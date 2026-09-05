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Prediabetes: પ્રીડાયાબિટીસ હોય છે ડાયાબિટીસની પહેલી વોર્નિંગ, જાણો કેવી રીતે પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ કરવું ?

How To Reverse Prediabetes: પ્રીડાયાબિટીસ અને ડાયાબિટીસમાં જમીન આસમાનનું અંતર છે એમ કહી શકાય. સામાન્ય ભાષામાં સમજીએ તો પ્રીડાયાબિટીસ એ ચેતવણી છે. જો આ ચેતવણીને ગંભીરતાથી લઈ લાઈફસ્ટાઈલમાં ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો ડાયાબિટીસથી બચી શકાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 05, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:23 AM IST
Prediabetes: પ્રીડાયાબિટીસ હોય છે ડાયાબિટીસની પહેલી વોર્નિંગ, જાણો કેવી રીતે પ્રીડાયાબિટીસ રિવર્સ કરવું ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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