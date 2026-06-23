/કયા કેન્સરથી ત્વચામાં ખંજવાળ આવી શકે છે? જાણો તે ક્યા Cancer નું લક્ષણ છે

Itching In Cancer: ત્વચા પર ઘણા કારણોથી ખંજવાળ આવી શકે છે. ક્યારેક કોઈ એલર્જીને કારણે, કંઈ કરડે કે કોઈ અન્ય સમસ્યામાં ત્વચા પર ખંજવાળ આવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એવા કેટલાક કેન્સર છે જે ત્વચા પર ખંજવાળનું કારણ બની શકે છે. હકીકતમાં ઘણીવાર વ્યક્તિને ત્વચા પર લાંબા સમય સુધી કે હંમેશા ખંજવાળ થઈ શકે છે. તેને ક્રોનિક પ્રૂરિટસ કહેવામાં આવે છે. ક્રોનિક પ્રૂયરિટસ કેટલાક કેસમાં કેન્સરનું કારણ બની જાય છે. તેવામાં આવો જાણીએ ક્યા કેન્સરમાં ત્વચા પર ખંજવાળ આવી શકે છે.
ક્યા કેન્સરમાં ખંજવાળ આવે છે
કેટલાક બ્લડ કેન્સર એવા છે જેમાં ત્વચા પર ખંજવાળ આવી શકે છે
લિમ્ફોમા- ટી લિમ્ફોસાઇટ્સથી આ કેન્સર શરૂ થાય છે.
લ્યુકીમિયા- અક્યૂટ લિમ્ફોસાઇટિક લ્યુકીમિયા એક રેસ કેન્સર છે, જે બોન મેરોથી શરૂ થાય છે.
ક્રોનિક લિમ્ફોસાઇટિસ લ્યુકીમિયા અને ક્રોનિક માઇલોઇડ
લ્યુકીમિયા- આ બંને કેન્સર ધીમે-ધીમે શરૂ થયા બાદ બ્લડ કેન્સર છે જે 55 વર્ષની ઉંમર બાદ થાય છે.
પોલીસિથેમિયા વેરા0 આ એક રેર પ્રકારનું બ્લડ કેન્સર છે. આ કેન્સરમાં બોન મેરો પર્યાપ્ત રેડ બ્લડ સેલ્સ પ્રોડ્યૂસ કરી શકતું નથી.
આ કેન્સરમાં પણ થઈ શકે છે ખંજવાળ
લિવર કેન્સર, બાઇલ ડક્ટ કેન્સર, સ્વાદુપિંડનું કેન્સર, મેટાસ્ટેટિક પેન્ટનું કેન્સર, નોન-સ્મોલ સેલ લંગ કેન્સર, મેલાનોમા, બેઝલ સેલ કાર્સિનોમા અને સ્વેમસ સેલ કાર્સિનોમા કેન્સરમાં ત્વચા પર ખંજવાળ થઈ શકે છે.
શરીરના ક્યા હિસ્સા પર થાય છે ખંજવાળ
કેન્સરમાં ખંજવાળ શરીરના ગમે તે ભાગમાં થઈ શકે છે. આ ખંજવાળ સ્કેલ્પથી લઈને પગ સુધી અને જનનાંગોમાં પણ થઈ શકે છે. મોટા ભાગે પગના નીચલા સ્તર પર, છાતી પર, પેટ પર, પેલ્વિસ પર અને પીઠ પર ખંજવાળનો અનુભવ થાય છે.
કેન્સરમાં કેવી ખંજવાળ આવે છે
કેન્સરમાં શરીરના ગમે તે ભાગમાં ખંજવાળ આવી શકે છે
કે પછી આખા શરીરમાં તેનો અનુભવ થાય છે
અથવા દરેક સમયે ખંજવાળ આવે કે ક્યારેક આવી શકે છે
ઓછી કે અતિશય ખંજવાળ આવી શકે છે.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
શરીર પર ખંજવાળ આવે તો કેન્સર હોય તે જરૂરી નથી. ખંજવાળ આવવાના ઘણા કારણો હોય છે અને મોટા ભાગના કેન્સરનું કારણ હોતા નથી. જો તમને લાગે છે કે ખંજવાળ લાંબા સમયથી આવી રહી છે અને કેન્સરને કારણે હોઈ શકે છે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરી તપાસ કરાવો.
કઈ-કઈ સમસ્યામાં આવી શકે છે ખંજવાળ
ડાયાબિટીસ, ક્રોનિક કિડની ફેલિયર, HIV ઇન્ફેક્શન, થાઇરોઇડ ડિસોર્ડર, લિવર રોગ, મલ્ટીપલ સલેરોસિસ, લિવર રોગ, પ્રેગનેન્સી, એંઝાઇટી અને ડિપ્રેશનમાં પણ ખંજવાળનો અનુભવ થઈ શકે છે.