ એટેકને છાતીના દુખાવા સાથે જોવે છે, જ્યારે સત્ય છે કે હાર્ટ એટેક માત્ર આ લક્ષણોથી આવતો નથી.
Health News: આજે આપણે કામ, મોબાઇલ, કરિયર અને જવાબદારીમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા છીએ કે સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવાનું ભૂલી જઈએ છીએ. ખાસ કરીને હ્રદયના સ્વાસ્થ્યને લઈને બેદરકારી ઝડપથી વધી રહી છે. પહેલા જ્યાં હાર્ટ એકેટને વૃદ્ધોની બીમારી માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે યુવાનોમાં આ બીમારી ઝડપથી વધી રહી છે. ખોટા ખાનપાન, ફાસ્ટ ફૂડની આદત, કલાકો સુધી બેસી કામ કરવું, ઊંઘની કમી અને વધતો માનસિક તણાવ, આ બધુ મળી ધીમે-ધીમે હ્રદયને નબળું પાડી રહ્યાં છે.
ઘણા લોકો હાર્ટ એટેકને માત્ર છાતીમાં દુખાવા સાથે જોડે છે. જ્યારે સત્ય છે કે હાર્ટ એટેક હંમેશા એક જેવા લક્ષણો સાથે આવતો નથી. ઘણીવાર આપણું શરીર પહેલા જ ચેતવણી આપવા લાગે છે, પરંતુ જાણકારીના અભાવમાં આપણે તે સંકેતોને નજરઅંદાજ કરીએ છીએ. આ નાની બેદરકારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
હાર્ટ એટેક અચાનક નથી આવતો
કાર્ડિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના એક્સપર્ટ અને ડોક્ટર જણાવે છે કે હાર્ટ એટેક અચાનક આવતો નથી. ઘણા મામલામાં શરીર થોડા દિવસ કે સપ્તાહ પહેલા સંકેત આપવાનું શરૂ કરે છે. જો આ સંકેતોને સમય રહેતા ઓળખી લેવામાં આવે તો મોટી સમસ્યા રોકી શકાય છે.
છાતીમાં દુખાવો જ નહીં, આ પણ હોય છે હાર્ટ એટેકના લક્ષણ
1. છાતીમાં હળવી બેચેની કે દબાણનું અનુભવ થવો- ઘણીવાર હાર્ટ એટેકમાં ભારે દુખાવો હોય તે જરૂરી નથી. ઘણા લોકોને છાતીમાં ભારેપણું, બળતરા કે દબાણનો અનુભવ થાય છે. આ મુશ્કેલી થોડી મિનિટો માટે આવે છે અને જતી રહે છે, પરંતુ બીજીવાર પરત આવી શકે છે. ક્યારેક દુખાવો છાતીમાંથી નકળી હાથ, ખભા, ગરદન, જડબા કે પીઠ સુધી ફેલાઈ શકે છે. જો આવું વારંવાર થઈરહ્યું છે તો તેની અવગણના ન કરો.
2. અચાનક શ્વાસ ચઢી જવો- જો તમે થોડું ચાલો, સીડીઓ ચઢો કે હળવું કામ કર્યા બાદ શ્વાસ ચઢવા લાગે તો તે હાર્ટની નબળાઈનો સંકેત હોઈ શકે છે. જ્યારે હ્રદય શરીરને યોગ્ય માત્રામાં લોહી અને ઓક્સીજન પહોંચાડી શકતું નથી, ત્યારે આવી મુશ્કેલી થાય છે. ઘણીવાર આ સમસ્યા છાતીમાં દુખાવા વગર શરૂ થઈ શકે છે.
3. જરૂર કરતા વધુ થાક લાગવો- જો તમે દરરોજના સામાન્ય કામ કરી થાકી ગાવ છો. જેમ કે ઘરના કામ, થોડીવાર ચાલવું, હળવા કામ કરવું અને આરામ કર્યા બાદ થાક દૂર ન થાય તો તે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ લક્ષણ ખાસ કરી મહિલાઓમાં હાર્ટ એટેક પહેલા જોવા મળે છે.
4. અચાનક ઠંડો પરસેવો આવવો- કોઈ કારણ વગર અચાનક ઠંડો પરસેવો આવવો કે વધુ પરસેવો આવવો પણ હાર્ટ એટેકનો શરૂઆતી સંકેત હોઈ શકે છે. હંમેશા લોકો તેને ગરમી કે નબળાઈ સમજી નજરઅંદાજ કરે છે. જો આ લક્ષણ છાતીની સમસ્યા, થાક કે શ્વાસ ફૂલવાની સાથે હોય તો તત્કાલ તપાસ કરાવવી જોઈએ.
5. ચક્કર આવવા કે બેભાન જેવું લાગવું- જો અચાનક ચક્કર આવે કે એવું લાગે કે તમે પડી જશો તો આ સંકેત હોઈ શકે છે હાર્ટ અને મગજ સુધીયોગ્ય માત્રામાં ઓક્સીજન પહોંચી રહ્યો નથી. આ સ્થિતિ ગંભીર બની શકે છે અને જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
6. ગેસ, અપચો કે પેટમાં બળતરા- ઘણીવાર હાર્ટ એટેક પહેલા પેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓ થાય છે, જેમ કે ગેસ, અપચો, પેટમાં ભારેપણું, બળતરાના લક્ષણ સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ જો વારંવાર થાય અને દવાઓથી આરામ ન મળે તો તે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
7. ઊંઘમાં પરેશાની અને બેચેની- જો રાત્રે વારંવાર ઊંઘ ઉડી જાય છે, રાત્રે ભગરામણનો અુભવ થાય છે તો તે હાર્ટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાનો સંકેત હોઈ શકે છે.
હાર્ટ એટેકથી બચાવના સરળ ઉપાય
1. સંતુલિત અને હેલ્ધી ભોજન
2. દરરોજ હળવી એક્સરસાઇઝ કે વોક કરો
3. ધૂમ્રપાન અને દારૂથી દૂર રહો
4. તણાવ ઓછો કરવાનો પ્રયાસ કરો.
5. બ્લડ પ્રેશર, સુગર અને કોલેસ્ટ્રોલની નિયમિત તપાસ કરાવો, પૂરતી ઊંઘ લો.
6. જો આ લક્ષમ પાંચ મિનિટથી વધુ રહે અને આરામ કરવા પર ઠીક ન થાય તો ડોક્ટરની સલાહ લો.
