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Poisoning Liquor: પીધાની થોડી જ મિનિટોમાં નસોમાં ઝેર ફેલાવે છે લઠ્ઠો, પહેલા આંખ પર અસર થાય અને પછી હાલત બગડવા લાગે

Poisoning Liquor Effects: ગુજરાતના ભાવનગર નકલી દારુ પીધા પછી 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે જ્યારે 30 થી વધુ સારવાર હેઠળ છે. નકલી દારુ શરીરમાં જાય તેની સાથે જ ઝેરી અસર થવા લાગે છે. ઝેરી દારુ પીધા પછી કેવી રીતે હાલત બગડે છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:43 AM IST
Poisoning Liquor: પીધાની થોડી જ મિનિટોમાં નસોમાં ઝેર ફેલાવે છે લઠ્ઠો, પહેલા આંખ પર અસર થાય અને પછી હાલત બગડવા લાગે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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