પેટના ઉપરના ભાગમાં દુ:ખાવો થાય તો અવગણતા નહીં, પેન્ક્રિયાટિક કેન્સરનો સંકેત! લક્ષણો ખાસ જાણો
પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર સૌથી ખતરનાક કેન્સર ગણાય છે. કારણ કે તેમાં બચવાના ચાન્સ ખુબ ઓછા રહેલા છે.
પેન્ક્રિયાટિક કેન્સર પેન્ક્રિયાઝમાં ગમે ત્યારે થઈ શકે છે. પેન્ક્રિયાઝ ખાવાનું પચાવવાનું કામ કરે છે અને હોર્મોન બનાવે છે જેમ કે ઈન્શ્યુલિન. આ કેન્સર કેટલું ગંભીર છે તે તેની સાઈઝ, કેટલું ફેલાયેલું છે અને કઈ જગ્યા પર થયું છે તેના પર નિર્ભર કરે છે. શારદા હોસ્પિટલના સીનિયર કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર અનિલ ઠાકવાનીએ આ કેન્સર વિશે જે જણાવ્યું તે ખાસ જાણો.
કેન્સરના લક્ષણો
પેન્ક્રિયાટિક કેન્સરમાં કોઈ પણ પ્રકારના લક્ષણ બહુ જોવા મળતા નથી અને આ જ કારણ છે કે તે ઓળખ કરવામાં કે પછી તેની ભાળ મેળવવામાં ખુબ મુશ્કેલી પડે છે. જો કે એક્સપર્ટે કેટલાક લક્ષણો જણાવ્યાં છે તે અહીં જણાવીએ છીએ.
- આંખોના સફેદ ભાગ કે પછી ત્વચાનું પીળું પડી જવું. ખંજવાળ આવવી, પેશાબ અને મળનું વધુ પડતું પીળું રહેવું વગેરે કેટલાક લક્ષણો છે.
- તેના લક્ષણોમાં ભૂખ ન લાગવી અને વજન ઘટવું સાથે સાથે થાક પણ લાગવો સામેલ છે.
- ક્યારેક ક્યારેક તાવ આવવો અને શરીરમાં ધ્રુજારી પણ જોવા મળી શકે છે.
- કેટલાક લક્ષણો તમારા પાચનને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે જેમ કે જીવ ડોહળાવવો.
- ડાયેરિયા થવા કે પછી કબજિયાત થવી કે સ્ટુલનો રંગ બદલાવવો, પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો થવો અને કમરમાં દુખાવો થવો જે તમે જમો કે સૂઈ જાઓ ત્યારે વધી જાય છે પરંતુ આગળની તરફ નમો તો રાહત અપાવે છે. આ પણ એક લક્ષણ છે.
- અપચાના કેટલાક લક્ષણ જેમ કે પેટ ફૂલેલું મહેસૂસ થવું. જો તમને ઈરિટેબલ બોવેલ સિન્ડ્રોમ હોય તો તેના લક્ષણ આ સમય દરમિયાન વધુ વકરશે.
- જો તમને અહીં જણાવેલા લક્ષણોમાં ફેરફાર જોવા મળે ડોક્ટરને જરૂર દેખાડો. જો લક્ષણ ઠીક થવાની જગ્યાએ વધુ ખરાબ થાય તો પણ ડોક્ટર પાસે જાઓ.
અન્ય કેન્સર કરતા આ કેન્સરમાં બચવાના ચાન્સ ઘણા ઓછા હોય છે. આથી તેને સૌથી વધુ ખતરનાક કેન્સર ગણાય છે. તેના કેટલાક લક્ષણ મોટાભાગના સમાન હોય છે અને કોઈ અન્ય કારણે પણ થઈ શકે છે. આથી જો તમને આવા લક્ષણો જોવા મળે તો એ જરૂરી નથી કે તમને આ કેન્સર હોય, પરંતુ તમારે ડોક્ટરને જરૂર દેખાડવું જોઈએ કારણ કે જેટલું જલદી તેની ભાળ મળશે તેટલું જલદી તેની સારવાર અસર દેખાડવાનું શરૂ કરી દેશે.
