Quitting Sugar: અચાનક ખાંડ ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે તો શરીરમાં કેવી અસર થાય ?
Quitting Sugar: ખાંડ છોડવામાં સમય લાગે છે પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિ કોઈપણ કારણસર અચાનક ખાંડ ખાવાનું છોડી દે તો તેનાથી શરીરમાં કેટલાક ફેરફાર શરુ થઈ જાય છે. આ સમસ્યાઓ કઈ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
Trending Photos
Quitting Sugar: ડાયાબિટીસ વધારે વજન જેવી સમસ્યાઓના કારણે લોકો ખાંડ ખાડવાનું છોડતા હોય છે. ખાંડ ખાવાનું છોડવું એટલે ફક્ત ચા કે દૂધમાં ઉમેરાતી ખાંડ છોડવી એવું નહીં પરંતુ મીઠાઈ, મીઠા પીણા, ખાદ્ય પદાર્થો જેમકે કેક જેવી વસ્તુઓ પણ છોડવાની હોય છે. જોકે ખાંડ છોડવાની હોય તો કોઈપણ વ્યક્તિને સમય લાગે છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ સલાહ કરે છે કે ખાંડ ધીરે ધીરે છોડવી જોઈએ. પરંતુ જો તમે અચાનક જ ખાંડ ખાવાનું છોડી દેશો તો તેનાથી શરીર પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું છોડો છો તો શરીરમાં કેવા ફેરફાર થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
જો તમે પણ ખાંડ છોડવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ નિર્ણય લેતા પહેલા નીચે દર્શાવેલી વાતોને ધ્યાનમાં રાખો. જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું બંધ કરશો તો તમને નીચે દર્શાવ્યા અનુસારની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું છોડો છો ત્યારે ડોપામાઈન, સેરેટોનીન જેવા હોર્મોનનું સ્તર ઘટી જાય છે. જેના કારમે મૂડ સ્વિંગ, ચીડીયાપણું આવી શકે છે. જો તમે ખાંડ છોડવા માંગતા હોય અને આ સમસ્યાને દૂર કરવા માંગતા હોય તો એવા ખાદ્ય પદાર્થનું સેવન કરો જે આ હોર્મોનને સંતુલિત કરે અને સાથે જ માઈન્ડફુલનેસનો અભ્યાસ કરો.
ઊંઘની સમસ્યા
જ્યારે તમે ખાંડ લેવાનું છોડો છો ત્યારે શરૂઆતમાં ઊંઘની સમસ્યા થઈ શકે છે. કારણ કે ખાંડ છોડવાથી કોર્ટિસોલનું સ્તર પ્રભાવિત થાય છે. તેથી તમારી ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચી શકે છે. આ સ્થિતિને કંટ્રોલ કરવા માટે સુતા પહેલા સ્ક્રીનથી દૂર રહો અને રોજ એક સમયે સુવાની આદત પાડો
પેટ સંબંધિત સમસ્યા
જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું છોડો છો તો શરૂઆતના સમયમાં પેટ સંબંધિત સમસ્યાઓ જેમકે પેટમાં બ્લોટીંગ, અપચો જેવી તકલીફનો અનુભવ થઈ શકે છે. કારણકે ખાંડ છોડવાના કારણે આંતરડામાં ફેરફાર થાય છે. જેના કારણે થોડા સમય માટે પેટની સમસ્યાઓ રહી શકે છે.
ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ વધી જવી
જ્યારે તમે ડાયટમાંથી ખાંડને દૂર કરો છો તો અચાનક જ વધારે પડતું મીઠું ખાવાની ઈચ્છા થવા લાગે છે. ખાસ કરીને જમ્યા પછી મીઠી વસ્તુ ખાવાની તીવ્ર ઈચ્છા થાય છે. તેથી જ અચાનકથી ખાંડ ખાવાનું છોડવું નહીં. ધીરે ધીરે ખાંડ ઓછી કરવી અને ખાંડને બદલે અન્ય મીઠી વસ્તુનું સેવન કરવું જેથી ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ કંટ્રોલ થઈ શકે.
થાકનો અનુભવ
ખાંડ ખાવાનું છોડી દેવાથી શરીરમાં ઊર્જાની ખામીનો અનુભવ થઈ શકે છે. ખાંડ શરીરને તુરંત ઉર્જા આપે છે. ખાંડથી ઉર્જાનું સ્તર વધે છે . જ્યારે તમે ખાંડ લેવાનું બંધ કરો છો તો શરીરમાં થાક અને સુસ્તિનો અનુભવ થશે. આ સમસ્યાથી બચવા માટે પ્રોટીન અને ફાઇબરવાળી વસ્તુઓનું સેવન વધારે કરો તેનાથી શરીરમાં ઉર્જાનો સંચાર થશે.
માથાનો દુખાવો
માથું દુખવાના ઘણા કારણો હોઈ શકે છે પરંતુ તેમાંથી એક ખાંડનો અભાવ પણ હોય છે. ખાંડ છોડવાથી ડોપામાઈનનું સ્તર ઘટી જાય છે જેના કારણે માથું દુ:ખી શકે છે. આ સ્થિતિથી બચવા માટે હાઇડ્રેટ રહેવું અને સારી ઊંઘ કરવી.
વજનમાં ફેરફાર
જ્યારે તમે ખાંડ ખાવાનું છોડો છો તો વજનમાં વધારો અને ઘટાડો બંને વસ્તુઓનો અનુભવ થઈ શકે છે. વધારે પડતી ખાંડ સ્થૂળતાનું કારણ હોય છે જેમ જેમ તમે ખાંડ ઓછી કરો છો તેમ તમારા વજનમાં ઘટાડો થવા લાગે છે પરંતુ તેની સામે તમારે આહારમાં ફાઇબર યુક્ત વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે