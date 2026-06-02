/ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દર 6માંથી 1 કિશોર ગંભીર તણાવમાં, AIIMS સ્ટડીમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું સામે આવ્યું મોટું કારણ

Mental Health Crises: માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાની વાત આવે છે, ત્યારે સામાન્ય રીતે શહેરોનો જ ઉલ્લેખ થાય છે. પરંતુ, AIIMS સંલગ્ન એક સ્ટડીમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોના યુવાનોમાં બગડતા માનસિક સ્વાસ્થ્યનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. 'ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ કમ્યુનિટી મેડિસિન'માં પ્રકાશિત એક રિપોર્ટ અનુસાર, હરિયાણાના 28 ગામોના 583 કિશોરો-યુવાનો પર કરવામાં આવેલા અભ્યાસમાં સામે આવ્યું છે કે કિશોરો (Teenagers) માનસિક પીડામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે અને ખરાબ થતા માનસિક સ્વાસ્થ્યનો સામનો કરી રહ્યા છે. સંશોધકોએ શોધી કાઢ્યું કે મોટાભાગના કિશોરોએ પોતાના દુઃખ, આશા ગુમાવવી અને આત્મહત્યાના વિચારોને જ જિંદગીનો એક ભાગ માની લીધો છે અને તેમને પ્રોફેશનલ મેન્ટલ હેલ્થકેર (માનસિક સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ) વિશે કોઈ માહિતી જ નથી.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાનું સૌથી મોટું કારણ
અભ્યાસમાં એ વાતનો ઉલ્લેખ કરાયો છે કે ભણવાનું દબાણ યુવાનોમાં ચિંતાનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે. નપાસ થવાનો ડર, ઓછા માર્ક્સ અને સ્કૂલ સંબંધિત દબાણ સીધું જ ઇમોશનલ બ્રેકડાઉન, સ્કૂલ છોડી દેવી અને આત્મહત્યાના વિચારો સાથે જોડાયેલું છે. સંશોધન દરમિયાન કેટલાક કિશોરો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી હતી, જેમાં એક કિશોરે જણાવ્યું કે તેણે પોતાના માતા-પિતાને ગુમાવી દીધા છે અને તેણે પોતાનો જીવ લેવા વિશે વિચાર્યું હતું, પરંતુ માતા-પિતાનું નામ ખરાબ ન થાય તે માટે ક્યારેય આ વિશે કોઈને વાત ન કરી. બીજા એક કિશોરે ઘરમાં આર્થિક મદદ કરવા માટે સ્કૂલ છોડીને કામ કરવાનું શરૂ કરી દીધું અને તે અવારનવાર અનુભવે છે કે 'કાશ તે જીવતો જ ન હોત'.
મેન્ટલ હેલ્થ ટ્રિગર્સ (માનસિક તણાવ વધારતા પરિબળો)
કિશોરોમાં બુલિંગ (જૂથમાં હેરાનગતિ), સામાજિક બદનામી અને પરિવારમાં થતી હિંસા મુખ્ય મેન્ટલ હેલ્થ ટ્રિગર્સ તરીકે સામે આવ્યા છે. સંશોધકોએ જણાવ્યું કે કેવી રીતે એક બાળકે સ્કૂલમાં રમવાનું બંધ કરી દીધું કારણ કે તેના ક્લાસમેટ્સ તેની નાની હાઇટ માટે તેની મજાક ઉડાવતા હતા. જ્યારે બીજા એક બાળકે ઘરના ઝઘડા અને સ્કૂલમાં થતા અપમાનના કારણે પોતાની જાતને ઈજા પહોંચાડવાનું (Self-harm) શરૂ કરી દીધું હતું.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાના અન્ય કારણો
સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવા અને કિશોરોમાં આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ પરીક્ષાનો તણાવ, ઘરના ઝઘડા, રેગિંગ, મોબાઈલ ફોનના વપરાશ પરના પ્રતિબંધો અને ભાવનાત્મક વેદના સાથે જોડાયેલા છે. 57 ટકા સહભાગીઓએ જણાવ્યું કે વાલીઓ દ્વારા આલ્કોહોલ કે તમાકુ જેવા નશીલા પદાર્થોનું સેવન, મૌખિક હિંસા (ગાળાગાળી), શારીરિક હિંસા અને આર્થિક તંગીના કારણે તેમણે સતત તણાવનો સામનો કરવો પડે છે. આ ઉપરાંત, પૂરતો ખોરાક ન મળવો (ખાનપાનની અસુરક્ષા), બેરોજગારી અને શિક્ષણની તકોનો અભાવ પણ કિશોરોનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાના મુખ્ય કારણો તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
શું છે આનો ઉપાય?
સંશોધકોનું માનવું છે કે ટીનેજર્સનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારવા માટે તેમને સમયસર મદદ મળવી જોઈએ. આ માટે શિક્ષકોને ટ્રેનિંગ આપવી જોઈએ અને હેલ્થ વર્કર્સ કે નર્સ વગેરેને એવી તાલીમ આપવી જોઈએ જેથી તેઓ માનસિક સ્વાસ્થ્ય બગડવાના શરૂઆતના લક્ષણોને ઓળખી શકે. જો આ સમસ્યાઓનો ઉકેલ કિશોરાવસ્થામાં જ ન લાવવામાં આવે, તો તે જીવનભર વ્યક્તિની સાથે રહી શકે છે.
