Pre Diabetes Symptoms: પ્રી-ડાયાબિટીસ થવા પર શરીરમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણો, ગરદન પર પણ દેખાય છે નિશાન

Pre Diabetes Symptoms In Gujarati: પ્રી ડાયાબિટીસ દરમિયાન શું થાય છે અને આ તબક્કા દરમિયાન દેખાતા લક્ષણો વિશે જાણો. પ્રી ડાયાબિટીસના લક્ષણોને વહેલા ઓળખવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
Pre Diabetes Ke Lakshan: પ્રી ડાયાબિટીસ એટલે કે તમારા બ્લડ સુગરનું સ્તર સામાન્ય કરતા વધારે હોય છે. આને ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ માનવામાં આવતું નથી, પરંતુ જો જીવનશૈલીમાં જરૂરી ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો તે ટાઇપ 2 ડાયાબિટીસ તરફ દોરી શકે છે. જોકે, લાંબા સમય સુધી પ્રી ડાયાબિટીસને અવગણવી એ ભૂલ ન હોવી જોઈએ, કારણ કે તે રક્તવાહિનીઓને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અને હૃદય અને કિડનીના સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં અહીં જાણો કે પ્રી-ડાયાબિટીસમાં શરીર પર કયા લક્ષણો દેખાય છે અને આ લક્ષણો કેવી રીતે ઓળખી શકાય.
પ્રી-ડાયાબિટીસના લક્ષણો શું છે? Pre Diabetes Symptoms
- વારંવાર પેશાબ કરવો અને વારંવાર તરસ લાગવી.
- ત્વચા પર ઘા દેખાઈ શકે છે. આ ત્વચાના ટૅગ્સ નાના કે મોટા હોઈ શકે છે.
- ગરદન પરની ત્વચા મખમલી કાળી દેખાઈ શકે છે, જેનાથી ગરદન પર ગંદકી જમા થઈ રહી હોય તેવું લાગે છે.
- ભૂખ વધે છે.
- શરીર હંમેશા થાક અનુભવવા લાગે છે.
- હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટની સંવેદનાઓ અનુભવી શકાય છે.
- વારંવાર ચેપ લાગી શકે છે.
કયા લોકોને રહે છે પ્રી ડાયાબિટીસ થવાનો ખતરો?
- વધુ વજન - જે લોકોનું વજન વધારે છે અથવા વધુ પડતી ચરબી હોય છે તેમને ઇન્સ્યુલિન પ્રતિકાર થઈ શકે છે.
- પહોળી કમર - પહોળી કમર અથવા બહાર નીકળેલું પેટ ધરાવતા લોકોને પ્રી ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ રહેલું છે.
- નબળો આહાર - ખરાબ ખાવાની આદતો, વધુ પડતા ખાંડવાળા ખોરાક ખાવાથી અથવા ખાંડવાળા પીણાં પીવાથી પ્રી-ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે.
- સક્રિય જીવનશૈલીનો અભાવ - જો કોઈ વ્યક્તિ સક્રિય જીવનશૈલી ન અપનાવે તો તેને પ્રી-ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે.
- ઉંમર - 35 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકોને પ્રી-ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા વધુ હોય છે.
- સગર્ભાવસ્થા ડાયાબિટીસ - ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સગર્ભાવસ્થા ડાયાબિટીસ થયેલી સ્ત્રીને જીવનમાં પાછળથી પ્રી ડાયાબિટીસ થઈ શકે છે.
- ઊંઘની સમસ્યાઓ - ઊંઘની સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોને ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
પ્રી-ડાયાબિટીસ આ સમસ્યાઓનું બની શકે છે કારણ
પ્રી-ડાયાબિટીસ હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, હૃદય રોગ, કિડની રોગ, ચેતા નુકસાન, ફેટી લીવર નુકસાન, સ્ટ્રોક, આંખને નુકસાન અથવા દ્રષ્ટિ ગુમાવવી, અને ઇજાઓના વિલંબિત રૂઝ આવવા જેવી સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે.
