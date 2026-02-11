Organ Shutdown Timeline: મોત બાદ સૌથી પહેલા ક્યા અંગ કામ કરવાનું કરે છે બંધ, બ્રેન-કિડની કે પછી હાર્ટ? જાણો જવાબ
Stages of Organ Failure: ઘણા લોકોના મનમાં એક સવાલ થાય છે કે આખરે મોત બાદ સૌથી પહેલા ક્યુ અંગ બંધ થાય છે. આવો તમને જણાવીએ સૌથી પહેલા ક્યુ અંગ કામ કરવાનું બંધ કરે છે.
Which Organ Fails First When a Person Dies: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે, તો શરીર એક સાથે બંધ થતું નથી. અલગ-અલગ અંગ પોતાની ઓક્સીજનની જરૂરિયાત અને બ્લડ ફ્લો પર નિર્ભરતા પ્રમાણે અલગ સમય પર કામ કરવાનું બંધ કરે છે. આ ઓર્ગન શટડાઉન ટાઇમલાઇનને સમજવી ન માત્ર મૃત્યુની પ્રક્રિયાને સ્પષ્ટ કરે છે, પરંતુ તે પણ જણાવે છે કે ક્યાં અંગોનું પ્રત્યારોપણ સંભવ થઈ શકે છે. આવો તમને જણાવીએ કે સૌથી પહેલા કયુ અંગ કામ કરવાનું બંધ કરે છે.
સૌથી પહેલા શું થાય છે?
હ્રદયના ધબકાડા અટવાતા શરીરમાં ઓક્સીજનની આપૂર્તિ ઠપ્પ થઈ જાય ચે. મગજને સૌથી વધુ ઓક્સીજનની જરૂર હોય છે, તેથી તે સૌથી પહેલા પ્રભાવિત થાય છે. લગભગ 4થી 7 મિનિટની અંદર બ્રેનના સેલ્સ નષ્ટ થવા લાગે છે. જ્યારે મગજ સ્થાયી રૂપે કામ કરવાનું બંધ કરે છે તો તેને બ્રેન ડેથ કહેવામાં આવે છે અને મેડિકલ રૂપથી તે મૃત્યુનો નિર્ણાયક સંકેત માનવામાં આવે છે.
હાર્ટ અને શ્વાસની ગતિ ક્યારે રોકાઈ છે?
નેચરલ મૃત્યુના મોટા ભાગના કેસમાં શ્વાસ અટકવાની સાથે હ્રદયના ધબકારા પણ બંધ થઈ ગાય છે અને ફેફસા કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. પરંતુ હોસ્પિટલમાં મશીનોની મદદથી થોડા સમય સુધી અંગોને ઓક્સીજન આપી શકાય છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટની દ્રષ્ટિએ યોગ્ય રીતે સંરક્ષિત કરવા પર હાર્ટ અને ફેફસા લગભગ 4થી 6 કલાક સુધી ઉપયોગી રહી શકે છે.
થોડી કલાકો બાદ ક્યા અંગો પર અસર પડે છે?
યકૃત, સ્વાદુપિંડ અને આંતરડા ઊર્જા અને ઉત્સેચકો પર આધાર રાખે છે, જે રક્ત પરિભ્રમણ બંધ થઈ ગયા પછી ઝડપથી બગાડનું કારણ બની શકે છે. સામાન્ય રીતે 8થી 18 કલાકની અંદર તેની કાર્યક્ષમતા ઘટવા લાગે છે, જો તેન તત્કાલ ઠંડા તાપમાન પર સુરક્ષિત રાખવામાં આવે તો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે સીમિત સમય સુધી સાચવી રખાય છે.
સૌથી વધુ સમય સુધી ક્યા અંગ સુરક્ષિત રહે છે?
કિડની અપાક્ષાકૃત વધુ ટકાઉ અંગ છે. મૃત્યુ બાદ તેને જલ્દી ઠંડુ કરી સુરક્ષિત રાખવામાં આવે તો 24થી 36 કલાક સુધી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ યોગ્ય રહી શકે છે. આંખની પારદર્શી બહારની પરત, એટલે કે કોર્નિયા, ઓક્સીજન પર ઓછી નિર્ભર રહે છે અને લગભગ 14 દિવસ સુધી દાનમાટે ઉપયોગી રહી શકે છે. સ્કિન અને હાડકા જેવા ટિશ્યુ યોગ્ય સરંક્ષણમાં વધુ દિવસ સુધી સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. આ કારણ છે કે સ્કિન ગ્રાફ્ટ અને બોન ટિશ્યુનો ઉપયોગ લાંબા સમય બાદ પણ સંભવ છે.
