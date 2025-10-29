World Stroke Day: સ્ટ્રોક આવે તો તત્કાલ કરો આ કામ, બચી જશે જીવ, ડોક્ટરની આ વાત ગાંઠે બાંધી લેજો
World Stroke Day 2025: દર વર્ષે 29 ઓક્ટોબરના રોજ વર્લ્ડ સ્ટ્રોક ડેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. હકીકતમાં સ્ટ્રોક એક ગંભીર મેડિકલ ઈમરજન્સી છે, જે અચાનક આવે છે અને જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તેને બ્રેન એટેક પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે આ ત્યારે થાય છે જ્યારે મગજના કોઈ ભાગમાં લોહીનું ભ્રમણ અટકી જાય છે કે કોઈ નસ ફાટી જાય છે. તેવામાં બ્રેન સ્ટ્રોકથી બચવા માટે ડોક્ટરે આપેલી આ સલાહનું પાલન કરવું જોઈએ.
અમદાવાદ: વર્લ્ડ સ્ટ્રોક ડે નિમિત્તે હેલ્થ એક્સપર્ટ્સે 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં સ્ટ્રોકના વધતાં કેસના ચિંતાજનક ટ્રેન્ડ પ્રત્યે ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે પ્રત્યેક 10માંથી 4 દર્દીઓની ઉંમર 50 વર્ષથી નીચેની હોય છે. નેશનલ સેન્ટર ફોર ડિસીઝ ઇન્ફોર્મેટિક્સ એન્ડ રિસર્ચ (NCDIR) ના ડેટા મુજબ, ભારતમાં દર વર્ષે 1.6 મિલિયનથી વધુ નવા સ્ટ્રોકના કેસ નોંધાય છે.
એક સમયે વૃદ્ધોને પ્રભાવિત કરતી બિમારી તરીકે ઓળખાતા સ્ટ્રોક હવે યુવા વસતીને પણ અસર કરે છે, જેનું મુખ્ય કારણ જીવનશૈલી સંબંધિત પરિબળો છે. બેઠાડી જીવનશશૈલી, હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટિસ, હાઇપરટેન્શન અને સ્ટ્રેસ પ્રમુખ કારણો છે. આહારમાં બદલાવ, શારીરિક પ્રવૃત્તિઓનો અભાવ, ધુમ્રપાન અને આલ્કોહોલનું સેવન સ્ટ્રોકના જોખમમાં વધારો કરે છે. જાણકારોનું માનવું છે કે સ્ટ્રોક જીવનશૈલી સંબંધિત બિમારી તરીકે ઉભરી રહ્યું છે તેમજ વહેલા હસ્તક્ષેપ માટે જોખમી પરિબળો અને લક્ષણો વિશે જાગૃકતામાં વધારો આવશ્યક છે.
ડોક્ટરોના કહેવા મૂજબ લાંબાગાળાના નુકશાનને ઘટાડવા માટે સમય સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે તેમજ સ્ટ્રોકના લક્ષણોની વહેલી ઓળખ કરવાથી વ્યક્તિનું જીવન બચાવી શકાય છે. તેનું એક સંક્ષિપ્ત નામ BEFAST છે, જે યાદ રાખવાની એકદમ સરળ રીત છે. બી- બેલેન્સ – અચાનક સંતુલન ગુમાવવું, ઇ (આઇ) – આંખોમાં ઝાંખપ આવવી, એફ (ફેસ) – ચહેરાની એકબાજૂ ઝુકી જવી, એ (આર્મ્સ) – હાથ – એક હાથમાં નબળાઇ અથવા નિષ્ક્રિયતા, એસ – સ્પીચ – બોલવામાં તકલીફ પડવી, ટી (ટાઇમ) – તાત્કાલિક તબીબી મદદ લો. જો આમાંથી કોઇપણ લક્ષણ અનુભવાય, તો વિલંબ કર્યાં વગ નજીકના સ્ટ્રોક-રેડી હોસ્પિટલમાં જવું જોઇએ.
અપોલો હોસ્પિટલ્સ, અમદાવાદના ઇન્ટરવેન્શનલ ન્યુરોલોજીસ્ટ ડો. દેવાશીષ વ્યાસે કહ્યું હતું કે, “સ્ટ્રોકની સારવાર શક્ય છે અને વહેલી મેડિકલ કેર રિકવરીમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરી શકે છે. સ્ટ્રોક કોઇપણ ઉંમરના વ્યક્તિને આવી શકે છે અને જો તમને લક્ષણો અનુભવાય તો તાત્કાલિક ધોરણે સ્ટ્રોક-રેડી હોસ્પિટલ જવું જોઇએ. શરૂઆતના થોડાં કલાકોમાં ઝડપી કાર્યવાહીથી રિકવરીની તકો વધી જાય છે.”
ડો. વ્યાસે સ્ટ્રોકની સારવારમાં “ગોલ્ડન અવર”ની મહત્વતા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સ્ટ્રોક આવ્યાં બાદ પ્રથમ 60 મિનિટ ખૂબજ મહત્વપૂર્ણ છે. આ “ગોલ્ડન અવર”માં ક્લોટને રોકતી દવાઓ અને મિકેનિકલ થ્રોમ્બેક્ટોમી જેવી સારવાર લોહીને પ્રવાહને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં તેમજ મગજને નુકશાન ઘટાડવામાં કારગર નિવડે છે.
આધુનિક સ્ટ્રોક કેર તીવ્ર ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક માટે મુખ્યત્વે બે ટ્રીટમેન્ટ ઓફર કરે છે. IV થ્રોમ્બોલિસિસ નસ દ્વારા અપાતી દવા છે, જે લોહીનું ગંઠાવાને ઓગાળે છે અને જો લક્ષણો બાદ તેને તાત્કાલિક આપવામાં આવે તો મગજને થતું નુકશાન ઘટાડી શકાય છે. તે પ્રથમ 4.5 કલાકમાં પ્રભાવી હોય છે. મિકેનિકલ થ્રોમ્બેક્ટોમી એક ઓછી આક્રમક પ્રક્રિયા છે, જે બ્લોક થયેલી મગજની નસમાંથી ફિઝિકલ રીતે લોહીનું ગંઠાવાને દૂર કરે છે. તે વિશેષ કરીને મોટા ક્લોટમાં અસરકારક હોય છે. તે પ્રથમ છ કલાકમાં અને કેટલાંક કેસમાં 24 કલાક સુધી અસરકારક રહે છે. આ બંન્ને સારવારમાં સમય ખૂબજ મહત્વપૂર્ણ છે, જેથી સ્ટ્રોક-રેડી હોસ્પિટલમાં ઝડપથી પહોંચવું આવશ્યક છે.
અપોલો હોસ્પિટલ્સ, અમદાવાદના સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજીસ્ટ ડો. સુચેતૈ મુદગેરિકરે કહ્યું હતું કે, “હવે સમય બદલાયો છે અને સ્ટ્રોકમાં હવે આશા રાખવી એક માત્ર પરિબળ નથી. આજે, પ્રભાવી સારવાર ઉપલબ્ધ છે, જે દર્દીને રિકવર થવામાં અને દૈનિક જીવનમાં પરત ફરવામાં મદદ કરે છે. આ સારવારથી દર્દી રિકવરી પ્રાપ્ત કરીને રોજિંદી કામ ફરીથી શરૂ કરવા સક્ષમ બને છે. વહેલા હસ્તક્ષેપથી ખરા અર્થમાં સારા પરિણામો મળી શકે છે.”
સ્ટ્રોકની સારવારના વિકલ્પો અસરકારક હોવાની સાથે-સાથે તેનાથી બચવા માટે પ્રિવેન્શન પણ સૌથી પ્રભાવી પરિબળ છે. વર્લ્ડ સ્ટ્રોક ડે આપણને જાગૃકતા, પ્રિવેન્શન અને સમયસર પગલા ભરવાની યાદ અપાવે છે, જેનાથી રિકવરી અને લાંબાગાળાની અક્ષમતા વચ્ચે અંતર પેદા કરી શકાય છે. સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ લોકોને જોખમી પરિબળો સમજવા, વહેલા લક્ષણોની ઓળખ કરવા તથા જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક સારવાર માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કરે છે.
