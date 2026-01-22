Cancer In Men: પુરૂષો માટે સાયલન્ટ કિલર છે આ કેન્સર, લક્ષણો વગર કરે છે સીધો હુમલો, 50ની ઉંમર બાદ ખતરો સૌથી વધુ
Prostate Cancer Risk Factors: પુરૂષોમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના કેસ ઝડપથી વધી રહ્યાં છે. આવો તમને જણાવીએ તેના લક્ષણો કયા છે અને તેને અટકાવવા માટે શું કરી શકાય છે.
Early Signs Of Prostate Cancer: પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરૂષોમાં થનારૂ એક એવું કેન્સર છે, જે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિથી શરૂ થાય છે. પ્રોસ્ટેટ એક નાની ગ્રંથિ હોય છે, જે સ્પર્મ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ બીમારીની સૌથી મોટી સમસ્યા છે કે તેના લક્ષણ શરૂઆતી તબક્કામાં જોવા મળતા નથી. ઘણા પુરૂષોને શરૂઆતમાં કોઈ ખાસ મુશ્કેલી અનુભવાતી નથી, કારણ કે શરૂઆતી પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ચુપચાપ વધે છે. ઘણીવાર આ બીમારી વર્ષો સુધી વધતી રહે છે અને ત્યારે સામે આવે છે જ્યારે ગંભીર બની જાય છે. આ કારણ છે કે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર લોકોને ચેતવણી વગર પકડી લે છે.
ભારતમાં ગંભીર સમસ્યા
ભારતમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર પુરૂષોમાં થનાર કેન્સરોમાં ત્રીજા સ્થાન પર છે. તેની પહેલા ફેફસા અને મોઢાનું કેન્સર આવે છે. દુનિયાભરમાં દર વર્ષે આશરે 15 લાખ નવા કેસ સામે આવે છે અને વધતી ઉંમરની સાથે આ કેસમાં સતત વધારો થવાની આશંકા છે. ઈન્ડિયન જર્નલ ઓફ યુરોલોજીમાં 2024મા આવેલી એક સ્ટડી પ્રમાણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના મામલા 50 વર્ષની ઉંમર બાદ ઝડપથી વધે છે અને 64 વર્ષ બાદ તેમાં તેજી જોવા મળે છે. ચિંતાની વાત છે કે આશરે 43 ટકા મામલામાં કેન્સરની માહિતી ત્યારે મળે છે, જ્યારે તે શરીરના બીજા ભાગમાં ફેલાઈ ચૂક્યું હોય છે.
ભારતમાં જાગૃતતાની કમી
સામાન્ય બીમારી હોવા છતાં ભારતમાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને લઈને જાગરૂકતા ખૂબ ઓછી છે. તેનું એક મોટું કારણ છે કે શરૂઆતી લક્ષણ ખૂબ સામાન્ય લાગે છે. રાત્રે વારંવાર યુરિન આવવું કે યુરિનની ધાર નબળી પડવી જેવી સમસ્યાઓને મોટા ભાગના પુરૂષ વધતી ઉંમરની અસર માની નજરઅંદાજ કરે કે તેને પ્રોસ્ટેટ વધવાની સામાન્ય સમસ્યા સમજી લે છે. લક્ષણ એટલા હળવા હોય છે કે લોકો તે વિચારતા નથી કે ડોક્ટરને દેખાડવાની જરૂર છે.
શરૂઆતમાં જોવા નળી મળતા લક્ષણ
માયો ક્લિનિક પ્રમાણે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના શરૂઆતી તબક્કામાં હંમેશા લક્ષણ જોવા મળતા નથી. પરંતુ કેટલાક સંકેત એવા હોઈ શકે છે જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ. તેમાં પેશાબમાં લોહી પડવું, જેનાથી યુરિનનો રંગ લાલ કે ગુલાબી દેખાય શકે છે. સ્પર્મમાં લોહી આવવું, વારંવાર પેશાબ લાગવો, યુરિન શરૂ કરવામાં સમસ્યા અને રાત્રે વારંવાર યુરિન લાગવું સામેલ છે. જો આ કેન્સર આગળ વધી જાય તો યુરિન નીકળી જવું, પીઠ કે હાડકામાં દુખાવો, ઇરેક્શનમાં સમસ્યા, વધુ થાક, કારણ વગર વજન ઘટવું અને હાથ-પગમાં નબળાઈ જેવા લક્ષણ સામે આવી શકે છે.
કેવા હોય છે તેના લક્ષણ?
સર્જિકલ ઓન્કોલોજી નિષ્ણાંત ડો. અરૂણ કુમાર ગોયલે TOI ને જણાવ્યું કે ઉંમર વધવાની સાથે ઘણા પુરૂષોમાં બેનાઇન પ્રોસ્ટેટિક હાઇપરપ્લાસિયાની સમસ્યા થઈ જાય છે. તેના લક્ષણોમાં પેશાબની ધાર નબળી પડવી, બ્લેડર સંપૂર્ણ રીતે ખાલી ન થવું અને રાત્રે બે વારથી વધુ પેશાબ માટે ઉઠવું સામેલ છે. બીપીએચના લક્ષણ સામાન્ય રીતે ધીમે-ધીમે વધે છે, જ્યારે પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં લક્ષણ ઝડપથી વધી શકે છે અને તેની સાથે યુરિન કે સ્પર્મમાં લોહી, સતત હાડકા કે પીઠમાં દુખાવો અને અચાનક વજન ઘટવા જેવા સંકેત જોવા મળે છે.
ડોક્ટરો પ્રમાણે સામાન્ય રીતે 50 વર્ષની ઉંમર બાદ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની નિયમિત તપાસ શરૂ કરવામાં આવે છે, જે પુરૂષોના પરિવારોમાં પહેલા કોઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર રહ્યું હોય, તેણે 45 વર્ષની ઉંમરથી પીએસએ ટેસ્ટ અને ડિજિટલ રેક્ટલ એક્ઝામિનેશન કરાવવું જોઈએ. સમય પર તપાસ અને લક્ષણોને ગંભીરતાથી લેવાથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને શરૂઆતી સ્ટેજમાં પકડી શકાય છે અને સારવાર સફળ રહેવાની સંભાવના વધુ રહે છે.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
