/Bad Cholesterol: બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા લસણ, અળસી ખાવ છો તો પણ ફાયદો નથી ? તો તમે પણ કરતાં હશો આ ભુલો

How To Reduce Bad Cholesterol: દુનિયાભરમાં હાર્ટ પેશન્ટની સંખ્યા કુદકેને ભુસકે વધી રહી છે. હાર્ટ પ્રોબ્લેમ વધવાનું મુખ્ય કારણ શરીરમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ વધવું હોય છે. બેડ કોલેસ્ટ્રોલને નેચરલી કંટ્રોલ કરવા માટે લસણ, ચિયા સીડ્સ, અળસી, ઓટ્સનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો કે આ વસ્તુઓ ખાવામાં ભુલ કરવામાં આવે તો તે ફાયદો કરતી નથી. આજે તમને જણાવીએ લોકો આ 4 વસ્તુઓ ખાવામાં કઈ ભુલો કરતાં હોય છે. જેના કારણે તેમને ફાયદો થતો નથી.
હેલ્ધી ડાયટથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે ?
હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યાઅનુસાર હાર્ટ હેલ્થ સુધારવામાં જીવનશૈલી અને હેલ્ધી ડાયટ મહત્વની ભુમિકા ભજવી શકે છે. લસણ, ચિયા સીડ્સ સહિતની વસ્તુઓમાં એવા તત્વો હોય છે જે બેડ કોલેસ્ટ્રોલની સ્થિતિને સુધારી શકે છે. જો કે ઘણા લોકોને તેનાથી ફાયદો નથી જોવા મળતો. તેનો અર્થ એ નથી કે આ વસ્તુઓ ફાયદાકારક નથી. શક્ય છે કે લોકો હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવામાં ભુલ કરી રહ્યા હોય. તો ચાલો જાણીએ લોકો કઈ 4 ભુલો કરતાં હોય.
અળસી ખાવામાં થતી ભુલ
અળસીમાં ઓમેગા 3, ફેટી એસિડ સહિતના પોષકતત્વો હોય છે. આ પોષકતત્વો બેડ કોલેસ્ટ્રોલને વધતું અટકાવે છે. પરંતુ જો અળસીને કાચી ખાવામાં આવે તો તે પચતી નથી. અળસીથી થતા લાભ મેળવવા હોય તો અળસીને રાત્રે પાણીમાં પલાળો અને સવારે પલાળેલી અળસી ખાવ.
ચિયા સીડ્સ ખાવામાં થતી ભુલ
ચિયા સીડ્સ પોષકતત્વોનો ભંડાર છે. તેમાં સોલ્યૂબલ ફાઈબર હોય છે. ચિયા સીડ્સ પણ બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરી શકે છે. પરંતુ તેને ખાવામાં પણ લોકો ભુલ કરતાં હોય છે. જો તમે સ્મુધી, પુડિંગ વગેરેમાં ચિયા સીડ્સ ઉમેરો તો કોઈ ફાયદો ન થાય. કારણ કે ખાંડ અને ચિયા સીડ્સનું કોમ્બીનેશન ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ વધારે છે. ચિયા સીડ્સને પણ પાણીમાં પલાળીને જ લેવા જોઈએ.
લસણ ખાવામાં થતી ભુલ
બેડ કોલેસ્ટ્રોલ માટે લસણ ખાવું ફાયદાકારક છે પણ જો તમે લસણને હાઈ ફ્લેમ પર શેકીને ખાવ છો તો તેનાથી ફાયદો નહીં થાય. લસણને ક્રશ કરી ભોજનમાં ત્યારે ઉમેરવું જ્યારે ભોજન 80 ટકા કુક થઈ ગયું હોય. અથવા તો લસણને ધીમા તાપે શેકવું.
ઓટ્સ ખાવામાં થતી સૌથી મોટી ભુલ
અનેક લોકો સવારે નાસ્તામાં ઓટ્સ ખાય છે અને પછી વિચારે છે કે બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટતું નથી. પણ તેઓ મસાલા ઓટ્સ ખાતા હોય છે. જો બેડ કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ કરવું હોય તો પ્લેન ઓટ્સ ખાવા જોઈએ. ઓટ્સ બનાવો ત્યારે તેમાં ખાંડ ઉમેરવી નહીં. ઓટ્સને આખી રાત દૂધમાં કે દહીંમાં પલાળીને ખાવાને બદલે સવારે ફ્રેશ કુક કરીને ખાવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)