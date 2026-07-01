/ઓરલ કેન્સરમાં મોઢાની અંદર કેવા ચાંદા પડે છે? ડોક્ટરે જણાવ્યું કઈ રીતે કરશો લક્ષણની ઓળખ

Muh Ke Cancer Ke Lakshan: મોઢાનું કેન્સર એક ખતરનાક કેન્સર છે. આ કેન્સરમાં મોઢાની અંદર કેન્સરનો વિકાસ થવા લાગે છે, જે બાકીના હિસ્સામાં ફેલાઈ જાય છે. આ કેન્સર જીભ, પેઢા, હોંઠ, ગાલની ઇનર લાઇનિંગ, મોઢાના ઉપરી ભાગ કે મોઢાના તાળવામાં શરૂ થઈ શકે છે. તેવામાં મોઢાની અંદર કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણને જલ્દી ઓળખવા જરૂરી છે. આ વિશે જણાવતા ડેન્ટિસ્ટ રાહુલ ભડાગેએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલથી પોસ્ટ શેર કરી છે અને મોઢાના કેન્સરના લક્ષણો જણાવ્યા છે.
મોઢાના કેન્સરમાં કેવા લક્ષણ જોવા મળે છે
ડોક્ટર જણાવે છે કે જેના મોઢામાં કેન્સર હોય છે કે થવાનું હોય છે તેમાં પ્રી કેન્સરસ લીઝન જોવા મળે છે જેમ કે ધબ્બા કે ચાંદા. આ ડાઘ કે ધબ્બાનો કલર સફેદથી લઈને કાળો હોય છે. મોઢાની અંદર પર્પલ કે વોયલેટ કલરના ધબ્બા પણ જોવા મળી શકે છે. તેવામાં ડોક્ટરનું કહેવું છે કે જો તમારા મોઢામાં આ પ્રકારના ડાઘ કે ધબ્બા જોવા મળે તો તત્કાલ ડોક્ટરને દેખાડો.
મોઢામાં ચાંદા પડવા એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જે હંમેશા લોકોમાં થઈ જાય છે. પરંતુ મોઢાના કેન્સરમાં પણ ચાંદા પડી શકે છે. તેવામાં ડોક્ટરનું કહેવું છે કે જો તમારા મોઢામાં ચાંદા પડે અને સાત દિવસ સુધી ઠીક ન થાય તો કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે. જો સાત દિવસ દવા લીધા બાદ કે મલમ લગાવ્યા બાદ પણ ચાંદા ઠીક થતાં નથી તો ડોક્ટરને દેખાડવું જરૂરી છે. આ કેન્સરના લક્ષણ હોઈ શકે છે કે ચાંદાનો મતલબ છે કે કેન્સર થઈ શકે છે.
તમાકુનું સેવન કરતા લોકો આ નિશાન પર આપે ધ્યાન
તમાકુ ખાનારમાં કેન્સર થવાની સંભાવના વધુ રહે છે. ડોક્ટર કહે છે કે જે લોકો તમાકુનું સેવન કરે છે કે સિગારેટ પીવે છે તેમાં કેન્સર થવાનો મુકાબલો સામાન્ય લોકોના મુકાબલે પાંચ ગણો વધુ હોય છે.
જો તમે તમાકુનું સેવન કરો છો તો મોઢાના જે ભાગમાં તમે તમાકુ કે ગુટખા રાખો છો તો ધ્યાનથી જોશો તો તે ભાગમાં ચામડી સફેદ જોવા મળશે. આ વાઇટ પેચ પર હાથ લગાવવા પર અનુભવ થશે કે ત્યાં સ્મુથ નથી અને તેની ઉપર રિંકલ્સ આવી ગયા છે. તેવામાં જો તમારા મોઢાની અંદર આ પ્રકારનો કોઈ પેચ હોય તો તમારે ચેતી જવાની જરૂર છે.
તપાસ કરાવવી કેમ જરૂરી
બચાવ હંમેશા સારવારથી થાય છે. ડોક્ટર રાહુલ ભડાકે કહે છે કે બની શકે કે મોઢામાં જોવા મળતા આ પેચ કેન્સરનું લક્ષણ ન હોય પરંતુ તેમ છતાં તેની તપાસ કરાવો. તપાસમાં તેની ખાસતી થશે કે આ સફેદ ડાઘ કેન્સર છે કે નહીં.
ઓરલ કેન્સરમાં અન્ય ક્યા લક્ષણ જોવા મળે છે?