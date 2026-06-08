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Oral Health Tips: મીઠું જ નહીં આ સફેદ વસ્તુ પણ દાંત માટે બેસ્ટ, જાણી લો ઓરલ હેલ્થ સુધારે તેવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપાય વિશે

Oral Health Tips: જો તમારા દાંત પીળા થઈ ગયા હોય, પેઢા દુખતા હોય કે પછી ઓરલ હેલ્થ સંબંધિત અન્ય સમસ્યા હોય તેને દુર કરવાનો સસ્તો અને સરળ ઉપાય આજે તમને જણાવીએ. આ ઉપાય કરવાથી દાંત, પેઢા, મોંમાંથી આવતી વાસ સહિતની સમસ્યા દુર થઈ જશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:32 AM IST
Oral Health Tips: મીઠું જ નહીં આ સફેદ વસ્તુ પણ દાંત માટે બેસ્ટ, જાણી લો ઓરલ હેલ્થ સુધારે તેવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપાય વિશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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