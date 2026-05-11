/Pcos Symptoms: PCOS ની શરુઆતમાં દેખાય આ 5 લક્ષણો, મહિલાઓએ એક પણ લક્ષણને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ ન કરવી

Pcos 5 Early Symptoms: મહિલાઓમાં જોવા મળતી હોર્મોનલ સમસ્યાઓમાંથી એક PCOS પણ છે. આ સમસ્યાના લક્ષણો શરુઆતથી દેખાવા લાગે છે પરંતુ મોટાભાગની મહિલાઓ તેને ઈગ્નોર કરી દેતી હોય છે જેના કારણે PCOS ની સમસ્યા ગંભીર બની જાય છે. આ 5 લક્ષણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Pcos 5 Early Symptoms: પોલીસિસ્ટીક ઓવરી સિંડ્રોમ એટલે કે પીસીઓએસ મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળતી સમસ્યા છે. PCOS ની સમસ્યા ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ, સ્ટ્રેસ, અનિયમિત આહાર, શારીરિક ગતિવિધિના અભાવના કારણે વધે છે. PCOS ને ઘણી મહિલાઓ ગંભીરતાથી લેતી નથી. પરંતુ જો તેના શરુઆતી લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવામાં આવે અને જરૂરી સારવાર ન લેવામાં આવે તો મહિલાઓમાં PCOSના કારણે વજન વધી જવું, ફર્ટિલીટી સંબંધિત સમસ્યા, મેન્ટલ હેલ્થ ખરાબ થવી, સ્કિન અને વાળ ખરાવ થવા જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે.
PCOS માં મહિલાઓને 5 લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને ધ્યાનમાં લઈ યોગ્ય સારવાર અને લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો PCOSની તકલીફો ઘણી હદે ઓછી થઈ શકે છે. જો આ લક્ષણોને ઈગ્નોર કરી દેવામાં આવે તો મહિલાઓને ભવિષ્યમાં અન્ય ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
PCOS ના શરુઆતી લક્ષણો
અનિયમિત માસિક
PCOS નું સૌથી પહેલું લક્ષણ છે અનિયમિત માસિક. માસિક દર મહિને અલગ અલગ તારીખે આવતું હોય તો આ વાતને સામાન્ય ન સમજો. 99 ટકા મહિલા અનિયમિત માસિકને ગંભીરતાથી લેતી નથી. આ સિવાય માસિક સમયે ક્યારેક વધારે બ્લીડીંગ થાય, કોઈ વાર ઓછું થાય તો તેનું કારણ પણ PCOS હોય શકે છે.
વજન ઝડપથી વધવું
જો કોઈ મહિલાનું વજન નોર્મલ રહેતું હોય અને અચાનક તેના વજનમાં વધારો થવા લાગે તો તેનું કારણ PCOS હોય શકે છે. ખાસ તો પેટ અને કમરની આસપાસ ચરબી વધવા લાગે તો તે PCOS નું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. મહિલાઓએ વજનમાં અચાનક થયેલા વધારાને ઈગ્નોર ન કરવો. PCOS ના કારણે વધેલું ફેટ કસરત કે ડાયટિંગ કર્યા પછી પણ ઓછું થતું નથી.
ચહેરા પર વાળનો ગ્રોથ વધી જવો
PCOS ના શરુઆતી લક્ષણોમાંથી એક છે ફેસિયલ હેરનો ગ્રોથ વધી જવો. મહિલાઓને ફેસ પર અનાચક વાળ વધારે આવવા લાગે તો તેનું કારણ PCOS હોય શકે છે. PCOS ના કારણે ફેસ પર ઘટ્ટ વાળ આવવા લાગે છે. બોડી પર અચાનક હેર ગ્રોથ વધી જાય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો.
ખીલ વધારે પ્રમાણમાં થવા
PCOS નું અન્ય લક્ષણ જે ફેસ પર જોવા મળે તે છે કે ખીલ. ચહેરા પર, પીઠ પર અચાનક ખીલ વધવા લાગે તો તેનું કારણ PCOS હોય શકે છે. હોર્મોનલ સમસ્યાના કારણે ખીલ વધી શકે છે. જો શરીર પર આ પ્રકારના ફેરફાર અચાનક જોવા મળે તો એક્સપર્ટનો સંપર્ક તુરંત કરવો.
વાળ પાતળા થઈ જવા
PCOS ની સમસ્યાનું શરુઆતી લક્ષણ વાળમાં પણ જોવા મળે છે. હેર થીનીંગ એવી સમસ્યા છે જે PCOS ના કારણે પણ થાય છે. મહિલાઓના વાળ અચાનક પાતળા થવા લાગે, માથાની પાથી પહોળી થવા લાગે તો તે PCOS ના કારણે હોય શકે છે. PCOS માં મહિલાઓના વાળ ધીરેધીરે પાતળા થવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)