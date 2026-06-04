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સ્કિન પર સતત લાલ ફોલ્લીઓ જોવા મળે તો તત્કાલ કરાવો સીબીસી, હોઈ શકે છે બ્લડ કેન્સર

Persistent Skin Rash: બ્લડ કેન્સરના લક્ષણ દરેક વ્યક્તિમાં અલગ હોઈ શકે છે. પરંતુ ત્વચા પર જોવા મળતા લાલ નિશાન, નારંગી ડાઘ કે ઈજા વગરના નિશાન તેના મહત્વના સંકેતમાં સામેલ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:47 PM IST
સ્કિન પર સતત લાલ ફોલ્લીઓ જોવા મળે તો તત્કાલ કરાવો સીબીસી, હોઈ શકે છે બ્લડ કેન્સર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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