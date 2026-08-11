/Oral Cancer Symptoms: મોઢાનું કેન્સર થાય તો કેવી રીતે ખબર પડે? સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યા લક્ષણો અને ક્યા ટેસ્ટથી થશે કન્ફર્મ

Oral Cancer Symptoms Test: મોઢાના કેન્સરને ઓરલ કેન્સર, ઓરલ કેવિટી કેન્સર કે માઉથ કેન્સર કહેવામાં આવે છે. તે મોઢાના કોઈપણ હિસ્સામાં ઉદ્ભવે છે અને અન્ય અંગો સુધી ફેલાઈ શકે છે. મોઢાના કેન્સરની કેવિટી મોઢાના કોઈ ભાગમાં નીકળી શકે છે. તે જીભ, હોંઠ, પેઢા, દાંત, ગાલના આંતરિક હિસ્સા, સ્લાઇવરી ગ્લેન્ડ્સ, મોઢાના તળવા પર, મોઢાના ઉપરી ભાગ પર, ટોન્સિલ્સમાંમાં જોવા મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા આપવામાં આવેલી જાણકારીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મોઢાના કેન્સરમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે છે અને ક્યા પ્રકારની તપાસ કરવામાં આવે છે.
મોઢાના કેન્સરની ચેતવણીનો સંકેત અને લક્ષણ
આ લક્ષણ પણ જોવા મળી શકે છે
આ લક્ષણ ઓરલ કેવિટીના બિનાઇન ટ્યૂમરના લક્ષમ કે શરીરમાં થનાર કોઈ અન્ય કેન્સરના લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. તેવામાં આ લક્ષણ બે સપ્તાહ સુધી રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો અને ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો.
કઈ રીતે થાય છે મોઢાના કેન્સરની તપાસ
મોઢાના કેન્સરની તપાસ માટે દર્દીની મેડિકલ હિસ્ટ્રી, જનરલ ફિઝિશિયન ટેસ્ટ અને ઓરલ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ઓરલ તપાસમાં મોઢાના દરેક હિસ્સાને જોવામાં આવે છે. લાલ કે સફેદ પેચની તપાસ થાય છે અને કોઈ પ્રકારનું લંપ નથી તે જોવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આ બે ટેસ્ટ હોય છે.
બ્રશ કાઇટોલોજી- આ ટેસ્ટમાં શંકાસ્પદ હિસ્સાને લઈને તેની માઇક્રોસ્કોપની નીચે તપાસ થાય છે અને પેથોલોજિસ્ટ જુએ છે કે કોઈ એબ્નોર્મલ સેલ તો નથી દેખાતો.
ફાઇનલ નીડલ એસ્પિરેશન કાયટોલોજીઃ આ ટેસ્ટમાં પાતળી સોઈથી સોજાવાળા ભાગના સેલ્સ કાઢવામાં આવે છે. આ સેલ્સની તપાસ કરવામાં આવે છે.
બાયોસ્પીઃ શંકાસ્પદ હિસ્સાનું નાનું ટિશૂ લેવામાં આવે છે અને પંચ બાયોપ્સી ઉપકરણની મદદથી તપાસ કરવામાં આવે છે. જોવામાં આવે છે કે ટિશૂમાં કેન્સરના સેલ્સ છે કે નહીં.
ઇમેજિંગ ટેસ્ટઃ કેટલાક ઇમેજિંગ ટેસ્ટ જેમ કે એક્સરે, સીટી સ્કેન, MRI કે PET સ્કેન કરવામાં આવે છે. તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે કેન્સર ક્યાં સુધી ફેલાયેલું છે.
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