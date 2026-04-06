Mango Benefits: કાચી કેરી કે પાકી કેરી, સ્વાસ્થ્ય માટે કઈ છે વધુ ફાયદાકારક ? જાણો ફર્ક અને ફાયદા

ગુજરાતી ન્યૂઝHealthMango Benefits: કાચી કેરી કે પાકી કેરી, સ્વાસ્થ્ય માટે કઈ છે વધુ ફાયદાકારક ? જાણો ફર્ક અને ફાયદા

Mango Benefits: ઉનાળો આવતાની સાથે જ ફળોનો રાજા કેરી બજારમાં આવી જાય છે. પહેલા કાચી કેરી આવે છે, ત્યારબાદ પાકેલી કેરી આવે છે, જેની લોકો આતુરતાથી રાહ જુએ છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે કઈ કેરી આરોગ્યની દ્રષ્ટ્રીએ સારી છે, પાકેલી કે કાચી? ચાલો આપણે બંનેના ફાયદાઓ વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:02 PM IST
Mango Benefits: ઉનાળાના આગમન સાથે, ફળોનો રાજા, કેરી બજારમાં છલકાઈ જાય છે. શરૂઆતમાં, કાચી કેરી મળે છે, ત્યારબાદ પાકી કેરી આવે છે, બંનેની ખૂબ માંગ હોય છે. કાચી કેરીનો ઉપયોગ પન્ના, ગલકા, અથાણું અને ચટણી બનાવવા માટે થાય છે, જ્યારે પાકી કેરીનો સ્વાદ માણવામાં આવે છે અથવા રસ તરીકે ખાવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકો પાકી કેરીનો આનંદ માણે છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે સ્વાસ્થ્ય માટે કઈ કેરી વધુ ફાયદાકારક છે?

કાચી અને પાકી બંને કેરી પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, પરંતુ તમારા સ્વાસ્થ્ય અને જરૂરિયાતો માટે કઈ વધુ સારી છે, અને કયા પ્રકારની કેરી તમારા માટે વધુ ફાયદાકારક છે. આ લેખ આને વિગતવાર સમજાવશે જેથી તમે સરળતાથી નક્કી કરી શકો કે તમારે કાચી કે પાકી કેરી ખાવી જોઈએ.

કઈ કેરી વધારે ફાયદાકારક: કાચી કે પાકી કેરી?

  • કાચી કેરીમાં શું જોવા મળે છે?

કાચી કે લીલી કેરી શરૂઆતથી જ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. કાચી કેરીમાં વિટામિન સી અને ઇ હોય છે, જે રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. તે ક્વેર્સેટિન, આઇસોક્વેર્સિટિન, સાઇટ્રિક એસિડ અને મેલિક એસિડ જેવા એન્ટીઑકિસડન્ટોથી ભરપૂર હોય છે.

  • ખાવાના ફાયદા

રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે

કાચા કેરીમાં વિટામિન સી ખૂબ વધારે હોય છે. એવું કહેવાય છે કે એક કાચી કેરીમાં ત્રણ સફરજન અને એક મોટા નારંગી જેટલું વિટામિન સી હોય છે. કાચી કેરી ખાવાથી તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધશે. તમે મોસમી એલર્જી, શરદી, ખાંસી અને ચેપથી સુરક્ષિત રહેશો. વિટામિન સી ત્વચા માટે પણ સારું છે અને કોલેજન વધારે છે.

પાચનમાં સુધારો

કાચા કેરી તમારા પેટ માટે પણ ફાયદાકારક છે. કાચી કેરીમાં એમીલેઝ જેવા ઉત્સેચકો હોય છે, જે પેટને ઠંડુ કરે છે અને પાચનમાં સુધારો કરે છે. ઉનાળાની ઋતુમાં કાચી કેરીનો રસ પીવાથી હીટ સ્ટ્રોકનું જોખમ પણ ઓછું થાય છે.

વજન ઘટાડવામાં મદદ

કાચા કેરીમાં જીરો શુગર હોય છે, જે તમને વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જે લોકો કેરીનો રસ પીવે છે તેઓ તેને વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ માને છે. તેમાં કેલરી ઓછી હોય છે અને ફાઇબર વધારે હોય છે.

  • પાકેલી કેરીમાં કયા તત્વો હોય છે?

જો આપણે પાકી કેરી વિશે વાત કરીએ, તો તેમાં ફ્રુક્ટોઝ, ગ્લુકોઝ, વિટામિન એ અને સી, પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા જરૂરી તત્વો હોય છે. પાકી કેરી શરીરને ઉર્જા પૂરી પાડે છે અને પેટ પણ ભરે છે. તેને ખાવાથી પણ ઘણા ફાયદા થાય છે. 

આંખના સ્વાસ્થ્ય

પાકેલા કેરીમાં વિટામિન A ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે આંખો માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. વિટામિન A દ્રષ્ટિ સુધારે છે, તેથી નબળી દૃષ્ટિ ધરાવતા લોકોએ પાકેલા કેરી ખાવા જોઈએ.

કુદરતી ખાંડનો સ્ત્રોત

જો તમને ખાંડની વધુ પડતી લાલસા હોય, તો કેરી ખાઓ. કેરીમાં રહેલી કુદરતી ખાંડ ઝડપથી પચી જાય છે અને ઉર્જા પૂરી પાડે છે. આ ખાંડની લાલસાને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અને તે હાનિકારક નથી. જો કે, ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકોએ વધુ પડતી પાકેલી કેરી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

હૃદય માટે સ્વસ્થ

પાકેલા કેરી હૃદયના સ્વાસ્થ્યને જાળવી રાખે છે. કેરીમાં હાજર પોટેશિયમ બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરે છે અને પરિભ્રમણને સુધારે છે. તે વજન વધારવામાં પણ મદદ કરે છે. વજન વધારવા માંગતા લોકોએ પાકેલા કેરી ખાવા જોઈએ.

કયું વધુ ફાયદાકારક છે?

ખરેખર, પાકેલી કેરી અને કાચી કેરી બંને કેરી સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે. કાચી કેરી તમને ગરમી અને હીટ સ્ટ્રોકથી બચાવશે અને ડિહાઇડ્રેશનને ફરી ભરશે. જો કે, જો તમે એસિડિટી, ઉલટી, કબજિયાત અથવા ગેસથી પીડાતા હોવ, તો કાચા કેરીને કાળા મીઠા સાથે ખાઓ. જો તમે પન્ના પીતા હો, તો તેમાં કાળું મીઠું પણ ઉમેરો. આ પેટની સમસ્યાઓ અટકાવશે.

પાકેલી કેરી ખાવાથી તાત્કાલિક ઉર્જા મળશે અને ઉનાળા દરમિયાન તમારી ત્વચા સ્વસ્થ રહેશે. જોકે, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ દ્વારા પાકેલી કેરી ખાવાની શક્યતા ઓછી હોય છે, અને તેને વધુ પડતું ખાવાથી પેટ ખરાબ થઈ શકે છે. તેથી, પાકેલી કેરી ખાઓ પણ સંયમિત માત્રામાં.

  • ખાતા પહેલા તેને પાણીમાં પલાળી રાખો

વડીલો હંમેશા ખાતા પહેલા કેરીમાંથી ગરમી દૂર કરવાનું કહે છે. કાચી હોય કે પાકી, બંને કેરીઓમાં ગરમી હોય છે. ખાતા પહેલા તેને ઠંડા પાણીમાં થોડીવાર પલાળી રાખો. આનાથી કેરીમાંથી ગરમી દૂર થશે અને તે ખાવા યોગ્ય બનશે. તેને ઠંડા કર્યા વિના ખાવાથી પેટ ખરાબ થઈ શકે છે અથવા ખીલ અને ફોલ્લીઓ જેવી ત્વચાની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

