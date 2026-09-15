/Prostate Cancer: પુરુષો માટે ચેતવણી! સાધારણ યુરિન પ્રોબ્લેમ સમજીને નજરઅંદાજ ન કરો આ 5 લક્ષણો, હોઈ શકે છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

Prostate Cancer Ke Lakshan: દર વર્ષે સપ્ટેમ્બરના મહિનામાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સર જાગૃતિ મહિના (Prostate Cancer Awareness Month) તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. પ્રોસ્ટેટ કેન્સર જાગૃતતા મહિનાનો ઉદ્દેશ્ય પુરૂષોને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર વિશે જણાવવું, તેના પ્રત્યે જાગૃત કરવા, તેના ખતરાની માહિતી આપવા અને સમય પર પ્રોસ્ટેટ સાથે જોડીયેલી સમસ્યાને ઓળખવા અને સારવાર માટે ડોક્ટરને મળવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. પુરૂષોના જનનાંગનો હિસ્સો છે પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ. પ્રોસ્ટેટના ટિશ્યુથી શરૂ થનાર કેન્સરને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર કહેવાય છે. તેવામાં પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના લક્ષણને સમજવા અને જલ્દી ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવવી જરૂરી હોય છે.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરા શું લક્ષણ હોય છે
આ કેટલાક એવા સંકેત છે જે શરીર પર જોવા મળે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ-
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં પુરૂષોને એડવાન્સ સ્ટેજમાં શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે. દરેક સમયે થાકનો અનુભવ થાય છે, ચક્કર આવી શકે છે, હ્રદયના ધબકારા વધી જાય છે કે સ્કિન પીળી પડી જાય છે.
પુરૂષોમાં પેશાબ સાથે જોડાયેલી આ સમસ્યાનું કારણ એનલાર્જ્ડ પ્રોસ્ટેટ કે પ્રોસ્ટેટનું વધવું જોઈ શકે છે. પ્રોસ્ટેટના વધવાથી યુરેથા બ્લોક થઈ જાય છે, જેના કારણે પેશાબ સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થઈ શકે છે. તેવામાં આ લક્ષણ જોવા મળે તો પેનિક ન કરવું જોઈએ, પરંતુ ડોક્ટરની સલાહ લેવી જોઈએ.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના સ્ટેજ
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની ખાતરી થયા બાદ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, જેનાથી તે જાણવા મળે છે કે કેન્સરના સેલ્સ શરીરના અન્ય હિસ્સા સુધી ફેલાયેલા છે કે નહીં. પ્રોસ્ટેટ કેન્સરને સામાન્ય રીતે 5 સ્ટેજમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, સ્ટેજ 1, સ્ટેજ 2, સ્ટેજ 3 અને સ્ટેજ 4.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર અને રિકવરી
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર અને રિકવરી કેન્સરના સ્ટેજ પર નિર્ભર કરે છે. આ સિવાય દર્દીની ઉંમર, કેન્સરને કેટલું જલ્દી પકડવામાં આવ્યું છે, દર્દીને કોઈ અન્ય સ્વાસ્થ્યની સમસ્યા છે કે નહીં, સારવારની કોઈ આડઅસર થઈ રહી નથી, તેની પહેલા પ્રોસ્ટેટ સંબંધિત સારવાર થઈ છે કે નહીં, જેવા ફેક્ટર સારવાર અને રિકવરીને પ્રભાવિત કરે છે.
પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર માટે ડોક્ટર સૌથી પહેલા યોગ્ય પદ્ધતિ શોધી સારવાર કરે છે. તેમાં સર્જરી, રેડિએશન થેરેપી અને રેડિયોફાર્માસુટિકલ થેરેપી, હોર્મોન થેરેપી, કીમોથેરેપી, ટાર્ગેટ થેરેપી કે ઇમ્યુનોથેરેપી આપી શકાય છે.