Peanuts: મગફળી ખાતી વખતે ન કરતાં આ ભુલ, નહીં તો શરુ થઈ જશે હોસ્પિટલના ધક્કા

Peanuts Eating Mistakes: આજે જાણીએ શિયાળામાં મગફળી ખાતી વખતે કઈ ભુલો ન કરવી જોઈએ. આ ભુલો કરવાથી મગફળી ખાવાથી શરીરને ફાયદાને બદલે નુકસાન થાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 01, 2026, 03:10 PM IST

Peanuts: મગફળી ખાતી વખતે ન કરતાં આ ભુલ, નહીં તો શરુ થઈ જશે હોસ્પિટલના ધક્કા

Peanuts Eating Mistakes: શિયાળામાં લોકો તડકામાં બેસી આરામથી મગફળી ખાવાની મજા માણતા હોય છે. મગફળી ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને હેલ્થને પણ ફાયદો કરે છે. મગફળીમાં પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન, ફોલેટ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ જેવા પોષકતત્વો હોય છે જે શરીર માટે જરૂરી છે. મગફળીનું સેવન કરવાથી એનર્જી લેવલ વધે છે. 

જો કે મગફળી એવી વસ્તુ છે જેને ખાતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો તે નુકસાન પણ કરી શકે છે. આજે તમને જણાવીએ મગફળી ખાતી વખતે કઈ ભુલો કરવાનું ટાળવું જોઈએ. જો આ વાતોનું ધ્યાન રાખી મગફળી ખાશો તો નુકસાનથી બચી જશો. 

માત્રાનું ધ્યાન રાખો

મગફળીમાં ભરપુર કેલેરી હોય છે. 100 ગ્રામ મગફળીમાં 570 કેલેરી હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર રોજ 25 ગ્રામ જેટલી એટલે કે એક મુઠ્ઠી મગફળી ખાવી ફાયદાકારક છે પરંતુ જો તમે તેનાથી વધારે મગફળી રોજ ખાવ છો તો તેનાથી તમારું વજન વધી શકે છે. વધારે પ્રમાણમાં મગફળી ખાવાથી પેટની તકલીફો પણ થઈ શકે છે. તેથી મગફળી ખાતી વખતે માત્રાનું ધ્યાન રાખવું. 

મગફળીને લાલ ફોતરાં સાથે ખાવી

ઘણા લોકો મગફળી શેકે છે અને પછી તેના ફોતરાં કાઢીને ખાતા હોય છે. મગફળીના ફોતરાંમાં પોલીફેનોલ, રેસ્વેરાટ્રોલ અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર ફોતરાં વિનાની મગફળી કરતાં ફોતરાંવાળી મગફળીમાં 2 થી 3 ગણા વધારે એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે. તેથી મગફળી ફોતરાં સાથે ખાવી લાભકારી છે. 

તળેલી મગફળી ખાવાનું ટાળો

બજારમાં મળતી તૈયાર મગફળી અથવા તો મગફળી તળી તેમાં મસાલો કરીને ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. આવી મગફળી સ્વાદિષ્ટ લાગશે પરંતુ આવી મગફળી વધારે ખાવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તળેલી મગફળીમાં ઓક્સીડાઈઝ્ડ ફેટ અને સોડિયમ હોય છે જે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરે છે. સ્વાસ્થ્ય માટે ખાવી હોય તો ડ્રાય રોસ્ટ કરેલી અને મીઠા વિના મગફળી ખાવી જોઈએ. મસાલા પીનટ્સ ખાવાથી બચવું. 

મગફળી આમ તો દરેક વ્યક્તિ માટે લાભકારી છે પરંતુ ઘણા લોકોને મગફળીથી એલર્જી હોય છે. તેમણે  મગફળી ખાવાનું ટાળવું આ સિવાય ક્રોનિક કિડની ડિસીઝવાળા દર્દીએ પણ મગફળી ખાવાનું ટાળવું. 6 મહિનાથી નાની વયના બાળકોને પણ મગફળી આપવી નહીં. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

