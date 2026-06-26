/Oral Cancer: યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યો છે ઓરલ કેન્સરનો ખતરો, તમાકુ-વેપિંગ બની રહ્યાં છે જીવલેણ, જાણો લક્ષણ

Early Warning Signs Of Oral Cancer: તમાકુનું સેવન દુનિયાભરમાં દર વર્ષે લાખો લોકોના જીવ લઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ધૂમ્રપાન અને તમાકુ ઉત્પાદકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. ચિંતાની વાત છે કે તમાકુથી થનાર નુકસાન માત્ર ફેફસા કે હ્રદય સુધી સીમિત નથી, પરંતુ તે ઓરલ કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીનું કારણ બની શકે છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે મોઢામાં જોવા મળતા કેટલાક સામાનય્ સંકેત ઘણીવાર કેન્સરની શરૂઆતી ચેતવણી સાબિત થઈ શકે છે, પરંતુ લોકો તેને નજરઅંદાજ કરે છે.
કેમ વધી રહ્યાં છે ઓરલ કેન્સરના મામલા?
ડોક્ટર પ્રમાણે દેશમાં ઓરલ કેન્સરના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે, પરંતુ તેના પ્રત્યે જાગૃકતા હજુ ઓછી છે. ઘણીવાર લોકો મોઢામાં ચાંદા, પેઢામાં લોહી આવવું કે મોઢાની અંદર થનારી અન્ય સમસ્યાઓને સામાન્ય સમજી નદરઅંદાજ કરે છે. જ્યારે કોઈ ચાંદી બે સપ્તાહથી વધુ સમય સુધી ઠીક ન થાય તો તેને હળવાશમાં ન લેવી જોઈએ. આવા લક્ષણ ઓરલ કેન્સર સાથે જોડાયેલા હોય શકે છે અને સમય પર તપાસ ન થાય તો સ્થિતિ ગંભીર થઈ શકે છે.
શું હોય છે તેના લક્ષણ?
એક્સપર્ટ જણાવે છે કે માત્ર ચાંદી નહીં, પરંતુ મોઢાની અંદર સફેદ કે લાલ ધબ્બા દેખાવા, ચાવવામાં દુખાવો થવો, કોઈ પ્રકારની ગાંઠ કે સોજાનો અનુભવ થવો, દાંત ઢીલા પડવા, બોલવા કે ગળવામાં મુશ્કેલી થવી પણ ચેતવણીનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ સિવાય સતત મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવવી કે મોઢાના કોઈ ભાગમાં નિષ્ક્રિયતા જેવું લાગે તો પણ તેને નજરઅંદાજ ન કરો. ખાસ કરી તમાકુનું સેવન કરતા લોકોમાં આવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે.
શું મોઢામાં દરેક ચાંદા કેન્સર હોય છે?
ડોક્ટરનું કહેવું છે કે મોઢામાં દરેક ચાંદા કેન્સર હોતું નથી. સામાન્ય ચાંદા ત્રણ ચાર દિવસમાં ઠીક થઈ જાય છે અને તેમાં વધુ પરેશાની થતી નથી. પરંતુ જો તે સતત રહે, દુખાવો થાય કે લોહી નીકળે કે ખાવા-પીવા કે બોલવામાં સમસ્યા પેદા થાય તો તત્લાક નિષ્ણાંતની સલાહ લેવી જોઈએ. જો તેની સાથે સફેદ કે લાલ ધબ્બા જોવા મળે તો તપાસમાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ.
નાની ઉંમરના લોકો પણ બને છે શિકાર
પહેલા ઓરલ કેન્સર મુખ્ય રૂપથી 50થી 75 વર્ષની ઉંમરના લોકોમાં જોવા મળતું હતું, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં તસવીર ઝડપથી બદલાઈ છે. હવે 25થી 45 વર્ષના યુવા ધૂમ્રપાન કરનાર અને વેપિંગ કરનારમાં તેના કેસ વધી રહ્યાં છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે ધૂમ્રપાન, તમાકુનું સેવન, વેપિંગ, દારૂનું સેવન અને ખરાબ ઓરલ હેલ્થ તેનો ખતરો વધારી રહ્યાં છે.
(માત્ર જાણકારી માટેઃ AI Image)
કઈ રીતે સારવાર થઈ શકે છે?
જો તેની સારવારની વાત કરવામાં આવે તો ઓરલ કેન્સરની ઓળખ શરૂઆતી તબક્કામાં થઈ જાય તો પરિણામ સારૂ આવી શકે છે. ડોક્ટર અનુસાર શરૂઆતી તબક્કામાં સારવાર કરાવનાર દર્દીઓની બચવાની સંભાવના 80થી 90 ટકા સુધી હોઈ શકે છે.
૧. મોઢામાં થતા ચાંદા જો ૨ અઠવાડિયા (૧૪ દિવસ)થી વધુ સમય સુધી ઠીક ન થાય, તો તે ઓરલ કેન્સરની શરૂઆતી ચેતવણી હોઈ શકે છે.
૨. પહેલા મોટી ઉંમરના લોકોમાં દેખાતું ઓરલ કેન્સર હવે તમાકુ અને 'વેપિંગ' ના કારણે ૨૫ થી ૪૫ વર્ષના યુવાનોમાં ઝડપથી વધી રહ્યું છે.
૩. મોઢામાં સફેદ કે લાલ ધબ્બા દેખાવા, ખોરાક ગળવામાં તકલીફ થવી કે અચાનક દાંત ઢીલા પડવા એ આ કેન્સરના મુખ્ય લક્ષણો છે.
૪. મોઢાના તમામ ચાંદા કેન્સર નથી હોતા, પરંતુ ચાંદામાંથી સતત લોહી નીકળવું કે દુખાવો થવો એ ચિંતાનો વિષય છે.
૫. જો શરૂઆતના સ્ટેજમાં જ ઓરલ કેન્સરનું નિદાન થઈ જાય, તો દર્દીના બચવાની શક્યતા ૮૦% થી ૯૦% સુધી વધી જાય છે.