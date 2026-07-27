/માત્ર દારૂ જ નહીં આ છે ફેટી લીવરનું મોટું કારણ, ડોક્ટરે જણાવ્યું કેમ Liver મા જામે છે ફેટ

જો સમય રહેતા ધ્યાન ન આપવામાં આવે તો ફેટી લીવરની બીમારી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ફેટી લીવરને સાયલન્ટ કિલર પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેના લક્ષણ ઝડપથી જોવા મળતા નથી. લીવરમાં જરૂરિયાતથી વધુ ફેટ જમા થવા પર લીવર સિરોસિસ અને લીવર ફેલ થવા સુધીનો ખતરો વધી જાય છે. લોકોને લાગે છે કે દારૂ પીવાથી ફેટી લીવર થાય છે. જ્યારે માત્ર દારૂ જ ફેટી લીવરનું સૌથી મોટું કારણ નથી. તમારી લાઇફસ્ટાઇલ અને ભોજનની આદત ફેટી લીવરના ખતરાને અનેક ગણો વધારી દે છે.
દારૂથી ફેટી લીવર
ડૉ. હંસાજી યોગેન્દ્ર (પ્રખ્યાત યોગ ગુરુ અને યોગા ઇન્સ્ટિટ્યૂટના ડિરેક્ટર) પ્રમાણે માત્ર દારૂ પીવો જ ફેટી લીવરનું મુખ્ય કારણ નથી. આજના સમયમાં ફેટી લીવરનું મુખ્ય કારણ મેટાબોલિક ડિસફંક્શન છે, જે અલ્ટ્રા પ્રોસેસ્ડ ફૂડ જેમ કે ચિપ્સ, પિઝા, બર્ગર, બિસ્કિટ, કેક અને અનહેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલથી વધે છે. તેનાથી શરીર નાના-નાના સંકેત આપે છે. જો તમને જરૂર કરતા વધુ થાકનો અનુભવ થાય છે. ભોજન કર્યાં બાદ તમને પેટ ભારે લાગે છે અને આળસ આવે છે. જેનાથી લીવર અને શરીર બંને પર ભાર વધે છે.
લીવર માટે ક્યા યોગ કરવા જોઈએ?
દરરોજ લીવર હીલિંગ આસન કરો. તમારે તે સમજવાનું છે કે યોગ તમને તણાવથી દૂર રાખવા, વજન કંટ્રોલ કરવા, પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવવાનું કામ કરે છે, જેનાથી તમારી લીવર હેલ્થમાં સુધાર થાય છે. તે માટે મંડૂકાસન, નૌકાસન, અર્ધ મત્સ્યેન્દ્રાસન ભુંજગાસન, સેતુબંધ આસન, અધોમુખ આશ્વાસન અને સૂર્યનમસ્કાર કરવા, પ્રાણાયમ, સૂર્ય ભેદન જેવા યોગ કરવા લીવર માટે ફાયદાકારક છે. તેનાથી લીવરમાં ઓક્સીજનના ફ્લોમાં સુધાર થાય છે. લીવર ડિટોક્સ કરવા માટે અગ્નિસાર ક્રિયા અને કપાલભાતિ કરવું સારૂ માનવામાં આવે છે.
લીવરને સ્વસ્થ રાખવા માટે ઘરેલું ઉપચાર
આ સિવાય તમે રાત્રે 1 ચમચી વરિળાળી પાણીમાં પલાળી દો અને સવારે તેને ગરમ કરી ગાળી લો. ઠંડુ થાય એટલે તે પાણી પીવો. તેનાથી લીવરનો ફેટ ડાઇઝેશન લોડ ઓછો થાય છે. ભોજન બાદ દિવસમાં એકવાર જીરાનું પાણી કે અજમાનું પાણી સારૂ માનવામાં આવે છે. તેનાથી બાઇલ ફ્લોમાં સુધાર થાય છે અને ફેટ ઓછા જમા થાય છે. ભોજન બાદ 1 ગ્લાસ પાણીમાં લીંબુ અને એક ચપટી હળદર નાખી પીવાથી ફાયદો થાય છે. હળદરમાં રહેલું કરક્યુમિન લીવરને રિપેર કરવામાં મદદ કરે છે. સવારે ખાલી પેટ પપૈયું, દરરોજ બીટના ટુકડા, પલાળેલી બદામ ખાવાથી લિપિટ મેટાબોલિઝ્મ રેગુલેટ થાય છે.