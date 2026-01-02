Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Health Tips: લાલ કે સફેદ, હેલ્થ માટે કયા શક્કરિયા ખાવા ફાયદાકારક

Health Tips: શક્કરિયા લાલ હોય કે સફેદ બંને હેલ્થને ફાયદો કરે જ છે પરંતુ જેમ તેનો રંગ અલગ હોય છે તેમ તેના ગુણમાં થોડા ફેરફાર હોય છે. તો ચાલો જાણીએ કયા શક્કરિયા કોને વધારે લાભ કરે ?
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:47 AM IST

Health Tips: શક્કરિયા શિયાળામાં ખવાતું કંદ છે. શક્કરિયા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. શિયાળામાં માર્કેટમાં બે પ્રકારના શક્કરિયા જોવા મળે છે. એક લાલ અથવા નારંગી અને બીજા સફેદ. બંને પ્રકારના શક્કરિયા હેલ્થ માટે સારા જ હોય છે પરંતુ તેના રંગના આધાર પર તેના પોષક તત્વોમાં થોડું અંતર હોય છે. લોકોના મનમાં આ પ્રશ્ન પણ હોય છે કે લાલ શક્કરિયા વધારે સારા કે પછી સફેદ શક્કરિયા ? તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ લાલ અને સફેદ શક્કરિયામાંથી કયા શક્કરિયા ખાવા વધારે ફાયદાકારક. 

લાલ અથવા નારંગી શક્કરિયા

માર્કેટમાં સૌથી વધારે લાલ અથવા તો નારંગી રંગના શક્કરિયા મળતા હોય છે. આ શક્કરિયાની અંદરનો ગર લાઈટ ઓરેન્જ અથવા તો ડાર્ક રેડ હોય છે. આ શક્કરિયા વિટામીન એ નો ખજાનો ગણાય છે, તેમાં બીટા કેરોટીન સૌથી વધુ હોય છે. આ પોષક તત્વ શરીરમાં જઈને વિટામિન એ માં બદલી જાય છે. તેનાથી આંખની રોશની અને ઇમ્યુનિટી સુધરે છે. ડાર્ક રંગના શક્કરિયા એન્ટિઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે. આ શક્કરિયા ખાવાથી કેન્સર જેવી બીમારી સામે લડવામાં પણ મદદ મળી શકે છે. આ શક્કરિયા સફેદ શક્કરિયાની સરખામણીમાં વધારે મીઠા હોય છે અને તે કુક થાય પછી વધારે સોફ્ટ થઈ જાય છે. 

સફેદ શક્કરિયા

સફેદ શક્કરિયા ની ઉપરની છાલ ભૂરા રંગની અથવા તો સફેદ હોય છે. તે અંદરથી એકદમ સફેદ ગરવાળા હોય છે. સફેદ શક્કરિયાનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ લાલ શક્કરિયાની સરખામણીમાં ઓછો હોય છે એટલે કે આ શક્કરિયા ખાવાથી બ્લડ સુગર એટલું ઝડપથી નથી હોતું જેટલું લાલ ખાવાથી વધે છે. જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમના માટે સફેદ શક્કરિયા સારો વિકલ્પ છે. સફેદ શક્કરિયામાં રેઝીસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચની માત્રા વધારે હોય છે જે પેટમાં ગુડ બેક્ટેરિયા માટે ભોજનનું કામ કરે છે અને પાચન સુધારે છે. સફેદ શક્કરિયામાં લાલ સક્રિય કરતા વધારે પોટેશિયમ હોય છે જે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. 

લાલ અને સફેદ શક્કરિયામાંથી કયા શક્કરિયા ખાવા તે આ ફાયદા જાણીને તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો. પરંતુ જો વાત બાળકોને આપવાની હોય તો તેમના માટે લાલ અથવા નારંગી શક્કરિયા સારો વિકલ્પ રહે છે. કારણકે તેમાં વિટામીન એ હોય છે જે બાળકોના વિકાસ માટે જરૂરી હોય છે. જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમણે સફેદ શક્કરિયા ખાવા જોઈએ. આ સિવાય વજન ઘટાડવા માટે પણ સફેદ શક્કરિયા ખાવા સારા રહે છે તેમાં સ્ટાર્ચ હોય છે જે પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે અને ગુડ બેક્ટેરિયા વધારે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

