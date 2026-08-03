/Organ Donation Day 2026: કઈ ઉંમર પછી થઈ શકે અંગદાન ? શરીરના કયા અંગો ડોનેટ કરી શકાય અને કેવા અંગો ડોનેટ ન થાય ?

Organ Donation Day 2026: અંગદાન કરવાથી અનેક લોકોના જીવ બચી શકે છે. અંગદાન પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ આવે તે માટે દર વર્ષે ભારતમાં 3 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય અંગદાન દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ ઉજવણીનો ઉદ્દેશો હોય છે લોકોને અંગદાન પ્રત્યે જાગૃત કરવા અને તેમના મનમાં રહેલી ગેરસમજો દુર કરવી છે. આજના સમયમાં પણ લોકોના મનમાં અંગદાનને લઈને અલગ અલગ પ્રશ્નો હોય છે. શરીરના કયા અંગોનું દાન થઈ શકે? કઈ સ્થિતિમાં દાન થઈ શકે ? અંગદાન કરવું હોય તો તેની પ્રક્રિયા શું હોય ? કઈ ઉંમર પછી અંગદાન થઈ શકે વગેરે. આજે આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને પણ જણાવીએ.
છેલ્લા કેટલાક સમયથી અંગદાન પ્રત્યે લોકો જાગૃત થઈ રહ્યા છે અને બ્રેન ડેડ જેવી સ્થિતિ પછી પરિજનો મૃતકના હાર્ટ, કિડની, લીવર જેવા અંગોનું દાન કરીને અન્ય લોકોનો જીવ બચાવતા હોય છે. અલગ અલગ બીમારીના કારણે શરીરના કિડની, હાર્ટ, લિવર સહિતના અંગો ડેમેજ થઈ જતા હોય છે આ સ્થિતિમાં અંગદાન દ્વારા તેમનો જીવ બચાવી શકાય છે. તો ચાલો વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ અંગદાનની પ્રક્રિયા શું હોય કઈ વ્યક્તિ અંગદાન કરી શકે.
અંગદાનના પ્રકાર ?
ઓર્ગન ડોનેશન એટલે કે અંગદાનમાં સર્જરીના માધ્યમથી વ્યક્તિના શરીરમાંથી સ્વસ્થ ઓર્ગન કે ટીશ્યુ કાઢીને જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિમાં ટ્રાન્સપ્લાંટ કરવામાં આવે છે. અંગદાન બે પ્રકારના હોય છે લાઈવ ડોનેશન અને કેડેવર ડોનેશન. જેમાં લાઈવ ડોનેશન સ્વસ્થ જીવિત વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. લાઈવ ડોનેશન ફક્ત લીવર અને કિડનીનું કરી શકાય છે. સ્વસ્થ વ્યક્તિના શરીરમાંથી કિડની કે લિવરના ટીશ્યૂ કાઢી જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિના શરીરમાં ટ્રાન્સપ્લાંટ કરવામાં આવે છે. કેડેવર ડોનેશનમાં મૃત વ્યક્તિના શરીરમાંથી તેના અંગો કાઢી જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિને ડોનેટ કરવામાં આવે છે. કેડેવર ડોનેશનમાં શરીરના મોટાભાગના અંગોને ડોનેટ કરી શકાય છે.
શરીરના કયા અંગો થઈ શકે છે ડોનેટ ?
હાર્ટ
લીવર
ફેફસા
કિડની
આંખ
પેનક્રિયાસ
સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઈન
સ્કિન
લીગામેન્ટ
હાર્ટ વાલ
હાડકા
કોણ અંગદાન ન કરી શકે ?
દરેક વ્યક્તિ અંગદાન કરી શકે તે જરૂરી નથી. નીચે દર્શાવેલી સ્થિતિમાં વ્યક્તિન અંગોનું દાન કરી શકાતું નથી.
કઈ ઉંમર પછી અંગદાન થઈ શકે ?
અંગદાન કરવામાં ઉંમરને પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. 18 વર્ષથી વધુની વય હોય ત્યારે જ અંગદાન થઈ શકે છે. આ સિવાય મોટી ઉંમરના વ્યક્તિનું અંગદાન પણ થઈ શકતું નથી.
મૃત્યુ પછી કેટલા સમયમાં અંગ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ શકે ?
બ્રેનડેડ થયા પછી શરીરમાં ઓક્સિજનની ખામી સર્જાવા લાગે છે ઓક્સિજન વિના કોઈપણ અંગ કામ કરતા નથી. એટલા માટે જ મૃત્યુ પછી અમુક સમયની અંદર શરીરમાંથી અંગ કાઢી તેને ડોનેટ કરી દેવામાં આવે છે. શરીરમાંથી અંગ કાઢ્યા પછી પણ જરૂરી ઓક્સિજન સપ્લાય આપવી પડે છે જેથી અંગ શરીરમાં હોય તેવી સ્થિતિમાં જ રહી શકે અને ટ્રાન્સપ્લાંટ સુધી સુરક્ષિત રહે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)