/Prediabetes: પ્રીડાયાબિટીસ હોય છે ડાયાબિટીસની પહેલી વોર્નિંગ, જાણો કેવી રીતે પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ કરવું ?

How To Reverse Prediabetes: ડાયાબિટીસના રોગીઓની સંખ્યા ભારતમાં જ નહીં દુનિયાભરમાં ઝડપથી વધી રહી છે. 30-35 વર્ષના લોકો પણ ડાયાબિટીસનો શિકાર થઈ રહ્યા છે. ડાયાબિટીસ એવો રોગ છે જે એકવાર થઈ જાય તો આજીવન તેની સાથે જ જીવન પસાર કરવું પડે છે અને તેમાં અનેક જોખમો પણ ઊભા થાય છે. જોકે વ્યક્તિ ડાયાબિટીસ પેશન્ટ બને તે પહેલા તેને એક ચેતવણી મળે છે. આ ચેતવણીને મેડિકલ ભાષામાં પ્રીડાયાબિટીસ કહેવાય છે. પ્રીડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિ સતર્ક થઈ જાય અને લાઈફસ્ટાઈલમાં થોડા ફેરફાર કરે તો ડાયાબિટીસથી બચી શકે છે.
પ્રિડાયાબિટીસ થઈ શકે
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પ્રિડાયાબિટીસ એવી સ્થિતિ છે જે ડાયાબિટીસ નથી, પરંતુ શરીર સંકેત આપે છે કે જો સમય રહેતા સ્થિતિને સંભાળી લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસથી બચી શકાય છે. એટલે કે પ્રીડાયાબિટીસને રિવર્સ કરી શકાય છે. ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિ ધ્યાન ન આપે તો ડાયાબિટીસ થઈ જાય છે અને ડાયાબિટીસને રિવર્સ કરી શકાતું નથી. એટલા માટે જ શરીર જ્યારે પ્રીડાયાબિટીસ તરીકે ચેતવણી આપે તો સતર્ક થઈ જવું.
પ્રીડાયાબિટીસનો મહત્વપૂર્ણ સમય
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર ડાયાબિટીસમાં પણ બ્લડ સુગર સામાન્ય કરતાં વધારે રહે છે પરંતુ એટલું બ્લડ સુગર વધતું નથી કે તેને ડાયાબિટીસ કહી શકાય. આ સ્ટેજમાં વ્યક્તિ લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહારમાં જરૂરી ફેરફાર કરે તો ડાયાબિટીસના જોખમને ટાળી શકાય છે. પરંતુ જો પ્રીડાયાબિટીસના લક્ષણોને ઇગ્નોર કરવામાં આવે તો ડાયાબિટીસ સાથે અન્ય ગંભીર જોખમો પણ ઊભા થઈ શકે છે.
પ્રીડાયાબિટીસને રિવર્સ કેવી રીતે કરવું ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર પ્રીડાયાબિટીસને રિવર્સ કરવા માટે અઘરા કામ કરવા પડતા નથી. રોજિંદા જીવનમાં અને આહારમાં નાના-મોટા ફેરફાર કરવાથી પણ પ્રિડાયાબિટીસ રિવર્સ થઈ શકે છે.. પ્રિડાયાબિટીસ ડિટેક્ટ થાય ત્યારથી જ કેટલાક ફેરફાર અમલમાં મૂકી દેવામાં આવે તો થોડા જ મહિનામાં બ્લડ સુગરના રિપોર્ટ નોર્મલ થઇ શકે છે.
- આહારમાંથી કાર્બ ઘટાડો.
- ભોજનમાં પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારો
- રાત્રે સુવાની બેથી ત્રણ કલાક પહેલા જમી લેવું.
- રાત્રે જમ્યા પછી અને સવારે નાસ્તાની વચ્ચે 12 કલાકનું અંતર રાખો.
- મોડી રાત્રે ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાનું ટાળો.
- દિવસમાં રોજ 30 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કરો અને શરીરને એક્ટિવ રાખો.
- જો તમારી દિનચર્યા બેઠાડું હોય તો દર બે કલાકે 10 થી 15 મિનિટ વોક કરવાનું રાખો.
- રોજ સાથે આઠ કલાક ઊંઘ થાય તે વાતને મહત્વ આપો
- વજન વધારે હોય તો વજન ઘટાડો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)