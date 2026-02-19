Khajur Khane Ke Fayde: રોઝા તોડવા માટે સૌથી પહેલા ખજૂર શા માટ ખવાય છે ? કારણ છે હેલ્થ સાથે જોડાયેલું, જાણી લો તમે પણ
Khali Pet Khajur Khane Ke Fayde: ભારતમાં રમઝાન મહિનો શરુ થઈ ગયો છે. રમઝાન મહિનામાં રોઝા રાખવામાં આવે છે અને જ્યારે રોઝા તોડવાના હોય છે ત્યારે સૌથી પહેલા ખજૂર ખાવામાં આવે છે. ખજૂર ખાઈને રોઝા તોડવા પાછળનું કારણ શું છે ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Khali Pet Khajur Khane Ke Fayde: ભારતમાં 18 ફેબ્રુઆરી 2026 થી રમઝાન મહિનો શરુ થયો છે. મુસ્લિમ સમુદાય માટે આ મહિનો ખાસ હોય છે. રમઝાન મહિનામાં રોઝા રાખવાનું ખાસ મહત્વ હોય છે. રમઝાન દરમિયાન વહેલી સવારે સહેરી કરવામાં આવે છે અને પછી આખો દિવસ ઉપવાસ હોય છે ત્યારબાદ સાંજે રોઝા ખોલવામાં આવે છે. રોઝા ખોલવાની પણ ખાસ રીત હોય છે. રોઝા ખોલવા માટે સૌથી પહેલા ખજૂર ખાવામાં આવે છે. આખા દિવસના ઉપવાસ પછી ખજૂર ખાઈને ઉપવાસ તોડવા પાછળ હેલ્થ સંબંધિત કારણ રહેલું છે. ચાલો જાણીએ આ કારણ વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
રોઝા કરવાનું કારણ
રોઝા કરવા એટલે સવારથી સાંજ ભુખ્યા રહેવું તેવું માનવામાં આવે છે પરંતુ રોઝા કરવા પાછળ સંયમ અને આત્મ નિયંત્રણની શક્તિ વધારવાનો હેતુ હોય છે. જ્યારે વ્યક્તિ ભોજન અને પાણી પોતાની મરજીથી લેવાનું બંધ કરે છે ત્યારે તેની અંદર આત્મવિશ્વાસ અને સેલ્ફ કંટ્રોલ વધે છે. રોઝા કરવાની પરંપરા મેન્ટલ ડિસીપ્લીન વધારે છે. આ સિવાય રમઝાન સમયે વાતાવરણમાં ફેરફાર થવાની શરુઆત થાય છે. આ સમયે રોઝા કરવાથી હેલ્થને પણ ફાયદો થાય છે. રમઝાનના રોઝા દરમિયાન સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી રોઝા હોય છે અને પછી ખજૂર ખાઈને રોઝા તોડવામાં આવે છે.
રોઝા પછી ખજૂર ખાવો શા માટે જરૂરી ?
1. ખજૂર હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રોઝા દરમિયાન આખો દિવસ ખોરાક અને પાણી શરીરને મળતું નથી. તેવામાં શરીરને તુરંત એનર્જીની જરૂર હોય છે. આ એનર્જી ખજૂર ખાવાથી મળે છે. ખજૂરમાં નેચરલ શુગર સાથે ફાઈબર સહિતના પોષકતત્વો હોય છે જે શરીરને તુરંત શક્તિ આપે છે.
2. રોઝા દરમિયાન આખો દિવસ પેટ ખાલી હોય છે તેવામાં સૌથી પહેલા મસાલેદાર વસ્તુ ખાવાથી પાચન ખરાબ થઈ શકે છે તેથી પહેલા ખજૂર ખાવામાં આવે છે. ખજૂરમાં રહેલું ફાઈબર પાચન તંત્રને મજબૂત કરે છે.
3. ખજૂર ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ પણ થાય છે. રોઝા દરમિયાન પાણી પણ પીવાતું નથી તેવામાં સૌથી પહેલા ખજૂર ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થઈ જાય છે.
રોઝા પછી ખજૂર ખાવાનું ધાર્મિક મહત્વ
રમઝાન મહિનામાં રોઝા રાખવાનું કારણ ફક્ત ઉપવાસ નથી હોતો. રોઝા રાખવાનું મુખ્ય કારણ મન અને ઈચ્છા પર નિયંત્રણ રાખવાનું શીખવા માટેનું છે. આ સમય દરમિયાન આત્મચિંતન કરી ઈશ્વરની ઈબાદત કરવામાં આવે છે. રોઝા ખોલવા માટે ખજૂર ખાવા પાછળ ધાર્મિક કારણ પણ છે. ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર રોઝા તોડવા માટે ખજૂર ખાવો પૈગંબર દ્વારા જણાવેલી પરંપરા છે. હઝરત મહમ્મદને ખજૂર પ્રિય હતા અને તેઓ રોઝા તોડવા માટે પહેલા ખજૂર ખાતા. તેથી આ પરંપરા છે. આ સિવાય ધાર્મિક માન્યતા એવી પણ છે ઈફ્તારની શરુઆત ખજૂરથી કરવી શુભ અને પુણ્યકારી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે