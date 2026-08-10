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Constipation: કાયમી કબજિયાતની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે ખાવા જોઈએ આ 4 ફળ, દવા વિના મટી જશે કબજિયાત

Constipation Home Remedy: કબજિયાત ગંભીર સમસ્યા છે, આ સમસ્યાનો ઈલાજ સમય રહેતા ન કરવામાં આવે તો તેના કારણે ફિશર સહિતની ગંભીર તકલીફો થઈ શકે છે જેના માટે સર્જરી કરાવવાની જરૂર પણ પડે. આવું ન થાય અને કબજિયાત દવા વિના જ મટી જાય તેના માટે શું કરવું આવો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:13 AM IST
Constipation: કાયમી કબજિયાતની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે ખાવા જોઈએ આ 4 ફળ, દવા વિના મટી જશે કબજિયાત
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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