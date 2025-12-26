Wheat Roti: 21 દિવસ ઘઉંની રોટલી ન ખાવ તો શરીરમાં થશે આ પોઝિટિવ ફેરફાર, જાણી લો ફટાફટ
Wheat Roti Side Effects: મોટાભાગના ભારતીય ઘરમાં ઘઉંના લોટની રોટલી બને છે. પરંતુ જો તમારે તબિયતમાં સુધારો જોવો હોય તો 21 દિવસ એક પ્રયોગ કરો. જેમાં 21 દિવસ સુધી ઘઉંના લોટની રોટલી ખાવાનું બંધ કરી દો. 21 દિવસ ઘઉંનો ઉપયોગ બંધ કરશો તો શરીરમાં કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
Trending Photos
Wheat Roti Side Effects: ઘઉંના લોટની રોટલી લગભગ દરેક ઘરમાં બને છે. વર્ષોથી લોકો ઘઉં ખાતા આવ્યા છે. ઘઉં પૌષ્ટિક ગુણોથી ભરપૂર હોય છે તેમાં કોઈ જ શંકા નથી. પરંતુ કેટલાક લોકો માટે ઘઉં હાનિકારક પણ સાબિત થઈ શકે છે. ઘઉં ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ થતી હોય છે. કારણકે ઘઉમાં ગ્લુટન હોય છે. ભારતમાં એવા અનેક લોકો હશે જેમને ગ્લુટન પચાવવામાં મુશ્કેલી થતી હોય. જોકે લોકો પોતે પણ જાણતા નથી કે તેમને ગ્લુટન પચતું નથી. તેથી તેઓ નિયમિત ઘઉંની રોટલી ખાવાનું રાખે છે.
જે લોકો ને ગ્લુટન પચતું ન હોય તેમને ઘઉંની રોટલી ખાધા પછી કેટલીક સમસ્યાઓ થાય છે. આ સમસ્યાઓથી રાહત મેળવવી હોય તો બસ 21 દિવસ સુધી ઘઉંની રોટલી ખાવાનું છોડો. ઘઉંની રોટલી ખાવાનું છોડવાથી શરીરમાં કેટલાક પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઘઉંમાં ગ્લુટન હોય છે. પહેલાના સમયમાં લોકો ફોતરાવાળા ઘઉં ખાતા હતા. પરંતુ હવે ફોતરા વિનાના ઘઉં બજારમાં વેચાય છે. આ સિવાય ઘઉં જેનેટિકલી મોડીફાઇ પણ કરેલા હોય છે જેના કારણે તેમાં રહેલું ગ્લુટન શરીરમાં ફાયદા કરતાં નુકસાન વધારે કરે છે. જો તમે ગ્લુટન ખાવાનું છોડો છો તો શરીરમાં નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ફાયદા દેખાવા લાગે છે.
વજન ઓછું થશે
આજના સમયની ગંભીર સમસ્યા છે વજન વધવું. જો તમે 21 દિવસ સુધી ઘઉંના લોટની રોટલી છોડી ઓછી કેલેરી વાળા આખા અનાજ જેમકે રાગી, બાજરો, જુવાર વગેરેને અપનાવો છો તો તેનાથી વજનમાં ઘટાડો કરવામાં મદદ મળશે
પાચન સુધારશે
કેટલાક લોકોને ઘઉંમાં રહેલા ગ્લુટનને કારણે જમ્યા પછી ગેસ, પેટ ફૂલી જવું, અપચો, કબજિયાત, એસિડિટી જેવી તકલીફો રહેતી હોય છે. જો તમે 21 દિવસ સુધી ઘઉં નહીં ખાવ તો આવી સમસ્યાઓ ઓછી થતી જણાશે. તેનાથી પાચન તંત્રને પણ આરામ મળશે અને તમને પોતાને જ ફેરફાર દેખાવા લાગશે.
બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રહેશે
ઘઉંમાં કાર્બોહાઈડ્રેટનું પ્રમાણ વધારે હોય છે જે બ્લડ સુગર લેવલ વધારી શકે છે. જો તમે ડાયટમાંથી ઘઉંને હટાવો છો તો બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે આ ઘઉં સિવાયના અનાજ લાભકારી રહે છે.
સોજા ઉતરશે
ઘણા લોકો નિયમિત રીતે ઘઉં ખાતા હોય છે તો તેમના શરીરમાં સોજા કે એલર્જી પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયા ટ્રિગર રહે છે. જો તમે ઘઉં ખાવાનું છોડો છો તો તેનાથી સાંધાના દુખાવા ત્વચા સંબંધિત સમસ્યા અને સોજાની તકલીફો પણ ઓછી થવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે