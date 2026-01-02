Prev
Papaya Seed: પથરી માટે રામબાણ દવા છે પપૈયાના બી, જાણો ઉપયોગની રીત અને ફાયદા

Papaya Seed Benefits: કિડનીમાં કે પિત્તાશયમાં થતી પથરી વ્યક્તિને વધારે તકલીફ કરાવે છે. તેનો દુખાવો ઘણીવાર અસહ્ય થઈ જાય છે. તેવામાં ઘણીવાર લોકોને ઓપરેશન પણ કરાવવું પડે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે પથરી એક ફળના બીનું નિયમિત સેવન કરવાથી મટી શકે છે ? ન જાણતા હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 02, 2026, 04:57 PM IST

Papaya Seed Benefits:શરીરમાં કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થાય તો વ્યક્તિ તેનો ઈલાજ કરવા માટે ઘરેલુ ઉપાયની મદદ પહેલા લે છે. ઘરમાં રાખેલી વસ્તુથી જો શરીરની સમસ્યાનો ઈલાજ થતો હોય તો લોકો દવા લેવાનું ટાળે છે. શરીરમાં થતી પથરી માટે પણ લોકો ઓપરેશનને બદલે ઘરેલુ ઉપચાર શોધતા હોય છે. લોકોને એવી વસ્તુ વિશે જાણવું હોય છે કે જેની મદદથી પથરીની સમસ્યા ઓપરેશન વિના મટી શકે. 

પિત્તાશયની પથરી હોય કે કિડનીની પથરી તેનો પ્રભાવી ઘરેલુ ઈલાજ જો તમે પણ શોધતા હોય તો આજે તમને પપૈયાના બી વિશે જણાવીએ. પાકેલા પપૈયાના બી પથરી મટાડવામાં ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. 

પથરીનો દુખાવો વ્યક્તિ માટે અસહ્ય થઈ જાય છે. પેશાબમાં અમુક વસ્તુઓની માત્રા વધી જવાથી વ્યક્તિને પથરી થાય છે. સામાન્ય રીતે પથરી કિડની અથવા પિત્તાશયમાં થતી હોય છે. પથરી મોટી હોય તો તેને કઢાવવા માટે ઓપરેશન કરવાની સલાહ પણ આપવામાં આવે છે. 

જો તમે પથરીનો ઘરેલુ ઈલાજ શોધતા હોય તો તમને જણાવી દઈએ કે પાકેલા પપૈયાના બી નું નિયમિત સેવન કરવાથી પથરીને મટાડી શકાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ પાકેલા પપૈયાના બી કેવી રીતે ખાવા. 

પપૈયાના બીથી થતા ફાયદા 

પપૈયાના બી પથરી માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. તેમાં રહેલા એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને પ્રાકૃતિક એન્જાઈમ પથરીને ઓગાળી અને તેને પેશાબ વાટે બહાર કાઢવામાં મદદ કરી શકે છે.  

પથરીમાં પપૈયાના બીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેની ચોક્કસ પદ્ધતિ ફોલો કરવી પડે છે. આ પદ્ધતિ અનુસાર પાકેલા પપૈયાના બી કાઢી તેને સારી રીતે સુકવી લેવા.. પપૈયાના સુકાયેલા બીને ઉપયોગમાં લેવાના હોય છે. પથરીની તકલીફમાં રોજ સવારે ખાલી પેટ 4 થી 5 સુકાયેલા બે નો પાવડર કરી પાણી સાથે લઈ લો. 

પપૈયાના તાજા બી નીકળે ત્યારે તેને તડકે રાખવી સુકવી લેવા અને સુકાયેલા બીને સ્ટોર કરવા અથવા તો તેનો પાવડર બનાવી સ્ટોર કરી લેવો. જો તમારી પાસે પાવડર હોય તો દિવસમાં એક વખત 1 ચમચી પપૈયાના બીનો પાવડર લેવો. સતત સાતથી દસ દિવસ સુધી પપૈયાના બીનો ઉપયોગ કરવાથી ફરક દેખાવા લાગશે. 

પપૈયાના બી કિડનીની પથરી અને પિત્તાશયની પથરી બંને માટે ફાયદાકારક છે. તે શરીરમાં રહેલા વિષાક્ત તત્વોને બહાર કાઢે છે અને પથરી બનવાની પ્રક્રિયા રોકવામાં પણ મદદ કરે છે. જોકે પપૈયાના બી નાની પથરીનો ઘરેલુ ઉપાય સાબિત થઈ શકે છે પરંતુ જો પથરી વારંવાર થતી હોય અથવા તો પથરી મોટી હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈ જરૂરી સારવાર કરાવવી.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

