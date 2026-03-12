Rabies Virus: હડકવા થયા પછી ખરેખર માણસ પણ કુતરાની જેમ ભસે અને બચકા ભરવા લાગે ? જાણો હકીકત
Rabies Virus Symptoms: કુતરા, બિલાડી, વાંદરા જેવા પ્રાણીના કરડવાથી થતા હડકવાના રોગ વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે કે હડકવા થાય તો માણસનું વર્તન પણ કુતરા જેવું થઈ જાય એટલે કે માણસ પણ ભસે, બચકા ભરે, ચાર પગે દોડે વગેરે.. આ વાત સાચી છે કે નહીં ચાલો જાણીએ.
- હડકવા થયા પછી માણસ કુતરા જેવું વર્તન ખરેખર કરે ?
- રેબિસમાં શરૂઆતથી લક્ષણ કેવા હોય ?
- કુતરું કરડે પછી તુરંત શું કરવાથી હડકવા ન થાય ?
Rabies Virus Symptoms: હડકવા ખતરનાક અને જીવલેણ બીમારી છે. હડકવાને લઈને એવી વાત પણ સતત ચર્ચામાં રહે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિને હડકવા થાય તો તેનું વર્તન પણ કુતરા જેવું થઈ જાય છે એટલે કે વ્યક્તિ પણ ભસે, બચકા ભરે છે અને ચાર પગે દોડવા લાગે છે. આ વાત હકીકત છે કે મોટી ગેરસમજ ચાલો જાણીએ.
રેબિસથી સંક્રમિત કુતરા, બિલાડી, વાંદરા જેવા પ્રાણીના કરડવાથી કે તેના નખ વાગવાથી માણસને હડકવા થઈ શકે છે. પ્રાણીના કરડવાથી કે તેના નખ વાગવાથી શરીર પર જે ઈજા થાય છે તેના માધ્યમથી રેબિસ વાઇરસ માણસના શરીરમાં પ્રવેશી જાય છે. હડકવા માણસને થઈ જાય તો તે 99% કેસમાં જીવલેણ સાબિત થાય છે. એટલા માટે જ કોઈપણ પ્રાણી કરડે તો તુરંત જ વેક્સિન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે કા રણ કે રેબિસની બાબતમાં બેદરકારી જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
હડકવા પછી માણસનું વર્તન
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર હડકવા થયા પછી વ્યક્તિ કૂતરાની જેમ વર્તન કરવા લાગે તે વાત સાવ ખોટી છે. એક્સપર્ટ ના જણાવ્યા અનુસાર હડકવા થયા પછી વ્યક્તિના મગજ પર અસર થઈ જાય છે જેના કારણે તેના વર્તનમાં ફેરફાર થાય છે. રેબિસના વાયરસ શરીરની નસોના માધ્યમથી મગજ સુધી પહોંચે છે અને મગજમાં રેબિસના કારણે સોજો આવી જાય છે. આવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિ વિચિત્ર હરકતો કરે છે. મોટાભાગના હડકવાના પેશન્ટને ગભરામણ થાય છે બેચેની થતી હોય છે અને સતત બીક લાગતી હોય તેવું વર્તન જોવા મળે છે. મોટાભાગે હડકવા કુતરાના કરડવાથી થયો હોય છે તેથી લોકોને દર્દીનું વિચિત્ર કુતરા સંબંધિત હોવાનું લાગે છે.
માણસના શરીરમાં રેબિસ કેવી રીતે ફેલાય ?
રેબિસથી સંક્રમિત પ્રાણીના કરડવાથી, તેના નખ વાગવાથી કે તેને લાળના માધ્યમથી હડકવાના વાયરસ ફેલાય છે. હડકવા માણસથી માણસ સુધી ફેલાતો નથી. દર્દીની પાસે બેસવાથી કે તેને અડવાથી રેબિસ ફેલાતો નથી.
રેબિસમાં શરૂઆતથી લક્ષણ કેવા હોય ?
હડકવાના શરૂઆતી લક્ષણોની વાત કરીએ તો રેબિસના લક્ષણ તુરંત દેખાતા નથી. સંક્રમિત પ્રાણીના કરડવાથી કે તેના નખ વાગ્યાના સાતથી દસ દિવસમાં લક્ષણો દેખાવાની શરૂઆત થઈ શકે છે. ઘણા લોકોમાં બે કે ત્રણ મહિના પછી પણ હડકવાના લક્ષણ દેખાતા હોય છે. હડકવાના શરૂઆતથી લક્ષણ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર ન હોય છે.
- વ્યક્તિને તાવ આવે અને માથું દુખે છે.
- શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ થાય અને ઉલટી થાય.
- જે જગ્યાએ પ્રાણી કરડ્યું હોય તે જગ્યાએ બળતરા થવા લાગે અથવા તો ઝણઝણાટીનો અનુભવ થાય.
- હડકવા જ્યારે મગજ સુધી પહોંચી જાય છે ત્યારે ગંભીર લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોમાં વ્યક્તિને પાણીથી ડર લાગવા લાગે છે. વ્યક્તિને સતત ગભરામણ થાય છે.
- હડકવાના ગંભીર લક્ષણમાં વ્યક્તિને હવાથી પણ ડર લાગે છે. થોડી હવા ચાલે તોપણ વ્યક્તિને બેચેની અને ઝટકાનો અનુભવ થવા લાગે છે.
- રેબિસ જ્યારે ગંભીર સ્ટેજમાં હોય ત્યારે વ્યક્તિનું વર્તન આક્રમક થઈ જાય છે અને એવી વસ્તુઓ દેખાય છે જે હકીકતમાં હોતી પણ નથી.
કુતરુ કરડે પછી તુરંત શું કરવું ?
રેબિસ ન થાય તે માટે જરૂરી છે કે કૂતરું કરડ્યા પછી તુરંત જ ડોક્ટર પાસે જઈને વેક્સિન લઈ લેવી. કુતરું કરડ્યું હોય તે જગ્યા ને 10 થી 15 મિનિટ સુધી વહેતા પાણીની નીચે સાફ કરો અને પછી તેના પર એન્ટિ સેપ્ટિક લગાવી લો. ત્યાર પછી તુરંત નજીકની હોસ્પિટલમાં જઈને એઆરવી એટલે કે એન્ટી રેબીસ વેક્સિન લઈ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
