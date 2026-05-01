Prev
Next
હોમHealth

Health: સવારે જાગો ત્યારે હાડકા અને સાંધામાં દુખાવો થાય ? 2 ગંભીર બીમારીનું પ્રાથમિક લક્ષણ હોય શકે આ સમસ્યા

Health Tips: સવારે જાગો પછી તુરંત ઊભા થવામાં કમર, સાંધા બધુ દુખવા લાગે છે ? તો તમારે શરીરના આ સંકેતને ઈગ્નોર ન કરવા જોઈએ. આ સંકેતો સાંધા અને હાડકા સંબંધિત ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ હોય શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 01, 2026, 12:20 PM IST
  • કઈ બીમારીમાં રોજ સાંધામાં દુખાવો થાય ?
  • સવારના સમયે મોબાઇલમાં ધ્યાન આપવાને બદલે પોતાના શરીર પર ધ્યાન આપવું.
  •  2 બીમારીનું પ્રાથમિક લક્ષણ હોય છે સવારે શરીરમાં અનુભવાતી સ્ટીફનેસ.

Trending Photos

Health Tips: સવારનો સમય એવો હોય છે જ્યારે શરીર આપણને અલગ અલગ સંકેતો કરે છે. જેમકે શરીરમાં કોઈ તકલીફ કે બીમારી વધી રહી હોય તો તેના સંકેતો સવારના સમયે પણ દેખાતા હોય છે તેથી સવારના સમયે મોબાઇલમાં ધ્યાન આપવાને બદલે પોતાના શરીર પર ધ્યાન આપવું. અને એ વાતને નોટિસ કરવી કે સવારના સમયે તમને શરીરમાં કયા પ્રકારની તકલીફોનો અનુભવ થાય છે. આરામ કરીને જાગ્યા હોય અને પછી સવારે શરીર ભારે લાગે, હાથ-પગના સાંધા દુખે કે પછી કમર દુખતી હોય તેવું લાગતું હોય તો આ લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવા નહીં. સવારના સમયે હાડકા અને સાંધામાં થતો દુખાવો 2 બીમારીનું પ્રાથમિક લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આજે તમને આ 2 બીમારી વિશે જણાવીએ જેનું પ્રાથમિક લક્ષણ હોય છે સવારે શરીરમાં અનુભવાતી સ્ટીફનેસ. આખી રાત આરામ કર્યા પછી સવારે શરીર અને મનનો થાક દૂર થઈ જાય છે પરંતુ જો શરીરમાં થાક અને દુખાવાનો અનુભવ થતો હોય તો ચેતી જવું જોઈએ. કારણ કે શરીરમાં અનુભવાતી સ્ટીફનેસ 2 બીમારીનું કારણ હોઈ શકે છે આ 2 બીમારીઓ કઈ છે સૌથી પહેલા એ જાણી લો 

રૂમેટાઇડ આર્થરાઇટિસ 

રૂમેટાઈડ આર્થરાઇટિસ ઓટો ઇમ્યુન ડિસિઝ છે. એટલે કે આ બીમારીમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ શરીરના સાંધા પર જ હુમલો કરવા લાગે છે. આ બીમારીમાં સાંધા જકડાઈ જવા, સાંધામાં સોજો, સાંધામાં સવારના સમયે દુખાવો રહેવો જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.. આ બીમારીની શરૂઆતમાં હાથ અને પગના આંગળા વાળવામાં પણ તકલીફનો અનુભવ થાય છે. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે આ સમસ્યા વધતી જાય છે. તેથી સવારના સમયે જો હાથ પગ વાળવામાં તકલીફ થતી હોય કે પછી શરીરના કોઈ પણ સાંધામાં દુખાવો રહેતો હોય તો તેને ઇગ્નોર ન કરો. 

ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસ 

ઓસ્ટિયો આર્થરાઇટિસમાં ઘૂંટણ, કરોડરજ્જુ અને કુલ્હાના હાડકાને પ્રભાવિત થાય છે. ઘણા લોકો સૂઈને તુરંત ઉભા થઈ શકતા નથી. બેડ પરથી ઉભા થવામાં તેમને ઘૂંટણ વાળવામાં દુખાવો થાય છે, કમર સીધી કરવામાં તકલીફ પડે છે અને બેસવામાં પણ તકલીફનો અનુભવ થાય છે. સવારે જાગી ગયા પછી 15 થી 20 મિનિટ સુધી સાંધા જકડાયેલા રહે છે. આવા લક્ષણો આર્થરાઇટિસમાં જોવા મળે છે. 

સવારે સાંધાના દુખાવાના અન્ય કારણો 

સવારના સમયે થતી સાંધાની અને હાડકાના દુખાવાની સમસ્યા આ બે ગંભીર બીમારીઓના કારણે જ હોય એવું જરૂરી નથી. અમુક કિસ્સામાં આ લક્ષણ બીમારી ન હોઈ શકે છે. આ સિવાય સવારના સમયે સાંધામાં દુખાવા થવાનું કારણ અમુક ભૂલ પણ હોય છે. જેમકે આખી રાત રૂમમાં એસી ચાલુ હોય તો તેના કારણે સાંધા જકડાઈ જાય છે, આખી રાત ખોટી પોઝિશનમાં સુઈ ગયા હોય તો તેના કારણે પણ સ્નાયુ અને સાંધા જકડાઈ જવાથી દુખાવો રહી શકે છે. આ સિવાય ઉંમર વધે ત્યારે પણ હાડકા અને સાંધામાં ઘસારો વધે છે તેના કારણે પણ સવારના સમયે દુખાવવાનો અનુભવ થાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Health TIPSbone painmorning tipsસાંધાનો દુખાવો

Trending news