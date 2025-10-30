Oral Cancer: મોઢાના કેન્સરની શરુઆતમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે ? જાણો આ ઘાતક કેન્સરથી બચવા શું કરવું
Oral Cancer Symptoms: ઓરલ કેન્સર એટલે કે મોઢાનું કેન્સર ભારતમાં જોવા મળતા કેન્સરના લિસ્ટમાં ત્રીજા ક્રમે આવે છે. આજે તમને જણાવીએ આ કેન્સર થવાનું કારણ હોય છે અને શરુઆતી સ્ટેજમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
Oral Cancer Symptoms: મોઢાનું કેન્સર એટલે કે ઓરલ કેન્સર મોઢાની અંદર થતા કેન્સરને કહેવાય છે. તેને ઓરલ કેવિટી કેન્સર પણ કહેવામાં આવે છે. આ કેન્સરમાં મોં ની અંદર કેન્સર સેલ્સ વધવા લાગે છે. આ કેન્સર મોઢાના કોઈપણ ભાગમાં થઈ શકે છે. જેમકે હોઠ, પેઢા, જીભ, ગાલના અંદરના ભાગમાં, માઉથ ફ્લોર પર.
એક રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં જોવા મળતા કેન્સરના કેસમાં લગભગ 40 ટકા કેસ ઓરલ કેન્સરના હોય છે. ભારતમાં દર વર્ષે ઓરલ કેન્સરના અંદાજે 60 હજાર જેટલા કેસ નોંધાય છે. ઓરલ કેન્સરના કારણે અનેક લોકો જીવ પણ ગુમાવે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સમય રહેતા આ ઘાતક કેન્સરની ઓળખ કરી સારવાર શરુ કરી દેવામાં આવે તે જરૂરી છે. આજે તમને જણાવીએ મોઢાના કેન્સરની શરુઆતમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
મોઢાના કેન્સરના શરુઆતી લક્ષણો
મોઢાનું કેન્સર થાય ત્યારે ઘણા બધા લક્ષણો દેખાય છે. જેમાંથી કેટલાક લક્ષણોને લોકો સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે. આ લક્ષણો કેવા હોય છે જાણી લો.
- મોઢાની અંદરના ભાગે મોટા સફેદ ધાબા કે ડાઘ દેખાવા લાગે. તેને લ્યૂકોપ્લાકિયા કહેવામાં આવે છે. આવા ડાઘ ગળાની અંદર પણ દેખાતા હોય છે.
- મોઢાની અંદર લાલ, ચપટો અને સોજેલો ઘા દેખાય અને તેના ઘસાવાથી લોહી નીકળે તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે.
- મોઢાની અંદરની સપાટી પર લાલ અને સફેદ રંગના ધબ્બા દેખાય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
- જો હોઠ કે મોઢામાં કોઈ જગ્યાએ ચાંદુ પડે અને તે 2 સપ્તાહ સુધી ન મટે તો તે કેન્સરની શરુઆતનું લક્ષણ હોય શકે છે.
- હોઠ પર, મોઢાની અંદર કે પેઢા પર ખરબચડા, કડક નિશાન દેખાય તો તે પણ ગંભીર બાબત છે.
- મોઢાની અંદરની ત્વચા વધારે પડતી કોમલ થઈ જાય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે.
- બ્રશ કર્યા પછી પણ મોઢામાંથી વાસ આવતી હોય તો તે કેન્સરનું લક્ષણ હોય શકે છે.
- ઘણા દિવસો સુધી કાનોમાં દુખાવો રહે અને મટે નહીં તો તે પણ મોઢાના કેન્સરના કારણે હોય તેવું શક્ય છે.
મોઢાનું કેન્સર થવાના કારણો
મોઢાનું કેન્સર થવાના કેટલાક કારણો કે જેને રિસ્ક ફેક્ટર્સ પણ કહી શકાય તે હોય છે. જેમકે સિગરેટ પીવી, તંબાકૂ કે ગુટખા ખાવાની આદત, દારુ પીવો, વધારે સમય તડકામાં રહેવું, HPV હોય, પરિવારમાં કોઈને ઓરલ કેન્સર હોય તો પણ આ કેન્સર થવાની સંભાવના વધી જાય છે.
મોઢાના કેન્સરથી બચવા શું કરવું ?
તંબાકૂ, સિગરેટ જેવા વ્યસનથી દુર રહેવું.
HPV માટેની વેક્સીન લેવી
હોઠને તડકાના હાનિકારક કિરણોથી બચાવો
હેલ્ધી ડાયટ ફોલો કરો
રેગ્યૂલર ડેન્ટલ ચેકઅપ કરાવો.
