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Oral Cancer Symptoms: મોઢાનું કેન્સર થાય તો કેવી રીતે ખબર પડે? સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યા લક્ષણો અને ક્યા ટેસ્ટથી થશે કન્ફર્મ

Mouth Cancer Symptoms: મોઢાનું કેન્સર થવા પર ઘણા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. આ લક્ષણોની સમય પર ઓળખ કરવામાં આવે તો જલ્દી સારવાર શરૂ થઈ શકે છે. તેવામાં આવો જાણીએ તેના લક્ષણ કેવા જોવા મળે છે અને તે માટે ક્યા ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 11, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:11 PM IST
Oral Cancer Symptoms: મોઢાનું કેન્સર થાય તો કેવી રીતે ખબર પડે? સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યા લક્ષણો અને ક્યા ટેસ્ટથી થશે કન્ફર્મ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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