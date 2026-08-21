/Poisoning Liquor: પીધાની થોડી જ મિનિટોમાં નસોમાં ઝેર ફેલાવે છે લઠ્ઠો, પહેલા આંખ પર અસર થાય અને પછી હાલત બગડવા લાગે

Poisoning Liquor Effects: ગુજરાતની કહેવાતી દારુબંધી વચ્ચે ભાવનગરમાં લઠ્ઠાકાંડ સર્જાયો છે જેમાં 8 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે અને 30 થી વધુ લોકો સારવાર હેઠળ છે. નકલી દારુ પીધા પછી સારવારમાં મોડું થાય તો જીવ જઈ શકે છે. કારણ કે નકલી દારુ જેને લઠ્ઠો કહેવામાં આવે છે તે શરીરમાં ગયાની સાથે જ શરીરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડવાનું શરુ કરી દે છે. જો કોઈ વ્યક્તિએ ઝેરી કે નકલી દારુ પીધો હોય તો તેનામાં આ પ્રકારના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. આવા કેસમાં બેદરકારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
દારુ ઝેરી ક્યારે બની જાય ?
ઝડપથી દારુ બનાવવા કે પછી દારુને વધારે નશાયુક્ત બનાવવા માટે નકલી દારુ બનાવતા લોકો તેમાં યૂરિયા, ઓક્સીટોસિન જેવા રસાયણો ઉમેરે છે. આ સિવાય ખોટી પદ્ધતિથી દારુને ફર્મેટેશનમાં રાખવામાં આવે ત્યારે તાપમાન અને પદ્ધતિ બરાબર ન હોવાથી એથિલ આલ્કોહોલને બદલે મિથાઈલ આલ્કોહોલ બને છે. જે ઝેરી સાબિત થાય છે.
નકલી દારુ પીધા પછી શું થાય ?
નકલી દારુ શરીરમાં જાય એટલે ફાર્મિક એસિડ બની જાય છે અને તેની સીધી અસર મગજ, નર્વસ સિસ્ટમ અને આંખ પર પડે છે. ધીરેધીરે શરીરના અંગ કામ કરવાનું બંધ કરવા લાગે છે અને દારુ પીનાર વ્યક્તિનું મોત થઈ જાય છે.
નકલી દારુ પીધા પછી દેખાતા લક્ષણો
નકલી દારુ પીધા પછી તેની અસર થોડી મિનિટોમાં શરુ થઈ જાય છે અને થોડી કલાકોમાં આ અસર જીવલેણ બની શકે છે. નકલી દારુ પીધા પછી શરુઆતમાં ચક્કર આવે છે અને પછી નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના લક્ષણો દેખાવા લાગે છે. નકલી દારુ પીધાના લક્ષણો શરુઆતમાં સામાન્ય લાગે છે પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ ગંભીરતા વધવા લાગે છે.
આંખની સમસ્યા
નકલી દારુ પીધા પછી માથામાં તીવ્ર દુખાવો શરુ થાય છે અને ધુંધળુ દેખાવા લાગે છે. આંખ પર દારુની અસર થાય એટલે આંખે અંધારા આવવા લાગે છે અને દ્રષ્ટિ ઝાંખી થઈ જાય છે.
પેટમાં અસહ્ય દુખાવો
નકલી દારુ પેટમાં ગયા પછી પેટમાં અસહ્ય દુખાવો કરાવે છે અને તેની સાથે ઉલટીઓ શરુ થઈ જાય છે.
હૃદય પર અસર
નકલી દારુની અસર જેમ જેમ વધે છે તેમ તેમ શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે અને હાર્ટ પર પણ અસર પડવા લાગે છે. હૃદયના ધબકારા ધીમા અને અનિયમિત થવા લાગે છે.
મગજ પર અસર
ઝેરી દારુની અસર મગજ પર પણ પડવા લાગે છે. જેના કારણે વ્યક્તિને ભ્રમ, અચેત અવસ્થાનો અનુભવ થાય છે. વ્યકિત ધીરે ધીરે ભાન ગુમાવી બેસે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)