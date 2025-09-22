Prev
Next

Prostate Cancer Early Signs: આ 5 લક્ષણ જોવા મળે તો હોઈ શકે છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, પુરૂષો સીધા ડોક્ટર પાસે પહોંચે

Prostate Health Check: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટનો અસામાન્ય વિકાસ છે. તે ગ્રંથિ મૂત્રાશયની નીચે સ્થિત હોય છે અને વીર્ય બનાવવાનું કામ કરે છે. શરૂઆતી તબક્કામાં કોઈ લક્ષણ દેખાતા નથી.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:47 PM IST

Trending Photos

Prostate Cancer Early Signs: આ 5 લક્ષણ જોવા મળે તો હોઈ શકે છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર, પુરૂષો સીધા ડોક્ટર પાસે પહોંચે

Prostate Cancer Signs: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિની કોશિઆકોનો અસામાન્ય અને ઘાતક વિકાસ છે. પ્રોસ્ટેટ એક અખરોટના આકારની ગ્રંથિ છે, જે યુરિન સિસ્ટમની નીચે સ્થિત હોય છે અને સ્પર્મ બનાવવાનું કામ કરે છે. મોટાભાગના પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ધીમે ધીમે વધે છે, અને શરૂઆતના તબક્કામાં, ઘણીવાર કોઈ સ્પષ્ટ લક્ષણો હોતા નથી. તેથી, વહેલાસર તપાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે તે સારવાર વહેલા શરૂ કરવામાં મદદ કરે છે અને જીવન ટકાવી રાખવામાં સુધારો કરે છે. ચાલો પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના પાંચ લક્ષણો વિશે જાણીએ.

1. પેશાબમાં ફેરફાર
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું પ્રથમ સંકેત ઘણીવાર પેશાબ કરવાની આદતોમાં ફેરફાર તરીકે દેખાય છે. પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ મૂત્રમાર્ગને ઘેરી લે છે, અને જો આ ગ્રંથિ મોટી થાય છે, તો તે પેશાબના પ્રવાહમાં સમસ્યા પેદા કરે છે. પુરુષો નીચેની સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી શકે છે:

Add Zee News as a Preferred Source

પેશાબ શરૂ કરવામાં અથવા બંધ કરવામાં મુશ્કેલી

નબળા અથવા તૂટક તૂટક પેશાબનો પ્રવાહ

પેશાબના અંતે બાકી રહેલા નાના ટીપાં

મૂત્રમાર્ગ સંપૂર્ણપણે ખાલી ન થાય

રાત્રે વારંવાર પેશાબ (નોક્ટુરિયા)

આ લક્ષણો પ્રોસ્ટેટના વિસ્તરણ અથવા કેન્સરને કારણે હોઈ શકે છે. તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ, કારણ કે સામાન્ય પ્રોસ્ટેટ વૃદ્ધિ અને કેન્સરના લક્ષણો સમાન હોય છે.

2. યુરિન કે સ્પર્મમાં લોહી
જો યુરિન કે સ્પર્મમાં લોહી જોવા મળે તો તત્કાલ ડોક્ટરને મળવું જરૂરી છે. તેને હિમાચુરિયા (hematuria) અને હીમોટોસ્પર્મિયા (hematospermia)  કહેવામાં આવે છે. આ પ્રોસ્ટેટ કેન્સર કે અન્ય પ્રોસ્ટેટ સાથે જોડાયેલી સમસ્યાઓનો સંકેત હોઈ શકે છે.

3. ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન કે દર્દનાક સ્ખલન
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં યૌન સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. તેમાં મુખ્ય રૂપથી ઇરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન અને દુખાવાની સાથે સ્ખલન સામેલ છે. પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ અને તેની આસપાસની નસો યૌન ક્રિયાઓને નિયંત્રિત કરે છે અને કેન્સર તેના કાર્યને પ્રભાવિત કરે છે.

4. પેલ્વિક અથવા પીઠનો દુખાવો
કેટલાક દર્દીઓને પેલ્વિક વિસ્તાર, પીઠ, હિપ્સ અને જાંઘમાં સતત અથવા સમયાંતરે દુખાવો થઈ શકે છે. આ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું પ્રારંભિક સંકેત પણ હોઈ શકે છે. લાંબા ગાળાના અથવા વારંવાર થતા દુખાવા માટે તબીબી સહાયની જરૂર પડે છે.

5. રાત્રે વારંવાર પેશાબ
પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિનું વિસ્તરણ અને ગાંઠને કારણે મૂત્રાશય પર દબાણ રાત્રે વારંવાર પેશાબનું કારણ બની શકે છે. આ ઊંઘની ગુણવત્તાને અસર કરી શકે છે અને સ્વાસ્થ્યને નકારાત્મક અસર કરી શકે છે.

PSA બ્લડ ટેસ્ટનું મહત્વ
PSA (Prostate-Specific Antigen) બ્લડ ટેસ્ટ પ્રોસ્ટેટથી નીકળનાર પ્રોટીનનું સ્તર માપે છે. હાઈ PSA સ્તર પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો સંકેત આપી શકે છે, પરંતુ આ અન્ય બિન-કેન્સર પ્રોસ્ટેટની સમસ્યાઓ જેમ કે વધેલી ગ્રંથિ, સોજા કે સંક્રમણ પણ હોઈ શકે છે. PSA ટેસ્ટ ડૉક્ટરોને લક્ષણો દેખાય તે પહેલાં કેન્સર શોધી કાઢવામાં મદદ કરી શકે છે. PSA ટેસ્ટને ડિજિટલ રેક્ટલ પરીક્ષા સાથે જોડવાથી કેન્સર વહેલું શોધી કાઢવામાં મદદ મળી શકે છે. નિયમિત PSA ટેસ્ટિંગ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને 50 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો અને પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનો પારિવારિક ઇતિહાસ ધરાવતા લોકો માટે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર માટે વહેલું નિદાન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમને પેશાબ, લોહીમાં ફેરફાર, દુખાવો, જાતીય સમસ્યાઓ અને રાત્રિના સમયે પેશાબ જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય છે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. PSA બ્લડ ટેસ્ટ કેન્સરને વહેલા શોધી કાઢવાનો એક મહત્વપૂર્ણ રસ્તો છે, જે સમયસર સારવાર અને બચવા તરફ દોરી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Prostate cancer signsPSA blood test men

Trending news