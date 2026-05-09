/Headache: માથાના દુખાવાની દવા નહીં ખાવી પડે, આ વસ્તુથી 10 મિનિટમાં દુખાવાથી રાહત મળી જશે

Headache Home Remedies: માથાનો દુખાવો એવી સમસ્યા છે જે કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે. માથાનો દુખાવો થવાના કારણ અલગ અલગ હોય છે. જેમકે સ્ટ્રેસના કારણે માથામાં દુખાવો થાય, રાત્રે ઊંઘ બરાબર ન થઈ હોય તો માથું દુખે, ડિહાઇડ્રેશન હોય ત્યારે માથું દુખે અને ઘણી વખત ગેસ માથામાં ચઢે ત્યારે પણ માથામાં દુખાવો થવા લાગે છે.
માથું દુખતું હોય ત્યારે બેચેનીનો અનુભવ થાય છે અને કોઈપણ કામમાં ધ્યાન આપી શકાતું નથી. જેના કારણે ઘણા લોકો માથાના દુખાવાથી છુટકારો મેળવવા માટે દવા ખાઈ લેતા હોય છે. પરંતુ વારંવાર દવાઓ ખાવી શરીર માટે યોગ્ય નથી. દવા ન ખાવી તેનો મતલબ એવો નથી કે માથાના દુખાવાને સહન કરો. માથાનો દુખાવો મટાડવાના અન્ય રસ્તા પણ છે. આજે તમને દવા વિના માથાનો દુખાવો કેવી રીતે મટાડવો તે જણાવીએ. માથાનો દુખાવો મટાડવાના આ ઘરેલું ઉપાય એટલા અસરકારક છે કે તેનાથી 100 ટકા તમને ફાયદો થશે.
માથાનો દુખાવો મટાડવાના અસરકારક ઉપાય
ફુદીનાનું તેલ
જો ઘરમાં કોઈને વારંવાર માથામાં દુખાવાની સમસ્યા રહેતી હોય તો ઘરમાં ફુદીનાનું તેલ હંમેશા રાખવું. ફુદીનાનું તેલ માથાના દુખાવામાં ઉપયોગી સાબિત થશે.જ્યારે પણ માથું દુખવાની શરૂઆત થાય કે ફુદીનાનું તેલ માથામાં અને કાન પાછળ લગાડી લો. ફુદીનાના તેલની સુગંધ અને તેના ગુણ સ્ટ્રેસ રિલીઝ કરી દેશે અને થોડી જ મિનિટોમાં માથાના દુખાવાથી રાહત થવા લાગશે.
લવિંગનું તેલ
ફુદીનાના તેલની જેમ લવિંગનું તેલ પણ સરળતાથી મળી રહે તેવી વસ્તુ છે. લવિંગના તેલથી પણ માથાના દુખાવાથી રાહત મળે છે. લવિંગનું તેલ લગાડવાથી મસલ્સ રિલેક્સ થઈ જાય છે. જો ઘરમાં લવિંગનું તેલ ન હોય તો લવિંગને થોડા શેકી લો અને પછી રૂમાલમાં બાંધી શેકેલા લવિંગને સૂંઘો. લવિંગ સૂંઘતી વખતે ઊંડા શ્વાસ લેવા. 5 મિનિટમાં જ માથાના દુખાવાથી રાહત થઈ જશે.
આદુનું પાણી
માથામાં થતો દુખાવો મટાડવા માટે આદુ પણ ઉપયોગી છે. આદુમાં એન્ટી ઇન્ફ્લાયમેટ્રી ગુણ હોય છે. ઘણા લોકોને માથાના દુખાવાના કારણે ઉલટી જેવું મન થાય છે આવા લોકોએ આદુનું પાણી પીવું જોઈએ. તેના માટે એક ગ્લાસ પાણી ઉકાળો અને તેમાં આદુ ખમણીને ઉમેરી દો. પાણી અડધો ગ્લાસ રહે ત્યાં સુધી તેને ઉકાળો. ત્યાર પછી પાણીને ગાળીને પી જાવ. દિવસમાં બે વખત આદુનું પાણી પીવાથી રાહત થશે.
માથા પર ઠંડુ કપડું રાખો
ઘણી વખત ગરમીના કારણે પણ માથામાં દુખાવો વધી જાય છે. આવી તકલીફ હોય ત્યારે માથા પર ઠંડા પાણીથી અથવા તો ઠંડા કપડાથી શેક કરો. તેના માટે એક નેપકીનને ભીનો કરી તેમાંથી વધારાનું પાણી કાઢી તેને બે મિનિટ માટે ફ્રીઝરમાં મૂકી દો. ત્યાર પછી આ નેપકીનને માથા પર રાખો. તમે કપડામાં બરફ બાંધીને તેનો શેક પણ કરી શકો છો. પરંતુ નેપકીનનો ઉપયોગ કરશો તો વધારે ઝડપથી અસર થશે કારણ કે તેનાથી આખું માથું ઢંકકાશે.
ઉનાળામાં માથામાં દુખાવાની સમસ્યા વધી જતી હોય તો પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાનું રાખો. ઘણી વખત ડિહાઇડ્રેશનના કારણે પણ માથામાં દુખાવો થતો હોય છે ઉનાળામાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી પીવાય તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.
