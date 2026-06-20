Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા લસણ, અળસી ખાવ છો તો પણ ફાયદો નથી ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા લસણ, અળસી ખાવ છો તો પણ ફાયદો નથી ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

How To Reduce Bad Cholesterol: જો તમે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે લસણ, અળસીના બીજ સહિતની હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાતા હોય તેમ છતાં ફાયદો જોવા નથી મળતો તો બની શકે કે તમે હેલ્ધી ગણાતી વસ્તુઓ ખાવામાં ભુલ કરી રહ્યા હોય. આજે તમને જણાવીએ લસણ, અળસી, ચિયા સીડ્સ અને ઓટ્સ ખાવામાં કઈ ભુલો કરો તો તે ફાયદો ન કરે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 20, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:52 AM IST
Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા લસણ, અળસી ખાવ છો તો પણ ફાયદો નથી ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા લસણ, અળસી ખાવ છો તો પણ ફાયદો નથી ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો
Bad Cholesterol10 min ago
2
Ahmedabad NewsJun 19
3
Gold priceJun 19
4
Couple SwappingJun 19
5
EMI money automatically deductedJun 19