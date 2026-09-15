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Prostate Cancer: પુરુષો માટે ચેતવણી! સાધારણ યુરિન પ્રોબ્લેમ સમજીને નજરઅંદાજ ન કરો આ 5 લક્ષણો, હોઈ શકે છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

Prostate Cancer Symptoms: નેશનલ કેન્સર ઈન્સ્ટીટ્યુટ, યુએસ પાસેથી જાણો પ્રોસ્ટેટ કેન્સર શું છે અને તેના લક્ષણ કેવા દેખાય છે. તેમાં વ્યક્તિએ પ્રોસ્ટેટની સમસ્યાને સામાન્ય પેશાબની સમસ્યા સમજી ભૂલ કરવાની નથી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 15, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:46 AM IST
Prostate Cancer: પુરુષો માટે ચેતવણી! સાધારણ યુરિન પ્રોબ્લેમ સમજીને નજરઅંદાજ ન કરો આ 5 લક્ષણો, હોઈ શકે છે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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