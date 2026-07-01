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ઓરલ કેન્સરમાં મોઢાની અંદર કેવા ચાંદા પડે છે? ડોક્ટરે જણાવ્યું કઈ રીતે કરશો લક્ષણની ઓળખ

Oral Cancer Symptoms: મોંઢાના કેન્સરને શરૂઆતમાં ઓળખી લેવામાં આવે તો તત્કાલ સારવાર શરૂ થઈ શકે છે. તેનાથી સમસ્યા વધતી રોકી શકાય છે. અહીં જાણો ડોક્ટર ક્યા લક્ષણો પર નજર રાખવાની સલાહ આપી રહ્યાં છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:32 PM IST
ઓરલ કેન્સરમાં મોઢાની અંદર કેવા ચાંદા પડે છે? ડોક્ટરે જણાવ્યું કઈ રીતે કરશો લક્ષણની ઓળખ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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