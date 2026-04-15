Puffy Eyes: ફક્ત થાક કે ઉજાગરાના કારણે જ નહીં આ 5 ગંભીર બીમારીની શરુઆતમાં પણ આંખની આસપાસ રહે સોજો
Puffy Eyes Reason: આંખની નીચે સોજો દેખાવો નોર્મલ લાગે છે પરંતુ અમુક વખતે પફી આઈસ શરીરમાં વધતી ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. આજે તમને જણાવીએ એવી કઈ કઈ સમસ્યાઓ જેના કારણે આંખ નીચે સોજા દેખાય છે.
Puffy Eyes Reason: ઘણા લોકો સવારે જાગે એટલે આંખની નીચેનો ભાગ સોજેલો દેખાય છે. આંખની નીચે સોજો હોય તેને પફી આઈસ કહેવાય છે. મોટાભાગે તો પફી આઈસ નોર્મલ હોય છે. પરંતુ કેટલાક લોકો માટે તે ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે. 5 એવી ગંભીર બીમારીઓ છે જેનું લક્ષણ આંખની આસપાસ સોજો આવવો હોય છે. શરીરમાં કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન હોય અને સવારના સમયે જ આંખ નીચે સોજો રહેતો હોય તો તે નોર્મલ હોઈ શકે છે. પરંતુ શરીરમાં અન્ય સમસ્યાઓની સાથે આંખની આસપાસ સોજો રહેતો હોય તો તે ગંભીર બીમારીનું લક્ષણ પણ હોઈ શકે છે.
મોટાભાગે આંખની નીચે રહેતા સોજાને લોકો થાક કે વધારે પડતા ઉજાગરાના કારણે થતી સમસ્યા માને છે. આંખની નીચે સોજો ત્યારે આવી જાય છે જ્યારે સ્કીનના ટિશુમાં પાણી જમા થવા લાગે.. જો આ સમસ્યા વધી રહી હોય અથવા તો કાયમી હોય તો તેનું ચેકઅપ કરાવવું જરૂરી હોય છે. આંખની નીચે સોજો કયા કારણે હોઈ શકે છે તે પણ જાણી લો.
આંખ નીચે દેખાતા સોજાનું કારણ
થાઈરોઈડ
થાઈરોઈડ સંબંધિત સમસ્યા હોય ત્યારે આંખની નીચે સોજો દેખાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે હાઇપરથાઇરોડિઝમ હોય ત્યારે આંખની નીચેના સ્નાયુ સોજી જાય છે જેના કારણે આંખ સોજેલી અથવા તો બહાર નીકળેલી દેખાય છે.
કિડનીની બીમારી
જ્યારે કિડની ખરાબ થઈ રહી હોય અથવા તો બરાબર કામ ન કરતી હોય તો શરીરનું વધારાનું પ્રવાહી બહાર નીકળતું બંધ થઈ જાય છે અને આ પ્રવાહી શરીરમાં જમા થવા લાગે છે. જેમાં આંખની નીચેના ભાગમાં પણ પ્રવાહી એકત્ર થાય છે અને આંખ સોજીની દેખાય છે.
આંખનું ગંભીર સંક્રમણ
આંખના ગંભીર સંક્રમણનો ચેપ લાગે ત્યારે પણ આંખ સોજેલી દેખાય છે. આ સંક્રમણને મેડિકલ ભાષામાં પેરિઓર્બિટલ સેલ્યુલાઈટિસ કહેવામાં આવે છે. આ સંક્રમણ થાય ત્યારે આંખ સોજીલી દેખાય છે, આંખ લાલ થઈ જાય છે, આંખમાં દુખાવો થાય છે. આ સંક્રમણ ગંભીર નેત્ર રોગનું કારણ પણ બની શકે છે.
એલર્જી
આંખ સંબંધિત ગંભીર એલર્જી થઈ ગઈ હોય તો પણ આંખમાં સોજા આવી શકે છે. એલર્જીના કારણે આંખની નીચેનો ભાગ સોજેલો દેખાય છે આ સ્થિતિમાં પણ ડોક્ટરને દેખાડવું હિતાવહ છે.
આંખની નળીઓ બ્લોક થવી
આપણી આંખમાંથી આંસુ જે નળીઓના માધ્યમથી નીકળતા હોય તે નળીઓમાં બ્લોકેજ થઈ જાય તો પણ આંખની નીચે સોજા આવી જાય છે. આ સ્થિતિમાંથી આંખમાંથી આંસુ બહાર નીકળી શકતા નથી અને આ તરલ પદાર્થ આંખની નીચે સ્કિનમાં જમા થાય છે. જેના કારણે આંખ સોજેલી હોય તેવું દેખાય છે.
પફી આઈસ માટે ડોક્ટરને ક્યારે દેખાડવું ?
આંખની પફી નેસની સમસ્યા કાયમી હોય તો ડોક્ટરને દેખાડવું જરૂરી છે. આંખની નીચે સોજા ઉપરાંત જો આંખમાં દુખાવો થાય અથવા તો આંખ લાલ થઈ ગઈ હોય તો તુરંત જ ડોક્ટરને દેખાડવું. આંખમાં સોજો આવ્યા પછી ધૂંધળું દેખાય તો પણ તુરંત ડોક્ટરને દેખાડો. આંખમાં સોજાની સાથે તાવ આવવો, નબળાઈનો અનુભવ થવો જેવા લક્ષણો પણ જણાય તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
