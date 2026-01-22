Women Health: આ ગંભીર સમસ્યાના કારણે ઝડપથી વધે છે મહિલાનું વજન, ગુચ્છામાં ખરવા લાગે વાળ, ઈગ્નોર ન કરો આ લક્ષણોને
Women Health: મહિલાઓ પોતાને થતી કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાને સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરતી હોય છે જેમકે વધારે પ્રમાણમાં વાળ ખરવા, વજનમાં વધારો થવો, સ્કિન પર થતા ફેરફાર. પરંતુ એક ઉંમર પછી દેખાતા આ સમસ્યાઓ ગંભીર હેલ્થ પ્રોબ્લેમનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે.
Women Health: PCOS મહિલાઓમાં થતી હોર્મોનલ ડિસઓર્ડરની સમસ્યા છે. આ સમસ્યા અનેક મહિલાઓને હોય છે. આ એક સમસ્યા એવી છે જેના કારણે સ્ત્રીઓને અન્ય ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે PCOS દરમિયાન જોવા મળતા કેટલાક લક્ષણોને મહિલાઓ સામાન્ય ગણી ઈગ્નોર કરે છે. જેના કારણે તેમના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર થઈ શકે છે. તેથી મહિલાઓએ આ લક્ષણોને ભુલથી પણ ઈગ્નોર કરવા નહીં અને આ લક્ષણો જણાતા હોય તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી સારવાર શરુ કરવી. આજે તમને PCOS માં જોવા મળતા ગંભીર લક્ષણો વિશે જણાવીએ.
બદલતી લાઈફસ્ટાઈલ અને હોર્મોનલ ઈમ્બેલેન્સના કારણે નાની વયમાં પણ મહિલાઓને ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. તેમાંથી એક સમસ્યા છે PCOS. આજના સમયમાં મહિલાઓમાં જોવા મળતી આ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે. PCOS મહિલાઓમાં જોવા મળતી સામાન્ય સમસ્યા લાગે છે પરંતુ તે સામાન્ય નથી. આ એક સમસ્યાના કારણે મહિલાઓને અન્ય ઘણી તકલીફોમાંથી પસાર થવું પડી શકે છે. જો સમયસર તેના લક્ષણોને ઓળખી લેવામાં આવે તો PCOS ના કારણે થતા ગંભીર નુકસાનથી બચી શકાય છે.
PCOS માં જોવા મળતા ગંભીર લક્ષણો
અનિયમિત માસિક
PCOS નું સૌથી સામાન્ય અને શરુઆતી લક્ષણ છે અનિયમિત માસિક. જો દર મહિને તમારી તારીખ બદલતી રહેતી હોય અથવા અમુક સમયે પિરિયડ મિસ થઈ જતું હોય તો તેને સામાન્ય ન ગણો. આ તકલીફ PCOS ના કારણે હોય શકે છે. ઘણી યુવતીઓને પણ માસિક સંબંધિત સમસ્યા હોય છે. માસિક ન આવે અથવા વધારે બ્લીડિંગ થાય તે પણ હોર્મોનલ અસંતુલનનો ઈશારો હોય છે. આ લક્ષણને ઈગ્નોર ન કરો.
ઝડપથી વધતું વજન
જો તમને એવું લાગે છે કે તમારું વજન કારણ વિના વધી રહ્યું હોય તો તે PCOS ના કારણે હોય શકે છે. આ લક્ષણ 80 ટકા મહિલાઓમાં જોવા મળે છે. ચિંતાની વાત એ છે કે મહિલાઓ વધતા વજનને ધ્યાનમાં લેતી નથી તેને ઈગ્નોર કરે છે. ઘણી મહિલાઓનું વજન કસરત અને ડાયટ પછી પણ ઘટતું નથી. આ સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે વજન વધવાનું કારણ PCOS હોય.
ચહેરા પર વાળનો ગ્રોથ વધવો
ચહેરા પર રૂંવાટી હોય તે સામાન્ય સમસ્યા છે પરંતુ PCOS ના કારણે આ વાળનો ગ્રોથ ઝડપી થઈ જાય છે. ચહેરા પર વધારે ઝડપથી વાળ આવે અને તે વધારે ઘાટા દેખાતા હોય તો તે PCOS નું લક્ષણ હોય શકે છે. મેડિકલ ભાષામાં તેને હિર્સુટિઝમ કહેવામાં આવે છે. આ સમસ્યા 70 ટકા મહિલાઓને જોવા મળે છે.
ઈનફર્ટિલિટીની સમસ્યા
શું તમે જાણો છો કે PCOS ના કારણે મહિલાઓમાં ઈનફર્ટિલિટીની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે? PCOS ના કારણે માસિકની અનિયમિતતા રહે છે અને ઓવ્યૂલેશનનો સમય પણ યોગ્ય નથી રહેતો તેના કારણે કંન્સીવ કરવામાં સમસ્યા આવી શકે છે. ઘણી મહિલાઓને PCOS વિશે લગ્ન પછી આ લક્ષણના કારણે ખબર પડે છે.
વાળ ખરવા
વાળ ખરવા મહિલાઓમાં PCOS ની સમસ્યા હોય તો વાળ વધારે પ્રમાણમાં ખરે છે. વાળ પાતળા થવા લાગે છે. ઘણી મહિલાઓની ફરિયાદ હોય છે કે તેના વાળ ગુચ્છામાં ખરે છે અને દિવસે ને દિવસે પાતળા થતા જાય છે. વાળની આ સમસ્યા માટે મોટાભાગે પાણી અને શેમ્પૂને દોષ આપવામાં આવે છે પરંતુ હકીકતમાં આ સમસ્યા PCOS નું લક્ષણ હોય શકે છે.
