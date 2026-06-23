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કયા કેન્સરથી ત્વચામાં ખંજવાળ આવી શકે છે? જાણો તે ક્યા Cancer નું લક્ષણ છે

Khujli In Cancer: ખંજવાળ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જે ગમે તેને થઈ શકે છે. પરંતુ શું ખંજવાળ કોઈ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે કે કેન્સરમાં ખંજવાળ આવે છે? આવો જાણીએ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:38 AM IST
કયા કેન્સરથી ત્વચામાં ખંજવાળ આવી શકે છે? જાણો તે ક્યા Cancer નું લક્ષણ છે

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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