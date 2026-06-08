/Oral Health Tips: મીઠું જ નહીં આ સફેદ વસ્તુ પણ દાંત માટે બેસ્ટ, જાણી લો ઓરલ હેલ્થ સુધારે તેવા સસ્તા અને અસરકારક ઉપાય વિશે

Oral Health Tips: પોટેશિયમ એલ્યુમિનિયમ સલ્ફેટ જેને ગુજરાતીમાં ફટકડી કહેવાય છે તે એક પ્રાકૃતિક ખનીજ છે. સાકર જેવી દેખાતી ફટકડીનો ઉપયોગ વર્ષોથી દરેક ઘરમાં અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે. મોટાભાગે તો ફટકડીનો ઉપયોગ પુરુષો દાઢી કરતી વખતે કરે છે. દાઢી કર્યા પછી ફટકડી લગાડવાથી તો ત્વચા ફાટવાની કે ત્વચાની બળતરાની સમસ્યા રહેતી નથી. ફટકડીમાં એન્ટિ સેપ્ટિક અને એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે.
સ્કિન કેરમાં પણ ફટકડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારી ઓરલ હેલ્થ સુધારવામાં પણ ફટકડી મદદ કરી શકે છે? જો તમે ફટકડીના પાણીથી ફક્ત કોગળા કરવાનું પણ રાખો છો તો તેનાથી તમારી ઓરલ હેલ્થ સુધરી જાય છે. ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવા માટે એક ગ્લાસ પાણી ભરી તેમાં થોડી ફટકડી ઓગાળવી. ત્યાર પછી આ પાણીથી કોગળા કરી લેવા. બસ આટલું કામ કરવાથી તમને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફાયદા થવા લાગશે.
ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાના ફાયદા
પીળા દાંત સફેદ થશે
અનેક લોકો એવા હશે જેમની સમસ્યા હશે પીળા થયેલા દાંત. જો તમારા દાંત પણ સફેદમાંથી પીળા થવા લાગ્યા છે તો ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરો. નિયમિત ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાથી દાંત પર જામેલી ગંદકી, પીળાશ અને પ્લાક ધીરે ધીરે સાફ થવા લાગશે. ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાથી દાંતમાં કેવીટી થવાનું જોખમ પણ ઘટી જાય છે.
મોઢાના ચાંદા મટશે
ઘણા લોકોને મોઢામાં વારંવાર ચાંદા પડી જતા હોય છે આવા લોકોએ પણ ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવા જોઈએ. ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાથી મોઢામાં થયેલી ઇજા ઝડપથી રૂઝાય છે અને દુખાવો પણ મટી જાય છે.
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મોઢામાંથી આવતી વાસ દૂર થશે
ઘણા લોકો બ્રશ કરી લે પછી પણ તેમના મોઢામાંથી વાસ આવતી હોય છે. આવી સમસ્યામાં પણ ફટકડી મદદરૂપ થાય છે. ફટકડીમાં એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે. જો તમે ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરો છો તો આ પાણી મોઢામાં રહેલા બેક્ટેરિયા જે વાસ ઉત્પન્ન કરતા હોય છે તેનો નાશ કરે છે. જેના કારણે મોઢામાંથી આવતી વાસની પરેશાની દૂર થઈ જાય છે.
દાંતનો દુખાવો મટશે
ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાથી દાંતમાં થતો દુખાવો અને દાંતની સેન્સીટીવીટીથી પણ રાહત મળી શકે છે. જે લોકોને ઠંડુ કે ગરમ ખાધા પછી દાંતમાં ઝણઝણાટીનો અનુભવ થતો હોય તેમણે પણ ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવા જોઈએ.
પેઢા સ્વસ્થ થશે
ફટકડીના પાણીથી કોગળા કરવાથી પેઢાની તકલીફો પણ મટે છે. જેમકે પેઢામાંથી લોહી નીકળવું, પેઢા ખુલી જવા જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી જાય છે. ફટકડીના પાણીથી પેઢા સ્વસ્થ અને ટાઈટ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)