/Constipation: કાયમી કબજિયાતની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે ખાવા જોઈએ આ 4 ફળ, દવા વિના મટી જશે કબજિયાત

Constipation Home Remedy: ખોરાકમાં ફાઈબરનો અભાવ, પાણી ઓછું પીવું જેવી ભુલોના કારણે કબજિયાત થઈ જાય છે. કબજિયાતમાં પેટ ભારે રહે છે, ગેસ, બ્લોટિંગની ફરિયાદ રહે છે. કબજિયાતમાં દિવસો સુધી પેટ સાફ ન થાય તો તેને ક્રોનિક કોન્સ્ટિપેશન કહેવામાં આવે છે. ક્રોનિક કોન્સ્ટિપેશનના કારણે પાઈલ્સ, ફીશર, આંતરડાની બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે.કબજિયાતની તકલીફ ગંભીર ન થાય તે માટે આહારમાં ફળનો સમાવેશ કરી શકાય છે.
આયુર્વેદ અનુસાર કેટલાક ફળ એવા છે જે ફાઈબરથી ભરપુર હોય અને તેના રેચક ગુણ કબજિયાત મટાડે છે. આ ફળ ડાયટમાં સામેલ કરવાથી આંતરડા સક્રિય થઈ જાય છે અને કબજિયાતથી રાહત મળી શકે છે. આ ફળ કયા છે અને તેનાથી કેવી રીતે ફાયદો થાય છે બધું જ અહીં જણાવેલું છે.
પપૈયું
કબજિયાત મટાડવા માટે સૌથી બેસ્ટ છે પપૈયું. એક્સપર્ટ અનુસાર પપૈયું ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે તેમાં પપેન નામનું એન્જાઈમ હોય છે જે પ્રોટીન પચાવવામાં મદદ કરે છે. પપૈયું પાચન ક્રિયાને સુધારે છે. આયુર્વેદ અનુસાર પપૈયું પિત્ત અને વાત દોષને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે. કબજિયાત હોય તે લોકો રોજ પાકુ પપૈયું ખાઈ શકે છે.
કીવી
કીવી ફળ પણ કબજિયાતથી રાહત અપાવે છે. કીવી ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. તેમાં એવા એન્જાઈમ હોય છે જે ભોજન પચાવવામાં મદદ કરે છે. કીવી ખાવાથી પાચનની અન્ય સમસ્યા પણ દુર થાય છે. નિયમિત કીવી ખાવાથી મળ ત્યાગમાં સરળતા રહે છે. વયસ્ક વ્યક્તિ રોજ 1 થી 2 કીવી ખાઈ શકે છે.
અંજીર
ફ્રેશ અને ડ્રાય કોઈપણ પ્રકારનું અંજીર તમે ખાઈ શકો છો. અંજીર ફાઈબરથી ભરપુર હોય છે. અંજીર મળને નરમ બનાવવામાં મદદ કરે છે અને આંતરડાની ગતિ સુધારે છે. સુકા અંજીર ખાવા હોય તો રાત્રે 2 અંજીર પાણીમાં પલાળો અને સવારે આ અંજીર ચાવીને ખાવા અને પલાળેલું પાણી પી જવું.
નાશપતી
નાશપતી કબજિયાત માટે રામબાણ છે. આ ફળમાં સોલ્યુબલ અને ઈનસોલ્યુબલ બંને પ્રકારના ફાઈબર હોય છે જે મળને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. નાશપતિને હંમેશા છાલ સાથે ખાવું જોઈએ. કારણ કે વધારે ફાઈબર છાલમાં જ હોય છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે આ 4 ફળ કબજિયાતની તકલીફમાં રાહત આપી શકે છે. પરંતુ તેની સાથે રોજ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવું, ભોજનમાં પણ ફાઈબરનું પ્રમાણ વધારો. પુરતી ઊંઘ કરો અને નિયમિત વ્યાયામ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)