/Spinal Muscular Atrophy: બાળકોને થતી આ બીમારીની સારવાર સૌથી મોંઘી, બાળકને આપવા પડે કરોડોની કીંમતના ઈંજેકશન

Spinal Muscular Atrophy Disease Treatment: બાળકોની એક બીમારી એવી છે જેની સારવારમાં ઉપયોગમાં આવતા એક ઈંજેકશનનો ખર્ચ 16 થી 18 કરોડ રુપિયા હોય શકે છે. જી હાં બાળકને જો આ સમસ્યા હોય તો તેને સ્વસ્થ કરવા માટે દુનિયાની સૌથી મોંઘી દવા આપવી પડે છે.
Spinal Muscular Atrophy Disease Treatment: કોઈ બીમારીમાં જો સારવાર લાંબી ચાલે તો તેનો ખર્ચ હજારો કે લાખોમાં થતો હોય છે. પરંતુ શું તમને એવી બીમારી વિશે ખબર છે જેની સારવારમાં દુનિયાના સૌથી મોંઘા ઈંજેકશન પેશન્ટ આપવા પડે છે ? જો તમને ખબર ન હોય તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ આ સમસ્યા અને તેની સૌથી મોંઘી સારવાર વિશે બધું જ.
જે બીમારીની અહીં વાત થઈ રહી છે તે બીમારી છે સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફી. આ બીમારી બાળકને જન્મજાત હોય શકે છે. જો કોઈ બાળકને આ સમસ્યા જન્મથી હોય તો તેની સારવારમાં દુનિયાના સૌથી મોંઘા ઈંજેકશનમાંથી એક ઈંજેકશનનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ ઈંજેકશનના એક ડોઝની કીંમત 16 થી 18 કરોડ રુપિયા હોય શકે છે. 16 થી 18 કરોડમાં ફક્ત એક નાનું ઈંજેકશન આવે છે.
સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફીનું ઈંજેકશન Zolgensma
સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફી સ્નાયૂને નબળા કરી નાખતી દુર્લભ આનુવાંશિક બીમારી છે. જેની સારવાર માટે બાળકને જોલગેંસમા નામનું ઈંજેકશન આપવું પડે છે. 2 વર્ષથી નાની વયના બાળકને આ જીન થેરાપી ઈંજેકશન આપવામાં આવે છે જે બાળકના શરીરના ખરાબ જીનને બદલવાનું કામ કરે છે. ભારતમાં આ ઈંજેકશનની કીંમત 16 થી 18 કરોડ રુપિયા હોય શકે છે.
સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફીના લક્ષણો
સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફી એક આનુવાંશિક રોગ છે જેમાં બાળકની મગદના નર્વ સેલ્સ અને કરોડરજ્જુના હાંડકાને નુકસાન થાય છે. બાળકના સ્નાયૂ નબળા પડી જાય છે અને બાળકને રોજના કામ કરવામાં પણ બીજાની મદદ લેવી પડે છે. આ રોગમાં બાળકના જીવ પર પણ જોખમ રહે છે. આ રોગમાં બાળકને શ્વાસ લેવામાં અને ભોજન ગળવામાં પણ સમસ્યા થવા લાગે છે.
16 કરોડનું Zolgensma ઈંજેકશન કેવી રીતે કામ કરે ?
સ્માઈનલ મસ્કુલર એટ્રોફીની સારવારમાં જીન થેરાપીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમાં બાળકને જોલગેંસમા નામનું ઈંજેકશન આપવામાં આવે છે. જોલગેંસમા બાળકના શરીરના મોટર ન્યૂરોન ફંકશનને ઠીક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ થેરાપી બાળકમાં સ્નાયૂની શક્તિ વધારે છે અને તેના કાર્યમાં સુધારો કરે છે.
