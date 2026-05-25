/Rabies Symptoms: કૂતરામાં હડકવાના લક્ષણો 3 સ્ટેજમાં જોવા મળે, જાણો રેબીઝ પછી પાલતુ કૂતરું કોઈને કરડે તો શું કરવું ?

Pet Dog Rabies Symptoms: ધ્યાન રાખવા છતાં ઘણીવાર એવું બને કે પાલતુ કૂતરાને પણ હડકવા થઈ જાય. પાલતુ કૂતરાને રેબીઝનો ચેપ લાગે તો કેવા લક્ષણો જોવા મળે અને પછી શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Pet Dog Rabies Symptoms: જો તમે પણ ડોગ લવર છો અને તમારા ઘરમાં પાલતુ કૂતરું કે અન્ય પ્રાણી છે તો આ જાણકારી તમારા માટે કામની છે. સામાન્ય રીતે પેટ ડોગ એટલે પાલતુ કૂતરાને હડકવા ન થાય તે માટેના ખાસ ઈન્જેકશનના ડોઝ સમયે સમયે આપવામાં આવતાં હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર અણધારી પરિસ્થિતિના કારણે પાલતુ ડોગને પણ હડકવા થઈ જાય છે. આવું થાય ત્યારે ડોગમાં કેવા લક્ષણો જોવા મળે અને પાલતુ કૂતરાને રેબીઝ થાય તો શું કરવું પડે ચાલો તમને જણાવીએ.
પાલતુ કૂતરાને હડકવા થવાના કારણો
પેટ ડોગને રેબીઝ થવાનું મુખ્ય કારણ લાઈસૈ વાયરસ હોય છે. આ વાયરસથી સંક્રમિત પ્રાણી પેટ ડોગને કરડે કે પછી તેની લાગ પેટ ડોગના સંપર્કમાં આવે તો પેટ ડોગના શરીરમાં પણ રેબીઝના વાયરસ પ્રવેશી જાય છે. તેમાં પણ જો પેટ ડોગને રેબીઝની રસી ન અપાવી હોય તો હડકવા થવાનું જોખમ વધી જાય છે.
પાલતુ કૂતરામાં હડકવાના લક્ષણો
આ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર પાલતુ કૂતરામાં હડકવાના લક્ષણો 3 સ્ટેજમાં જોવા મળે. પહેલું હોય છે કે પાલતુ કૂતરાનું વર્તન અચાનક બદલી જાય. બીજું સ્ટેજ છે કે કૂતરાના મોંમાંથી લાળ કે ફીણ નીકળે અને ત્રીજું છે પાલતુ કૂતરાને લકવો થઈ જાય. પાલતુ કૂતરાને હડકવા થઈ જાય તો અન્ય લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. જેના પરથી ખબર પડી શકે છે કે પાલતૂ કૂતરાને હડકવા થઈ ગયો છે. આ લક્ષણો નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
- કૂતરાનો અવાજ અચાનક બદલી જવો.
- મોંમાંથી વધારે પડતી લાળ પડવી.
- પાણી પીવામાં સમસ્યા થવી.
- ખોરાક ખાવાનું છોડી દે.
- પેટ ડોગ અચાનક અગ્રેસીવ થઈ જાય.
- ડોગ અચાનક કરડવા દોડે.
- ઘરના લોકોને ઓળખવામાં પણ ભુલ કરે.
- ડોગને તાવ આવે.
પાલતુ કૂતરાને હડકવા થઈ જાય તો શું કરવું પડે ?
ડોક્ટર્સના જણાવ્યા અનુસાર પાલતુ કૂતરામાં રેબીઝના કોઈપણ લક્ષણો દેખાય તો તેનાથી ઘરના લોકોએ દુર રહેવું. કૂતરાને એક જગ્યાએ બાંધી દેવું અને તુરંત તેના ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. ડોક્ટર ડોગની તપાસ કર્યા પછી કંફર્મ કરશે કે કુતરાને હડકવા થયો છે કે નહીં. જો કૂતરું સંક્રમિત થઈ ગયું હોય અને તેના લક્ષણો દેખાવા લાગ્યા હોય તો તેનો ઈલાજ થઈ શકતો નથી. રેબીઝથી સંક્રમિત કૂતરાને ઈંજેકશન આપી મારવું પડે છે.
રેબીઝ સંક્રમિત કૂતરું કરડે તો શું કરવું ?
પેટ ડોગ રેબીઝ સંક્રમિત થઈ જાય અને તે ઘરના કોઈ સભ્યને કરડી જાય કે નખ મારે તો વ્યક્તિને તુરંત ડોક્ટર પાસે લઈ જવી. તેનો ઘા સાફ કરાવી અને તેને એન્ટી રેબીઝ ઈન્જેકશનનો કોર્સ કરાવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)