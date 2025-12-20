Prev
Orange Peel: સંતરા કરતાં પણ વધુ ફાયદો કરે છે તેની છાલ, ફાયદા જાણીને દંગ રહી જશો

Orange Peel Uses and Benefits: સંતરાના ફળમાં જેટલા પોષકતત્વો હોય છે એટલા જ પોષકતત્વો સંતરાની છાલમાં પણ હોય છે. સંતરાની છાલનો ઉપયોગ પણ તમે અલગ અલગ રીતે કરી શકો છો. સંતરાની છાલથી થતા લાભ વિશે આજે તમને જણાવીએ.
 

Orange Peel Uses and Benefits: સંતરા શિયાળાનું સુપરફૂડ છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સંતરાનું ફળ જ નહીં પરંતુ તેની બહારની છાલ પણ પોષક તત્વથી ભરપૂર હોય છે ? મોટાભાગના લોકો સંતરાની છાલને ફેંકી દેતા હોય છે પરંતુ સંતરાની છાલ વરદાનથી કમ નથી. આજે તમને સંતરાની છાલના ઉપયોગ અને તેનાથી થતા ફાયદા વિશે જણાવીએ. આ વાત જાણ્યા પછી તમે સંતરાની છાલને કચરામાં ફેંકવાની ભૂલ નહીં કરો. 

સંતરાની છાલમાં પણ વિટામીન સી, ફ્લેવેનોઇડ અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. સંતરાની છાલનો ઉપયોગ તમે હેલ્થ સપ્લીમેન્ટ તરીકે પણ કરી શકો છો અને સ્કીન કેરમાં પણ કરી શકો છો. સંતરાની છાલ ચેહરાની સુંદરતા વધારવાથી લઈને શરીરની ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવા સુધીના કામમાં મદદરૂપ થાય છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ સંતરાની છાલના 7 ચોંકાવનારા લાભ વિશે. 

સંતરાની છાલના 7 સૌથી મોટા ફાયદા 

સંતરાની છાલ વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે, તે શરીરને વાયરલ અને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન સામે લડવાની ક્ષમતા આપે છે. કારણ કે તેનાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. 

સંતરાની છાલમાં રહેલા નેચરલ ફાઇબર મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરે છે અને ફેટ બર્નિંગ પ્રોસેસને એક્ટિવ કરે છે. ઓરેન્જ પીલ ટી અથવા તો સંતરાની છાલનો પાવડર પાણી સાથે લેવાથી ભૂખ કંટ્રોલમાં રહે છે, ઓવર ઈટિંગ અટકે છે અને પરિણામે વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. 

સંતરાની છાલમાં રહેલા ફાઇબર પાચન સુધારે છે. ગેસ, એસીડીટી અને બ્લોટીંગની સમસ્યાથી પણ રાહત મળી શકે છે. નિયમિત રીતે તેનું સેવન કરવાથી આંતરડાની સફાઈ થાય છે અને કબજિયાત જેવી સમસ્યાનું જોખમ રહેતું નથી. 

સંતરાની છાલમાં રહેલા ફ્લેવેનોઇડ શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું કરે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધારે છે તેનાથી હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે અને બીમારીઓનું જોખમ ઓછું થાય છે. 

ઘણી રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે સંતરાની છાલમાં એવા કમ્પાઉન્ડ હોય છે જે ગ્લુકોઝ મેટાબોલિઝમને કંટ્રોલ કરે છે. તે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક છે. ખાસ કરીને સંતરાની છાલની ચા પીવાથી ફાયદો થાય છે.

સંતરાના ફળની છાલમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જેનો ફેસપેકમાં ઉપયોગ કરવાથી ડાર્ક સ્પોટ, ઓઈલ અને ખીલ ઓછા થાય છે. તમે સંતરાની છાલનો પાવડર તૈયાર કરી તેને સ્ટોર કરી શકો છો. 

સંતરાની છાલ શરીરમાંથી ટોક્સિન્સ બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી પાચન તંત્ર સુધરે છે. સંતરાની છાલ ત્વચા અને વાળ માટે બેસ્ટ છે. સંતરાની છાલને પાણીથી સાફ કરી તડકામાં સુકવી તેનો પાવડર કરી ખાવામાં યુઝ કરી શકાય છે. 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે.

