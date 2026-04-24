પીરિયડ મિસ થવાથી જ નહીં, પરંતુ આ 5 સંકેતો પણ કરે છે પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ, જાણો ગર્ભાવસ્થાની સિમ્ટમ્સ

Early Signs Of Pregnancy: ગર્ભધારણ કર્યા પછી, શરીરમાં ફક્ત એક જ નહીં પરંતુ અનેક લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે જે સૂચવે છે કે માતા બનવાના છો. તો, ચાલો જાણીએ શરીરમાં કયા ફેરફારો થાય છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 24, 2026, 08:11 PM IST
Early Signs Of Pregnancy: જ્યારે કોઈ સ્ત્રી ગર્ભવતી થાય છે, ત્યારે તેણીનો માસિક સ્રાવ ચૂકી જાય છે, અને તે પછી જ તે ખરેખર ગર્ભવતી છે કે નહીં તે જોવા માટે ટેસ્ટ કરે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, માસિક સ્રાવ ચૂકી જવા ઉપરાંત, તેનું શરીર અન્ય ઘણા સંકેતો પણ આપે છે જે સૂચવે છે કે તેણી માતા બનવાની શક્યતા છે? આ લક્ષણો સામાન્ય રીતે ગર્ભાવસ્થાના પહેલા અઠવાડિયા અને પહેલા મહિનાની વચ્ચે દેખાય છે. આ લક્ષણો એ પણ સૂચવી શકે છે કે તેણી ગર્ભવતી છે કે નહીં. 

ગર્ભાવસ્થાના શરૂઆતના સંકેતો

હળવો રક્તસ્રાવ અથવા સ્પોટિંગ: માસિક સ્રાવ ચૂકી જવા અને હળવો રક્તસ્રાવ અથવા સ્પોટિંગનો અનુભવ ગર્ભાધાનના 5થી 14 દિવસની અંદર થઈ શકે છે. આને ઇમ્પ્લાન્ટેશન બ્લીડિંગ કહેવામાં આવે છે. આ લોહીનો રંગ હળવો હોય છે અને તે માસિક સ્રાવ કરતા અલગ દેખાય છે.

સ્તનમાં ફેરફાર: સ્ત્રીઓ તેમના સ્તનોમાં ફેરફારો જોઈ શકે છે. સ્તન કોમળ, સોજો અને પીડાદાયક બને છે. સ્તનની નિપલનું મોટું થવું અથવા કાળું થવું પણ ગર્ભાવસ્થાની નિશાની હોઈ શકે છે. આ સામાન્ય રીતે બીજા અને છઠ્ઠા અઠવાડિયા વચ્ચે થાય છે.

વારંવાર પેશાબ: વારંવાર પેશાબ કરવો એ ગર્ભાવસ્થાનું બીજું એક સંકેત છે. જેમ જેમ ગર્ભાવસ્થા આગળ વધે છે, લોહીનું પ્રમાણ વધે છે, કિડનીનું કાર્ય વધે છે. આ પેશાબનો દર વધારે છે.

મોર્નિંગ સિકનેસ: મોર્નિંગ સિકનેસ અને ઉલટી, ગર્ભાવસ્થાની નિશાની હોઈ શકે છે. ગર્ભાવસ્થાના પ્રારંભમાં સ્ત્રીઓમાં આ લક્ષણ ઘણીવાર અન્ય લક્ષણો પહેલાં દેખાય છે.

ખોરાકની તૃષ્ણામાં વધારો: ખોરાકની તૃષ્ણામાં વધારો થાય છે, અને તમને એવી વસ્તુઓની તૃષ્ણા થઈ શકે છે જે તમે સામાન્ય રીતે ખાતા નથી.

સગર્ભાવસ્થાના પ્રારંભમાં આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો

  • બીમારીને રોકવા અને શરીરના તમામ અવયવોની યોગ્ય કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવા માટે પુષ્કળ પાણી પીતા રહો.
  • ઉબકા ઘટાડવા માટે નાનું ભોજન કરો અને વારંવાર ખાઓ.
  • દિવસભર પુષ્કળ આરામ કરો. જો તમને થાક લાગે છે, તો બપોરે એક કલાક કે દોઢ કલાક સૂઈ જાઓ.
  • હળવા કસરત કરવાનું શરૂ કરો, ચાલવાનું શરૂ કરો અને ઊંડા શ્વાસ લેવાની પ્રેક્ટિસ કરો.
  • ખૂબ મસાલેદાર અથવા તીખા ખોરાક ખાવાનું ટાળો. આ મોર્નિંગ સિકનેસ વધારી શકે છે.

પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ ક્યારે કરાવવો

જો તમે સેક્સ્યુઅલી એક્ટિવ છો અને માસિક સ્રાવ ચૂકી ગયા પહેલા અથવા પછી અહીં ઉલ્લેખિત અન્ય કોઈપણ લક્ષણો જોશો, તો તમારે ગર્ભાવસ્થા પરિક્ષણ કરાવવું જોઈએ. ગર્ભાવસ્થા પરિક્ષણ લેવા માટે સવારનો સમય શ્રેષ્ઠ સમય છે. તમારા પહેલા સવારના પેશાબ સાથે પરીક્ષણ સચોટ પરિણામો આપે છે. હાથ સાફ કર્યા પછી જ ગર્ભાવસ્થા કીટ ખોલો અને કીટ પરની સૂચનાઓનું પાલન કરો.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

