Psyllium Husk: 7 દિવસ સુધી ખાવ આ સફેદ ભૂસી, શરીરમાં દેખાવા લાગશે 4 પોઝિટિવ ફેરફાર

Psyllium Husk Benefits: શિયાળામાં પેટની તકલીફો વધી જતી હોય છે. આ તકલીફોથી છુટકારો મેળવવો હોય તો બસ એક વસ્તુ ખાવાનું શરુ કરી દો. આ વસ્તુ 7 દિવસ સુધી ખાશો એટલે તમને શરીરમાં સારા ફેરફાર થતા દેખાશે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વસ્તુ કઈ છે અને તેને કેવી રીતે ખાવી.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:22 AM IST

Psyllium Husk Benefits: સાયલિયમ હસ્ક એટલે કે ઈસબગુલ એવી જડીબુટી છે જેનો ઉપયોગ વર્ષોથી પાચન સંબંધિત સમસ્યા દુર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ઈસબગુલ તેના સ્વાસ્થ્ય લાભોના કારણે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ લોકો ઈસબગુલના બધા જ લાભ વિશે જાણતા નથી. ઈસબગુલનો ઉપયોગ મોટાભાગે કબજિયાત સહિતની પાચનની તકલીફો માટે જ લેવામાં આવે છે. પરંતુ હકિકતમાં આ સફેદ ભૂસી શરીરની ઘણી સમસ્યામાં ફાયદો કરી શકે છે. 

ઈસબગુલ એક છોડના બીજમાંથી મળે છે. જેનો ઉપયોગ વર્ષોથી પારંપરિક ઔષધિઓમાં કરવામાં આવે છે. તેનું સેવન કરવાથી આંતરડામાં જામેલી ગંદકી પણ સાફ થઈ જાય છે. જો તમે 7 દિવસ સુધી ઈસબગુલનું સેવન કરો છો તો પણ તમને શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે. આજે તમને ઈસબગુલના આવા જ ચમત્કારી લાભ વિશે જણાવીએ.

ઈસબગુલ ખાવાના ફાયદા

1. ઈસબગુલ ખાવાનો સૌથી પહેલા ફાયદો પાચનતંત્રને થાય છે. ઈસબગુલ કુદરતી રેચક તરીકે કામ કરે છે. તે પાણીને અવશોષિત કરી મળને નરમ બનાવે છે. જેના કારણે મળ ત્યાગ સરળ થઈ જાય છે. જાણીને નવાઈ લાગશે કે ઈસબગુલ ઝાડા થયા હોય ત્યારે લેવાથી પણ ફાયદો કરે છે. ઈસબગુલ આંતરડા સાફ કરવામાં અને હાનિકારક પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. 

2. ઈસબગુલમાં રહેલું ઘુલનશીલ ફાઈબર પિત્ત અમ્બો સાથે જોડાય છે જેને શરીર ઉત્સર્જિત કરે છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ સ્તર ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. ઈસબગુલ બેડ કોલેસ્ટ્રોલને ઓછું કરે છે. 

3. ફાઈબરથી ભરપુર ઈસબગુલ ખોરાકમાંથી શુગરના અવશોષણની પ્રક્રિયાને સ્લો કરે છે. એટલે બ્લડ શુગર સ્પાઈક થતું નથી. ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ઈસબગુલ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. તેનાથી બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. 

4. ઈસબગુલ વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે. તે પેટમાં જઈ ફુલી જાય છે જેના કારણે પેટ ભરેલું રહે છે. અને વારંવાર ખાવાથી તમે બચી જાવ છો અને વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. 

ઈસબગુલ કેવી રીતે ખાવું ?

ઈસબગુલને તમે રોજ પાણી સાથે લઈ શકો છો. ખાલી પેટ એક ગ્લાસ પાણીમાં 1 ચમચી ઈસબગુલ મિક્સ કરી લઈ શકો છો. ઈસબગુલને દૂધ સાથે પણ લઈ શકાય છે. જો તમે પાણી કે દૂધ સાથે ન લેવા માંગતા હોય તો ઈસબગુલ દહીંમાં મિક્સ કરીને પણ ખાઈ શકો છો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )

