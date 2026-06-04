/સ્કિન પર સતત લાલ ફોલ્લીઓ જોવા મળે તો તત્કાલ કરાવો સીબીસી, હોઈ શકે છે બ્લડ કેન્સર

Persistent Red Rashes Could Be A Sign Of Blood Cancer: સ્કિન પર વારંવાર લાલ ફોલ્લીઓ દેખાવી કે નાના-નાના લાલ ડાઘ ઉભરવા ઘણા લોકો સામાન્ય એલર્જી સમજીને નજરઅંદાજ કરે છે. પરંતુ ડોક્ટરો પ્રમાણે આ નિશાન લાંબા સમય સુધી રહે અને સારવાર બાદ ઠીક ન થાય તો તેને અવગણવા ભારે પડી શકે છે. ઘણા મામલામાં તે બ્લડ કેન્સર એટલે કે લ્યૂકેમિયાનો શરૂઆતી સંકેત પણ હોઈ શકે છે. તેવામાં સમય રહેતા સીબીસી એટલે કે કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ ટેસ્ટ કરાવવો જરૂરી માનવામાં આવે છે.
કઈ રીતે થાય છે બ્લડ કેન્સરની શરૂઆત?
યુકે બ્લડ કેન્સર સંસ્થાના રિપોર્ટ અનુસાર, બ્લડ કેન્સર હાડકાની અંદર રહેલા બોન મેરોમાં શરૂ થાય છે, જ્યાં લોહીના સેલ્સ બને છે. જ્યારે લોહી બનાવનાર સેલ્સના ડીએનએમાં ફેરફાર થવા લાગે છે, તો અસામાન્ય વ્હાઇડ બ્લડ સેલ્સ ઝડપથી વધવા લાગે છે. ધીમે-ધીમે તે રક્ત કોશિકાઓની જગ્યા લેવા લાગે છે, જેનાથી શરીરની સામાન્ય કામ કરવાની ક્ષમતા પ્રભાવિત થવા લાગે છે.
શું હોય છે તેના લક્ષણ?
એક્સપર્ટ અનુસાર બ્લડ કેન્સરના લક્ષણ દરેક વ્યક્તિમાં અલગ હોઈ શકે છે. પરંતુ ઇજા વગર ત્વચા પર લાલ ફોલ્લીઓ, જાંબલી ફોલ્લીઓ અથવા ઉઝરડા દેખાય તે તેના મહત્વના સંકેતોમાં સામેલ છે. ઘણીવાર તે નાના-નાના લાલ ટપકાંની જેમ જોવા મળે છે, જેને પેટીકીએ કહેવામાં આવે છે. કેટલાક લોકોમાં મોટા લાલ કે જાંબલી પેચ પણ જોવા મળી શકે છે. ખાસ વાત છે કે આ નિશાનો પર દબાણ કર્યા બાદ પણ તેનો રંગ ફીકો પડતો નથી.
ત્વચા પર ફોલ્લીઓ કેમ દેખાવા લાગે છે?
ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે બ્લડ કેન્સરમાં શરીરમાં પ્લેટલેટ્સની સંખ્યા ઓછી થવા લાગે છે, જેનાથી લોહી ગંઠાવાની પ્રક્રિયા પ્રભાવિત થાય છે. આ કારણ છે કે ત્વચા પર અચાનક લાલ કે નારંગી નિશાન ઉભરવા લાગે છે. આ સિવાય વારંવાર તાવ આવવો, વધુ થાક, શ્વાસ ચઢવો, કોઈ કારણ વગર વજન ઘટવું, રાત્રે પરસેવો આવવો અને શરીરમાં ગાંઠ જેવો અનુભવ થવો ગંભીર સંકેત હોઈ શકે છે.
ક્યારે ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જોઈએ
નિષ્ણાંતો માને છે કે ઘણા લોકો આ લક્ષણોને સામાન્ય નબળાઈ, એલર્જી કે સંક્રમણ સમજી મહિનાઓ સુધી નજરઅંદાજ કરે છે. જ્યારે શરૂઆતી તપાસ બીમારીને જલ્દી પકડવામાં મદદ કરી શકે છે. સીબીસી ટેસ્ટ દ્વારા શરીરમાં લાલ અને વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ તથા પ્લેટલેટ્સની સ્થિતિની જાણકારી મેળવી શકાય છે. જો રિપોર્ટમાં અસામાન્ય ફેરફાર દેખાય તો ડોક્ટર આગળની તપાસ કરવાની સલાહ આપે છે.
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
રિપોર્ટ્સમાં તે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે દરેક લાલ ફોલ્લીઓ બ્લડ કેન્સરનો સંકેત હોતી નથી, પરંતુ જો ત્વચા પર વારંવાર નિશાન જોવા મળે, સતત ખંજવાળ રહે કે શરીરમાં અસામાન્ય ફેરફારનો અનુભવ થાય તો તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે સમય પર તપાસ અને સારવારથી બ્લડ કેન્સરના સારવારની સંભાવના વધી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ જાણકારી રિસર્ચ રિપોર્ટ અને નિષ્ણાંતોના અભિપ્રાય પર આધારિત છે. માત્ર તમને જાગૃત કરવા માટે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.