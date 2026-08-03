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Organ Donation Day 2026: કઈ ઉંમર પછી થઈ શકે અંગદાન ? શરીરના કયા અંગો ડોનેટ કરી શકાય અને કેવા અંગો ડોનેટ ન થાય ?

Organ Donation Day 2026: લોકોમાં અંગદાન પ્રત્યે જાગૃતિ આવે તે માટે ભારતમાં દર વર્ષે 3 ઓગસ્ટે અંગ દાન દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. લોકોના મનમાં અંગદાનને લઈને ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે. આવા જ કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબ આજે તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 03, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:52 AM IST
Organ Donation Day 2026: કઈ ઉંમર પછી થઈ શકે અંગદાન ? શરીરના કયા અંગો ડોનેટ કરી શકાય અને કેવા અંગો ડોનેટ ન થાય ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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કઈ ઉંમર પછી થઈ શકે અંગદાન ? શરીરના કયા અંગો ડોનેટ કરી શકાય અને કેવા અંગો ડોનેટ ન થાય
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