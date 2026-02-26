Prev
3 દિવસમાં High Blood Sugar ને ધરાશાયી કરી દેશે આ રેગિસ્તાની ફળ! વૈદ્યે જણાવ્યો100% દેશી ઇલાજ!

ayurvedic remedy to reduce high blood sugar: ડાયાબિટીસના દર્દી હંમેશા પોતાના બ્લડ સુગર લેવલને લઈને પરેશાન રહે છે, તેવામાં જો તમે પણ ડાયાબિટીસથી પીડિત છો તો એક રેગિસ્તાની ફળ તમારી મદદ કરી શકે છે. જેના વિશે રાજસ્થાની વૈદ્ય ઉપેન્દ્ર બહાદુરે માહિતી આપી છે.
 

  • રેગિસ્તાની ફળથી કંટ્રોલ થશે હાઈ બ્લડ સુગર લેવલ
  • રાજસ્થાની વૈદ્ય ઉપેન્દ્ર બહાદુરે જણાવ્યો ડાયાબિટીસનો દેશી ઇલાજ
  • આ પાઉડરનું સેવન કરી બ્લડ સુગરમાં મળશે રાહત

Health News: ભારતમાં ડાયાબિટીસની બીમારી એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. દેશમાં તેના કેસ એટલા ઝડપથી વધી રહ્યાં છે કે ભારતને ડાયાબિટીસની રાજધાની કહેવામાં આવે છે. દેશમાં 10 કરોડથી વધુ લોકો આ બીમારીથી પીડિત છે અને 13 કરોડ પ્રી-ડાયાબિટીક છે.

દેશી નુસ્ખાથી મળશે મદદ
એટલું જ નહીં આ બીમારી હવે ઝડપથી યુવાઓને પોતાના ઝપેટમાં લઈ રહી છે. તેવામાં બ્લડ સુગરને કાબુમાં રાખવા માટે આપણે દવાઓ પર નિર્ભર રહીએ છીએ, પરંતુ ઘણીવાર બ્લડ સુગર લેવલ તેનાથી કાબુમાં આવતું નથી. તેવામાં જો તમે હાઈ બ્લડ સુગરની સમસ્યાથી પરેશાન છો તો રાજસ્થાનના પ્રસિદ્ધ વૈદ્ય ઉપેન્દ્ર બહાદુરે એક એવો દેશી ઉપાય જણાવ્યો છે જે રેગિસ્તાની ફળ પર આધારિત છે. તેમનો દાવો છે કે આ નુસ્ખો માત્ર ત્રણ દિવસમાં બ્લડ સુગર લેવલને કંટ્રોલ કરી શકે છે.

આ વસ્તુની પડશે જરૂર
આ દેશી નુસ્ખા માટે તમારે કોડ તુમ્બા (રેગિસ્તાની ફળ, જેને ઇંદ્રાયણ ફળ પણ કહેવાય છે) તાજા ફળ, સૂંઠ- 100 ગ્રામ, એબસિન્થે (સ્વર્ટિયા ચિરાતા, એક કડવી વનસ્પતિ) 100 ગ્રામની જરૂર પડશે.

કઈ રીતે બનાવશો આ પાઉડર?
સૌથી પહેલા તાજા કોડ તુમ્બા ફળને નાના-નાના ટુકડામાં કાપી લો. આ ટુકડાને તડકામાં સૂકવી દો. સૂકાયેલા ટુકડાનો પીસી બારિક પાઉડર બનાવો. તેમાં 100 ગ્રામ સૂંઠ અને 100 ગ્રામ એબસિન્થે મિક્સ કરી પીસી લો. તૈયાર મિશ્રણને ડબ્બામાં ભરી લો.

કઈ રીતે સેવન કરવું
તેનું સેવન ખૂબ સરળ છે. તે માટે દરરોજ સવારે ખાલી પેટ અડધી ચમચી પાઉડરને હુંફાળા પાણી સાથે લો. ત્યારબાદ ઓછામાં ઓછી એક કલાક સુધી કંઈ ખાવ નહીં. નિયમિત રૂપથી તેનું સેવન કરવાથી ફાયદો મળશે.

સેવન પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો
વૈદ્ય ઉપેન્દ્ર કહે છે કે તેનું સેવનથી માત્ર ત્રણ દિવસમાં બ્લડ સુગર ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે. પરંતુ ડોક્ટર દ્વારા આપવામાં આવેલી ઇંસુલિન કે દવાઓ અચાનક બંધ ન કરો, બાકી સુગર વધી શકે છે. આ સાથે સેવન પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.

ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારીના આધારે આ સમાચાર લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ જરૂર લો.
 

