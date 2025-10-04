Mindful Eating: જમવાની રીત બદલી ઘટાડી શકો છો સ્ટ્રેસ, જાણો માઈન્ડફુલ ઈટિંગથી થતા લાભ
Mindful Eating Benefits: માઈન્ડફુલ ઈટિંગ વર્ષો જૂની ભારતીય પરંપરા છે. વડિલો પણ કહેતા હોય છે ભોજન શાંતિથી બેસીને કરવું જોઈએ. ભોજન શાંતિથી કરવાથી લાભ પણ થાય છે. આજે તમને જણાવીએ માઈન્ડફુલ ઈટિંગથી થતા લાભ વિશે.
Mindful Eating Benefits: આજકાલ લોકો ભોજન પણ ઉતાવળમાં કરતા હોય છે. ક્યારેક ઘરમાં કામની ઉતાવળ હોય તો ક્યારેક ઓફિસમાં કામના કારણે લોકો ઝડપથી ખાઈ લેતા હોય છે. ઘણા લોકોને ફોન કે ટીવી જોતા જોતા જમવાની આદત હોય છે. આજ સ્થિતિમાં તેઓ એ વાત પણ જાણી શકતા નથી કે તેમણે કેટલું ખાધું, તે શું ખાઈ રહ્યા છે અને ભોજનનો સ્વાદ કેવો છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે માઈન્ડફુલ ઇટીંગ નો નિયમ અપનાવો છો તો તમે ભોજનનો સ્વાદ, સુગંધ અને તેની બનાવટ પર ધ્યાન આપી શકો છો અને આ રીતે કરેલું ભોજન તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
શું છે માઈન્ડફુલ ઈટિંગ ?
માઈન્ડફુલ ઇટીંગ એટલે કે મગજ શાંત રાખી ભોજન કરવું. જમતી વખતે ફક્ત ભોજન અને પોતાના પર ફોકસ કરવું. રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે જ્યારે વ્યક્તિ શાંતિથી ધીરે ધીરે ચાવીને ખોરાક ખાય છે તો પાચન સારી રીતે થાય છે અને મગજ પણ રિલેક્સ રહે છે. માઈન્ડફુલ ઇટીંગથી સ્ટ્રેસ લેવલ પણ ઓછું થવા લાગે છે.
માઈન્ડફુલ ઈટિંગથી સૌથી મોટો ફાયદો એ થાય છે કે લોકો ઓવર ઈટિંગથી બચી શકે છે. કારણ કે જ્યારે ફોકસ ફક્ત ભોજન પર હોય તો લોકોને ઝડપથી અનુભવ થાય છે કે તેમનું પેટ ભરેલું છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો ટીવી કે ફોનની સામે બેસીને જુનતા હોય તો પેટ ભરાઈ ગયા નો અનુભવ પણ ઝડપથી થતો નથી અને લોકો જરૂર કરતાં વધારે ખાઈ લે છે રોજ વધારે પડતું ખાઈ લેવાથી વજન વધે છે અને સ્ટ્રેસ પણ વધે છે. તેથી જ જ્યારે માઈન્ડ ફુલ ઈટિંગ કરવામાં આવે છે તો હેલ્થ અને મગજ બંનેને ફાયદો થાય છે.
જો તમે સ્ટ્રેસ ઓછો કરવા માંગો છો તો ભોજન કરવાની રીત સૌથી પહેલા બદલો. પ્લેટમાં જ્યારે ભોજન પીશો ત્યારે તેનો રંગ સુગંધ ને નોટિસ કરો. જમતી વખતે પણ ધ્યાન ફક્ત ભોજન પર કેન્દ્રિત કરો અને ભોજન ને ધીરે ધીરે ચાવીને ખાવાનું રાખો. જમતી વખતે મગજનું ફોકસ ફક્ત ભોજન પર હોવું જોઈએ આ પ્રક્રિયાથી તણાવ પણ ઓછો થાય છે અને કોન્સન્ટ્રેશન પાવર પણ વધે છે.
આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાં જ્યાં સ્ટ્રેસ દૂર કરવા માટે મેડીટેશન અને દવાને જ મોટો ઉપાય માનવામાં આવે છે ત્યાં માઈન્ડફુલ ઈટિંગ કોઈપણ પ્રકારના ખર્ચ અને મહેનત વિના સ્ટ્રેસ ઓછો કરી શકે છે. જો તમે જમતી વખતે ફક્ત ભોજન અને પરિવાર સાથે વાતચીત કરવામાં સમય પસાર કરો છો તો તેનાથી સ્ટ્રેસ ફ્રી રહેવાની સાથે સંબંધોમાં પણ સુધાર થશે. થોડા સમય માટે જો તમે માઈન્ડ ફુલ ઈટિંગ ટેકનીક અપનાવશો તો તમે જાતે જ અનુભવશો કે તમારી હેલ્થ પહેલા કરતાં વધારે સારી થઈ ગઈ છે અને જીવન જીવવાની રીત પણ બદલી છે.
