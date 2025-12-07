Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Health Tips: શિયાળાનું હેલ્થ ટોનિક છે આ જ્યૂસ, 2 ફળને મિક્સ કરવાથી બને છે બેસ્ટ ઈમ્યુનિટી બુસ્ટર ડ્રિંક

Health Tips: શિયાળામાં એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે શરીરની ઈમ્યૂન સિસ્ટમને મજબૂત કરે. જો ઈમ્યૂન સિસ્ટમ વીક હોય તે વારંવાર બીમાર પડે છે. તેવામાં આજે તમને એવા જ્યૂસ વિશે જણાવીએ જેને તમે રુટીનમાં સામેલ કરશો તો શિયાળામાં શરીર હેલ્ધી અને એનર્જીથી ભરપુર રહેશે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 07, 2025, 02:16 PM IST

Health Tips: ઠંડી ધીરે ધીરે વધી રહી છે આ દિવસોમાં શરીરનું વધારે ધ્યાન રાખવું પડે છે. કડકડતી ઠંડીમાં આહારમાં પણ ફેરફાર કરવા જરૂરી થઈ જાય છે. આ સમયે એવી વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ જે શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે જેના કારણે શિયાળામાં હેલ્થી રહી શકાય. આજે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જે શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે, જો આ વસ્તુ તમે રોજ ખાવાનું શરૂ કરશો તો વારંવાર બીમાર નહીં પડો.

આજે તમને ઈમ્યૂન સિસ્ટમ બુસ્ટ કરે તેવા જ્યુસ વિશે જણાવીએ. આ જ્યૂસ પીવામાં સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે જો તમે તેને ડેઇલી રૂટીનમાં સામેલ કરશો તો શિયાળામાં હેલ્ધી રહેશો અને શરીરમાં ભરપૂર એનર્જી રહેશે. 

શિયાળામાં હેલ્ધી અને ફિટ રહેવા માટે તમે આમળા અને દાડમનું જ્યુસ પી શકો છો. ડેલી રૂટીનમાં આ બે વસ્તુના જ્યૂસનો સમાવેશ કરવાથી ઈમ્યૂન સિસ્ટમ મજબૂત થશે અને તમે વારંવાર બીમાર નહીં પડો. આ જ્યુસ પીવાથી શરદી, ઉધરસ જેવી સમસ્યાથી રાહત મળે છે. શિયાળામાં જે વ્યક્તિ આ જ્યુસ પીવાનું રાખે છે તે હેલ્ધી રહે છે. તેથી જ આમળા અને દાડમના જ્યુસને પરફેક્ટ હેલ્થ ટોનિક કહેવામાં આવે છે. 

દાડમ અને આમળાને મિક્સ કરીને જે જ્યુસ બનાવવામાં આવે છે તેમાં વિટામીન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે અને શરીરને ફાયદા કરે છે સ્વાદિષ્ટ બને છે અને તેમાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ પણ હોય છે. 

એક દાડમના દાણામાં એક આમળાના ટુકડા મિક્સ કરીને તેનું જ્યુસ બનાવી લો. આ જ્યુસ રોજ પી લેવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થશે અને સ્કિન પર પણ ગ્લો આવશે. સાથે જ હાર્ટ પણ હેલ્ધી રહેશે. શિયાળામાં આ જ્યુસ રોજ પીવાથી બોડીમાંથી ટોક્સિન બહાર નીકળી જાય છે અને લીવર પણ હેલ્ધી રહે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

