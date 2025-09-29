Rabies: ફક્ત કુતરાના કરડવાથી નહીં આ પ્રાણીના કરડવાથી પણ થઈ શકે છે હડકવા
Rabies Causes: રેબીઝ એટલે કે હડકવા જીવલેણ રોગ છે. મોટાભાગના લોકો એવું માને છે કે રેબીઝ ફક્ત કુતરાના કરડવાથી થાય છે પરંતુ આજે તમને જણાવીએ એવા પ્રાણીઓ વિશે જેના કરડવાથી પણ હડકવા થઈ શકે છે.
Rabies Causes: રેબીઝ ખતરનાક અને જીવલેણ બીમારી છે. આ બીમારીમાં મગજ અને નર્વસ સિસ્ટમ પ્રભાવિત થાય છે. મોટાભાગના લોકોને લાગે છે કે રેબીઝ ફક્ત કૂતરાઓના કરડવાથી થાય છે. પરંતુ કુતરા સિવાય પણ એવા પ્રાણી છે જેના કરડવાથી કે નખ વાગવાથી રેબિસ થઈ શકે છે.
કેવી રીતે થાય છે હડકવા ?
રેબીઝ સંક્રમિત પ્રાણીની લાળથી અથવા તેના કરડવાથી ફેલાય છે. પ્રાણીના નખ વાગી જવાથી ઇજા થાય તો પણ હડકવા થઈ શકે છે. પરંતુ એ પહેલા એ જાણવું પણ જરૂરી છે કે કયા કયા પ્રાણીના કરડવાથી કે નખ વાગવાથી હડકવા ફેલાઈ શકે છે.
ચામાચીડિયું
ચામાચીડિયાના કારણે પણ હડકવા ફેલાઈ શકે છે. જો ઘરની અંદર ચામાચીડિયું આવી જાય તો તેને હાથથી પકડવાનું ટાળવું જોઈએ. ચામાચીડિયાના દાંત કે નખ વાગી જાય તો હડકવા થઈ શકે છે.
બિલાડી
બિલાડીના કરડવાથી પણ હડકવા થઈ શકે છે. જો ઘરમાં બિલાડી પાળી હોય તો તેને રસી અપાવવી જરૂરી હોય છે નહીં તો તેના કરડવાથી કે તેના નખ લાગી જવાથી હડકવા થવાનું જોખમ વધી જાય છે. રખડતી બિલાડીઓના કરડવાથી પણ રેબીસ થઈ શકે છે.
વાંદરા
વાંદરા પણ એવું પ્રાણી છે જેના કરડવાથી કે નખ મારવાથી હડકવા થઈ શકે છે. વાંદરા દ્વારા ઇજા થાય તો ઇન્ફેક્શનનું રીસ્ક વધી જાય છે.
ખિસકોલી અને સસલુ
ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે ખિસકોલી અને સસલા જેવા પ્રાણીના નખ વાગવાથી પણ હડકવા થવાનું જોખમ હોય છે. જો આ પ્રાણીના દાંત કે નખ વાગી જાય તો તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જઈ સારવાર લેવી જોઈએ.
ગાય અને ઘોડા
ગાય, ભેંસ અને ઘોડા જેવા પ્રાણી દ્વારા ઈજા થાય તો પણ રેબીઝ થઈ શકે છે.
પ્રાણીના કરડવા પર શું કરવું ?
કુતરા સહિત કોઈ પણ પ્રાણી કરડે તો ડોક્ટર પાસે જઈને રેબીઝ માટેનું ઇન્જેક્શન લેવું જરૂરી છે. કોઈપણ કારણસર પ્રાણી કરડે તો સૌથી પહેલા ઘા ને સાબુથી અથવા વહેતા પાણીથી સાફ કરી લો. પ્રાણી કરણે પછી જ્યાં ઈજા થઈ હોય તે ભાગને ઓછામાં ઓછી 10 થી 15 મિનિટ માટે પાણીથી સાફ કરો. ત્યાર પછી તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જવું અને જરૂરી સારવાર લેવી.
